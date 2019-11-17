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Формула 1 / Гран При Бразилии / Результаты

Положение в общем зачете Ф1 после Гран При Бразилии

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Положение в общем зачете Ф1 после Гран При Бразилии
17 нояб. 2019 г., 19:06

Макс Ферстаппен выиграл гонку и поднялся на третью строчку в зачете пилотов.

Личный зачет после Гран При Бразилии (1 гонка до конца сезона)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1

United Kingdom Льюис Хэмилтон 

 Mercedes 387 10 4 16 5 0
2 Finland Валттери Боттас Mercedes

314

 4 5 15 3 2
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 260 3 2 8 3 2
4

Monaco Шарль Леклер

 Ferrari 249 2 7 9 4 3
5

Germany Себастьян Феттель 

 Ferrari

230

 1 2 9 1 3
6

France Пьер Гасли    

 Toro Rosso 95 0 0 1 2 2
7 Spain Карлос Сайнс McLaren

95

 0 0 1 0 4
8 Thailand Александр Элбон Red Bull 84 0 0 0 0 2
9 Australia Даниэль Риккардо Renault F1 54 0 0 0 0 5
10 Mexico Серхио Перес  Racing Point 46 0 0 0 0 2
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 45 0 0 0 0 6
12 Finland Кими Райкконен 43 0 0 0 0 2
13 Germany Нико Хюлькенберг Renault F1 37 0 0 0 0 3
14 Russian Federation Даниил Квят Toro Rosso 35 0 0 1 0 3
16 Canada Лэнс Стролл Racing Point 21 0 0 0 0 2
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas F1 20 0 0 0 0 2
17 Italy Антонио Джовинацци   Alfa Romeo Sauber 14 0 0 0 0 3
18 France Ромен Грожан Haas F1 8 0 0 0 0 7
19 Poland Роберт Кубица   Williams 1 0 0 0 0 2
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 3

*включая победы

Кубок конструкторов после Гран При Бразилии

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Mercedes 701 14 9 7 8 31
2 Ferrari 479 3 9 7 1 18
3 Red Bull Racing 391 3 2 5 0 8
4 McLaren   140   0 0 1
5 Renault 91 0 0 0 0 0
6 Toro Rosso 83 0 0 0 0 2
7 Racing Point   67 0 0 0 0 0
8 Alfa Romeo 57 0 0 0 0
9 Haas F1 28 0 0 0 0
10 Williams   1 0 0 0 0

*общее количество призовых мест двух пилотов команды

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Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка

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