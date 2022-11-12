Положение в общем зачете Формулы 1 Гран При Бразилии Борьба за второе место в личном и командном зачетах обострилась до предела, а Фернандо Алонсо и на пятом десятке остается бойцом, каких поискать

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Гран При Бразилии: пять быстрых выводов Личный зачет после Гран При Бразилии (21-го этапа из 22) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 429 14 (16)** 6 16 (18) 5 2 2 Шарль Леклер Ferrari 290 3 9 10 (12) 3 (4) 3 3 Серхио Перес Red Bull Racing 290 2 1 10 (11) 3 (4) 3 4 Джордж Расселл Mercedes 265 1 (2) 1 7 (8) 4 (5) 1 5 Льюис Хэмилтон Mercedes 240 0 0 9 (10) 2 1 6 Карлос Сайнс Ferrari 234 1 3 8 (11) 2 6 7 Ландо Норрис McLaren 113 0 0 1 1 2 8 Эстебан Окон Alpine 86 0 0 0 0 2 9 Фернандо Алонсо Alpine 81 0 0 0 0 5 10 Валттери Боттас Alfa Romeo 49 0 0 0 0 6 11 Себастьян Феттель Aston Martin 36 0 0 0 0 3 (4) 12 Даниэль Риккардо McLaren 35 0 0 0 0 3 13 Кевин Магнуссен Haas F1 25 0 1 0 0 5 14 Пьер Гасли AlphaTauri 23 0 0 0 0 3 15 Лэнс Стролл Aston Martin 14 0 0 0 0 2 16 Мик Шумахер Мик Шумахер Haas F1 12 0 0 0 0 2 17 Юки Цунода AlphaTauri 12 0 0 0 0 5 18 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 6 0 0 0 0 5 (6) 19 Алекс Элбон Willimas 4 0 0 0 0 5 (7) 20 Николя Латифи Williams 2 0 0 0 0 4 21 Ник де Врис Williams 2 0 0 0 0 0 22 Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0 *Включая победы **в скобках – с учетом спринтов Подробная турнирная таблица Кубок конструкторов после Гран При Бразилии (21-го этапа из 22) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы 1 Red Bull Racing RB 719 16 (18)* 7 8 (9) 4 26 (29) 2 Ferrari 524 4 12 5 (6) 1 19 (23) 3 Mercedes 505 1 (2) 1 4 (5) 1 16 (18) 4 Alpine 167 0 0 0 0 0 5 McLaren 148 0 0 1 0 1 6 Alfa Romeo 55 0 0 0 0 0 7 Aston Martin 50 0 0 0 0 0 8 Haas F1 37 0 1 0 0 0 9 AlphaTauri RB 35 0 0 0 0 0 10 Williams 8 0 0 0 0 0 *в скобках – с учетом спринтов Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Расселл выиграл спринт в Сан-Паулу, Ферстаппен столкнулся с Сайнсом Следующая новость Расселл о победе в спринте: Умирал от желания выиграть, но не хотел рисковать Поделились