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Формула 1 / Гран При Нидерландов Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после ГП Нидерландов

Отрыв Ферстаппена превысил 100 очков, Mercedes вплотную подобрались к Ferrari в Кубке конструкторов

Положение в общем зачете Формулы 1 после ГП Нидерландов
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Личный зачет после Гран При Нидерландов (15-го этапа из 22)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

310

10 (11)**

 4

12 (13)

 5 2
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 201 3 7 6 (7) 4 (5) 3
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 201 1 1 7 (8) 2 (3) 3
4 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 188 0 1 5 0 1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 175 1 2 9 (10) 2 4
6

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 158 0 0 6 2 1
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 82 0 0 1 1 1
8 France Эстебан Окон   Alpine  66 0 0 0 0 1
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine 59 0 0 0 0 2
10 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 46 0 0  0 0 5
11 Denmark Кевин Магнуссен 22 0 0 0 0 4
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 20 0 0 0 0 2 (3)
13 France Пьер Гасли AlphaTauri 20 0 0 0 0 3
14 Australia Даниэль Риккардо

McLaren

 19 0 0 0 0 0
15 Germany Мик Шумахер  Haas F1 12 0 0 0 0 2
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 11 0 0 0 0 3
17 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 5 0 0 0 0 4 (5)
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 5 0 0 0 0 1
19 Thailand Алекс Элбон Willimas 3 0 0 0 0 3 (4)
20 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0
21 Canada Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

**в скобках – с учетом спринтов

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При Нидерландов (15-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing RB 511 11 (12)* 5 7 (8) 4 20 (22)
2 Ferrari 376 4 9 5 1  13 (14)
3 Mercedes 356 0 1 2 0 10
4 Alpine 125 0 0 0 0 0
5 McLaren 101 0 0 1 0 1
6 Alfa Romeo   51 0 0 0 0 0
7 Haas F1 34 0 0 0 0 0
8 AlphaTauri RB 29 0 0 0 0 0
9 Aston Martin 25 0 0 0 0 0
10 Williams 4 0 0 0 0 0

*в скобках – с учетом спринтов

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