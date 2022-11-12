Положение в общем зачете Формулы 1 Гран При Бразилии
Борьба за второе место в личном и командном зачетах обострилась до предела, а Фернандо Алонсо и на пятом десятке остается бойцом, каких поискать
Личный зачет после Гран При Бразилии (21-го этапа из 22)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
429
|
14 (16)**
|6
|
16 (18)
|5
|2
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|290
|3
|9
|10 (12)
|3 (4)
|3
|3
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|290
|2
|1
|10 (11)
|3 (4)
|3
|4
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|265
|1 (2)
|1
|7 (8)
|4 (5)
|1
|5
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|240
|0
|0
|9 (10)
|2
|1
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|234
|1
|3
|8 (11)
|2
|6
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|113
|0
|0
|1
|1
|2
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|86
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|81
|0
|0
|0
|0
|5
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|49
|0
|0
|0
|0
|6
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|36
|0
|0
|0
|0
|3 (4)
|12
|Даниэль Риккардо
|
McLaren
|35
|0
|0
|0
|0
|3
|13
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|25
|0
|1
|0
|0
|5
|14
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|23
|0
|0
|0
|0
|3
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|14
|0
|0
|0
|0
|2
|16
|Мик Шумахер
|Haas F1
|12
|0
|0
|0
|0
|2
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|12
|0
|0
|0
|0
|5
|18
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|0
|0
|5 (6)
|19
|Алекс Элбон
|Willimas
|4
|0
|0
|0
|0
|5 (7)
|20
|Николя Латифи
|Williams
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|21
|Ник де Врис
|Williams
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
*Включая победы
**в скобках – с учетом спринтов
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после Гран При Бразилии (21-го этапа из 22)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Red Bull Racing
|RB
|719
|16 (18)*
|7
|8 (9)
|4
|26 (29)
|2
|Ferrari
|524
|4
|12
|5 (6)
|1
|19 (23)
|3
|Mercedes
|505
|1 (2)
|1
|4 (5)
|1
|16 (18)
|4
|Alpine
|167
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|McLaren
|148
|0
|0
|1
|0
|1
|6
|Alfa Romeo
|55
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Aston Martin
|50
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Haas F1
|37
|0
|1
|0
|0
|0
|9
|AlphaTauri
|RB
|35
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|8
|0
|0
|0
|0
|0
*в скобках – с учетом спринтов
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