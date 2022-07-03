Положение в общем зачете Формулы 1 после ГП Великобритании Red Bull сохранила лидерство, но Ferrari сократила отрыв

Автор: Сергей Иванов , Редактор Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер Личный зачет после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 181 6 (7)** 2 6(7) 2 2 2 Серхио Перес Red Bull Racing 147 1 1 6 (7) 2 (3) 2 3 Шарль Леклер Ferrari 138 2 6 4 (5) 3 2 4 Карлос Сайнс Ferrari 127 1 1 6 1 3 5 Джордж Расселл Mercedes 111 0 0 3 0 1 6 Льюис Хэмилтон Mercedes 93 0 0 3 1 0 7 Ландо Норрис McLaren 58 0 0 1 1 1 8 Валттери Боттас Alfa Romeo 46 0 0 0 0 2 9 Эстебан Окон Alpine 39 0 0 0 0 1 10 Фернандо Алонсо Alpine 28 0 0 0 0 2 11 Пьер Гасли AlphaTauri 16 0 0 0 0 3 12 Кевин Магнуссен Haas F1 16 0 0 0 0 3 13 Даниэль Риккардо McLaren 15 0 0 0 0 0 14 Себастьян Феттель Aston Martin 15 0 0 0 0 2 15 Юки Цунода AlphaTauri 11 0 0 0 0 1 16 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 5 0 0 0 0 4 (5) 17 Мик Шумахер Мик Шумахер Haas F1 4 0 0 0 0 2 18 Алекс Элбон Willimas 3 0 0 0 0 3 19 Лэнс Стролл Aston Martin 3 0 0 0 0 1 20 Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0 21 Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 1 *Включая победы **в скобках – с учетом спринтов Подробная турнирная таблица Кубок конструкторов после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22-х) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы 1 Red Bull Racing RB 323 7 (8)* 3 3 (4) 3 14 (16) 2 Ferrari 265 3 7 4 1 10 (11) 3 Mercedes 197 0 0 1 0 6 4 McLaren 73 0 0 1 0 1 5 Alpine 67 0 0 0 0 0 6 Alfa Romeo 51 0 0 0 0 0 7 AlphaTauri RB 27 0 0 0 0 0 8 Haas F1 20 0 0 0 0 0 9 Aston Martin 18 0 0 0 0 0 10 Williams 1 0 0 0 0 0 *в скобках – с учетом спринтов Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Сайнс выиграл в Сильверстоуне после большой аварии на старте Следующая новость Гран При Великобритании: пять быстрых вывдов Поделились