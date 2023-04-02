Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австралии
Макс Ферстаппен укрепил свои позиции в чемпионате пилотов, Оскар Пиастри заработал на домашней трассе первые в карьере очки, в Кубке конструкторов больше ни у кого нет «баранки»
Личный зачет после Гран При Австралии (3-го этапа из 23-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
69
|
2
|2
|
3
|1
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|54
|1
|1
|2
|1
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|45
|0
|0
|3
|0
|4
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|38
|0
|0
|1
|0
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|20
|0
|0
|0
|0
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|20
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|18
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|8
|0
|0
|0
|0
|9
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|6
|0
|0
|0
|0
|10
|Шарль Леклер
|Ferrari
|6
|0
|0
|0
|0
|2
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|0
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|13
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Пьер Гасли
|Alpine
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|2
|0
|0
|0
|1
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1
|0
|0
|0
|0
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|18
|Алекс Элбон
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Ник де Врис
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|1
*Включая победы
Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после Гран При Австралии (3-го этапа из 23-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|123
|3
|3
|2
|2
|
5
|2
|Aston Martin
|65
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|Mercedes
|56
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Ferrari
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|McLaren
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alpine
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Haas F1
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|AlphaTauri
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
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