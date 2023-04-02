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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австралии

Макс Ферстаппен укрепил свои позиции в чемпионате пилотов, Оскар Пиастри заработал на домашней трассе первые в карьере очки, в Кубке конструкторов больше ни у кого нет «баранки»

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австралии
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Личный зачет после Гран При Австралии (3-го этапа из 23-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

69

2

 2

3

 1  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 54 1 1 2 1  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 45 0 0 3 0  
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 38 0 0 1 0  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 20 0 0 0 0  
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 20 0 0 0 0 1
7 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 18 0 0 0 0 1
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 8 0 0 0 0  
9 Germany Нико Хюлькенберг  Haas F1 6 0 0 0 0  
10 Monaco Шарль Леклер Ferrari 6 0 0 0 0 2
11 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 4 0 0  0 0  
12 France Эстебан Окон   Alpine  4 0 0 0 0 2
13 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 4  0 0 0 0 1
14 France Пьер Гасли Alpine 2 0 0 0 0 1
15 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 2 0 0 0 1  
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1 0 0 0 0  
17 Denmark Кевин Магнуссен 1 0 0 0 0 1
18 Thailand Алекс Элбон Williams 1 0 0 0 0 2
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 1
20 Netherlands Ник де Врис Aston Martin 0 0 0 0 0 1

*Включая победы

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Кубок конструкторов после Гран При Австралии (3-го этапа из 23-х) 

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 123 3 3 2 2

5
2 Aston Martin 65 0 0 0 0 3
3 Mercedes 56 0 0 0 0 1
4 Ferrari 26 0 0 0 0 0
5 McLaren 12 0 0 0 0 0
6 Alpine 8 0 0 0 0 0
7 Haas F1 7 0 0 0 0 0
6 Alfa Romeo 6 0 0 1 0 0
9 AlphaTauri 1 0 0 0 0 0
10 Williams 1 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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