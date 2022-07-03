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Положение в общем зачете Формулы 1 после ГП Великобритании
Red Bull сохранила лидерство, но Ferrari сократила отрыв
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Личный зачет после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
181
|
6 (7)**
|2
|
6(7)
|2
|2
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|147
|1
|1
|6 (7)
|2 (3)
|2
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|138
|2
|6
|4 (5)
|3
|2
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|127
|1
|1
|6
|1
|3
|5
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|111
|0
|0
|3
|0
|1
|6
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|93
|0
|0
|3
|1
|0
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|58
|0
|0
|1
|1
|1
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|46
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|39
|0
|0
|0
|0
|1
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|28
|0
|0
|0
|0
|2
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|16
|0
|0
|0
|0
|3
|12
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|16
|0
|0
|0
|0
|3
|13
|Даниэль Риккардо
|
McLaren
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|15
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|11
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|5
|0
|0
|0
|0
|4 (5)
|17
|Мик Шумахер
|Haas F1
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|18
|Алекс Элбон
|Willimas
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|19
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Николя Латифи
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
*Включая победы
**в скобках – с учетом спринтов
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Red Bull Racing
|RB
|323
|7 (8)*
|3
|3 (4)
|3
|14 (16)
|2
|Ferrari
|265
|3
|7
|4
|1
|10 (11)
|3
|Mercedes
|197
|0
|0
|1
|0
|6
|4
|McLaren
|73
|0
|0
|1
|0
|1
|5
|Alpine
|67
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alfa Romeo
|51
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|AlphaTauri
|RB
|27
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Haas F1
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Aston Martin
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
*в скобках – с учетом спринтов
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