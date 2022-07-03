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Формула 1 / Гран При Великобритании Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после ГП Великобритании

Red Bull сохранила лидерство, но Ferrari сократила отрыв

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Положение в общем зачете Формулы 1 после ГП Великобритании
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Личный зачет после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

181

6 (7)**

 2

6(7)

 2 2
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 147 1 1 6 (7) 2 (3) 2
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 138 2 6 4 (5) 3 2
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari 127 1 1 6 1 3
5 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 111 0 0 3 0 1
6

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 93 0 0 3 1 0
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 58 0 0 1 1 1
8 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 46 0 0  0 0 2
9 France Эстебан Окон   Alpine  39 0 0 0 0 1
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine 28 0 0 0 0 2
11 France Пьер Гасли AlphaTauri 16 0 0 0 0 3
12 Denmark Кевин Магнуссен 16 0 0 0 0 3
13 Australia Даниэль Риккардо

McLaren

 15 0 0 0 0 0
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 15 0 0 0 0 2
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri 11 0 0 0 0 1
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 5 0 0 0 0 4 (5)
17 Germany Мик Шумахер  Haas F1 4 0 0 0 0 2
18 Thailand Алекс Элбон Willimas 3 0 0 0 0 3
19 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 3 0 0 0 0 1
20 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0
21 Canada Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 1

*Включая победы

**в скобках – с учетом спринтов

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing RB 323 7 (8)* 3 3 (4) 3 14 (16)
2 Ferrari 265 3 7 4 1  10 (11)
3 Mercedes 197 0 0 1 0 6
4 McLaren 73 0 0 1 0 1
5 Alpine 67 0 0 0 0 0
6 Alfa Romeo   51 0 0 0 0 0
7 AlphaTauri RB 27 0 0 0 0 0
8 Haas F1 20 0 0 0 0 0
9 Aston Martin 18 0 0 0 0 0
10 Williams 1 0 0 0 0 0

*в скобках – с учетом спринтов

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