Положение в общем зачете Ф1 после Гран При Бразилии
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17 нояб. 2019 г., 19:06
Макс Ферстаппен выиграл гонку и поднялся на третью строчку в зачете пилотов.
Личный зачет после Гран При Бразилии (1 гонка до конца сезона)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|387
|10
|4
|16
|5
|0
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|
314
|4
|5
|15
|3
|2
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|260
|3
|2
|8
|3
|2
|4
|
Шарль Леклер
|Ferrari
|249
|2
|7
|9
|4
|3
|5
|
Себастьян Феттель
|Ferrari
|
230
|1
|2
|9
|1
|3
|6
|
Пьер Гасли
|Toro Rosso
|95
|0
|0
|1
|2
|2
|7
|Карлос Сайнс
|McLaren
|
95
|0
|0
|1
|0
|4
|8
|Александр Элбон
|Red Bull
|84
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Даниэль Риккардо
|Renault F1
|54
|0
|0
|0
|0
|5
|10
|Серхио Перес
|Racing Point
|46
|0
|0
|0
|0
|2
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|45
|0
|0
|0
|0
|6
|12
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo Sauber
|43
|0
|0
|0
|0
|2
|13
|Нико Хюлькенберг
|Renault F1
|37
|0
|0
|0
|0
|3
|14
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|35
|0
|0
|1
|0
|3
|16
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|21
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|20
|0
|0
|0
|0
|2
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo Sauber
|14
|0
|0
|0
|0
|3
|18
|Ромен Грожан
|Haas F1
|8
|0
|0
|0
|0
|7
|19
|Роберт Кубица
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|20
|Джордж Расселл
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|3
*включая победы
Кубок конструкторов после Гран При Бразилии
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Mercedes
|701
|14
|9
|7
|8
|31
|2
|Ferrari
|479
|3
|9
|7
|1
|18
|3
|Red Bull Racing
|391
|3
|2
|5
|0
|8
|4
|McLaren
|140
|0
|0
|0
|1
|5
|Renault
|91
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Toro Rosso
|83
|0
|0
|0
|0
|2
|7
|Racing Point
|67
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|57
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Haas F1
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество призовых мест двух пилотов команды
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
Положение в общем зачете Ф1 после Гран При Бразилии
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База данных
28 нояб. - 1 дек.
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7 дней
|Сессия
|Дата
|
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|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Вторая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Третья тренировка
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Квалификация
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Гонка
|
чт 21 нояб.
вс 1 дек.
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