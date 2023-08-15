Половина сезона-2023: пять небыстрых выводов

1. Ферстаппен – всего в шаге от величайших в истории

Это уже даже не дискуссионный вопрос. Это просто констатация. Остались считанные недели до того, как Макс Ферстаппен оформит свой третий чемпионский титул – и это автоматически включит его в элитный клуб пилотов Формулы 1, куда до настоящего момента входят всего десять человек.

Больше двух титулов в Ф1 брали только Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Хуан-Мануэль Фанхио, Ален Прост, Себастьян Феттель, Джэк Брэбэм, Джеки Стюарт, Ники Лауда, Нельсон Пике и Айртон Сенна. К концу сентября или в крайнем случае в октябре Ферстаппен пополнит этот список. А ведь ему всего 25.

Нет смысла предсказывать будущее, но вряд ли хоть кто-то решится сказать, что тремя титулами дело и ограничится. Это не первый случай, когда Red Bull доминирует в Формуле 1, но даже в лучшие годы Себастьян Феттель не казался столь идеальным пилотом, как Ферстаппен сейчас. Многие рекорды уже переписаны, но главное – в этом сезоне Макс со своей командой имеют реальный шанс добиться по-настоящему уникального достижения, если Red Bull выиграет все оставшиеся гонки чемпионата.

Тех, кто может помешать этому, пока не видно. Судя по тому, как легко и непринужденно лидер сезона победил в Венгрии и Спа, преимущество «Быков» над соперниками в этом году едва ли ощутимо сократится.

Конечно, найдутся те, кто скажет, что у Макса нет достойного противника внутри собственной команды. Серхио Перес явно не дотягивает до уровня голландца, но это знакомая история: почти у всех великих были свои баррикелло и боттасы. Red Bull незачем менять мексиканца, чтобы посадить во вторую машину еще одного альфа-пилота.

А потому, если «Быкам» и к следующим сезонам удастся построить столь же быструю машину, нам предстоит лишь дальше восхищаться Максом.

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

2. Расстановка сил изменилась, но дело не в регламенте

Эффект от яркого старта в исполнении Aston Martin уже немного спал. Если в марте-апреле зеленую команду можно было назвать главным претендентом на второе место в Кубке конструкторов, то сейчас все выглядит так, что по итогам всего сезона она вполне может остаться даже пятой. Тем не менее, форма AMR в этом году – явное подтверждение тому, что добиться серьезного прогресса в относительно короткие сроки в Ф1 все же возможно. Особенно если вспомнить, как команда из Сильверстоуна начинала сезон-2022.

Еще один яркий пример – McLaren. Затеяв реорганизацию своего технического департамента еще в начале весны, уже к середине лета она полностью преобразилась. После тестов в Бахрейне отдельные эксперты называли MCL60 едва ли не худшей машиной в пелотоне, а в Сильверстоуне и Будапеште она уступала по скорости только быстроходным аппаратам от Red Bull.

Тем не менее, оба примера – это лишь демонстрация того, чего можно добиться за счет агрессивной кадровой политики или грамотно проведенной реорганизации. А ведь Формула 1 ставила перед собой цель уплотнить пелотон за счет нового регламента с иным распределением времени работы в аэродинамической трубе – у лидеров его теперь меньше, чем у отстающих.

Но этих мер не хватило для создания интриги в чемпионате. Mercedes, ослабленная после многих лет, на протяжении которых соперники пытались переманивать ее инженеров, по-прежнему в догоняющих. Ferrari, устроившая несколько масштабных перестановок в руководстве за последние годы, вновь чуть сдала позиции. Вдобавок, обе команды переделали свои машины, отказавшись от выбранных в начале прошлого года концепций.

Конечно, прогресс Williams наверняка можно записать в список доказательств действенности нововведения, но не желающее сокращаться преимущество Red Bull наглядно подтверждает давно известный факт: главный ресурс в Ф1 – это по-прежнему люди. Эдриан Ньюи продолжает уделывать конкурентов, даже несмотря на серьезный штраф, выписанный его команде в прошлом году за нарушения финансового регламента.

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

3. Пиастри сделал правильный выбор. McLaren – тоже

Ровно год назад Оскар Пиастри оказался в центре крупнейшего медийного скандала сезона-2022, подписав контракт с McLaren – несмотря на то, что в предшествующие годы был пилотом молодежной программы Alpine. Руководители последней (теперь уже бывшие) ругали и клеймили австралийца, упрекая его в вызывающем отсутствии лояльности, но время все расставило по своим местам.

Оскар и его менеджер Марк Уэббер сделали правильный выбор. Да, он казался рискованным. Alpine, по слухам, изначально – еще до истории с Фернандо Алонсо – уже почти договорилась, что австралиец должен дебютировать в 2023 году в составе Williams. У такого варианта были свои плюсы: потратить пару лет на обучение в одной из слабейших команд пелотона – это не крест на карьере. Парни вроде того же Алонсо или, например, Джорджа Расселла, уже доказали, что это бывает даже полезно.

Но, видимо, Пиастри и Уэббера пугала не сама по себе перспектива оказаться в Williams – а скорее то, как управлялось хозяйство Alpine его (теперь уже бывшими) руководителями.

Тем не менее, прийти в команду к Ландо Норрису – это тот еще вызов для новичка. Помните Стоффеля Вандорна, который когда-то так же стал соседом Алонсо по боксам? Где он сейчас? Дебютировать в команде-середняке, где есть явный лидер – это риск. Но после первой половины чемпионата можно констатировать: Пиастри справляется на отлично.

Никто не говорит, что он теперь ровня Ландо. Нет, у Норриса значительно больше очков. Команда именно ему доверяет первым обкатывать новинки – и именно британец по-прежнему является ее главной звездой. Но Оскар совсем не напоминает неопытного дебютанта – даже в те моменты, когда борется на самом верху, как было в субботу в Спа.

Пиастри уже намного полезнее для McLaren, чем Даниэль Риккардо, которого год назад уволили ради молодого гонщика – и продолжает расти и прогрессировать.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

4. Опыт в Формуле 1 теперь еще важнее

Пиастри – скорее исключение, чем общее правило. А оно в Ф1 по-прежнему гласит, что приглашение новичка – дело рискованное. Haas в течение пары лет отказалась от пары дебютантов в пользу проверенных Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга, и вряд ли даже самые отчаянные поклонники талантов Никиты Мазепина и Мика Шумахера могут утверждать, что Гюнтер Штайнер что-то сделал не так. Да и цифры говорят об обратном.

Хюлькенберга вообще впору называть чуть ли не главным открытием чемпионата. Нико – пример того, как быстрый и опытный пилот, напрочь забывший о том, что такое давление, может добывать очки в тех редких гонках, когда машина на это способна.

Фернандо Алонсо весной почти в одиночку затащил Aston Martin на вторую строчку Кубка конструкторов. Есть ощущение, что мы вообще могли бы не узнать, насколько в начале этого года была была быстра машина зеленой команды, не будь испанца в ее составе. Да и Серхио Перес – несмотря на все свои злоключения в квалификациях – заставил Хельмута Марко на время забыть о том, что вообще-то растить пилотов для Red Bull Racing призвана его собственная программа поддержки молодых пилотов. К слову, Алекс Элбон, прошедший экстерном огонь, воду и медные трубы все в той же системе Red Bull, теперь в одиночку добывает очки для Williams.

Опыт всегда считался в Формуле 1 ценным активом. Но в условиях ограничения тестов и при постоянном расширении календаря дебютантам приходится особенно сложно.

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

5. Задача, стоящая перед Вассером, даже сложнее, чем казалось

Еще помните презентацию новой Ferrari? День Святого Валентина, обкатка во Фьорано, под завязку заполненная тифози трибуна на домашней трассе легендарной команды. Новый босс – вновь невысокий харизматичный француз. Разговоры о титулах...

Прямо как в старые-добрые.

Прошло всего полгода, а ощущение, словно все это было в другой жизни. Проблемы Ferrari куда глубже: уже очевидно, что невозможно докопаться до них и попытаться решить, просто сменив человека, ответственного за лопату. Мало того, Скудерия вынуждена была признать, что выбранная в прошлом году концепция машины проигрывает идеям Red Bull – и уже в Испании с SF-23 исчезли характерные округлые понтоны. Теперь Ferrari – еще одна команда, которая будет пытаться победить «Быков» их же оружием. Хотя сейчас о борьбе с Red Bull лучше вообще не задумываться.

Проблемы с надежностью по-прежнему есть. Ошибок в тактике меньше, кажется, не стало. Эмоциональные вспышки Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в радиоэфире по-прежнему остаются неотъемлемым элементом международных трансляций – и пока не видно, как именно Фреду Вассеру решить эту проблему. Ведь дело, похоже, уже не в конкретных исполнителях, а в годами выработанной боязни совершить ошибку: быть стратегом или членом бригады пит-стопов Ferrari и любой другой команды Ф1 – это две большие разницы. Потому что любая погрешность Скудерии неизменно становится поводом для обширной дискуссии и насмешек в социальных сетях.

Путь предстоит непростой и, кажется, долгий. Но главное – хотя бы на время обойтись без масштабных перестановок наверху. Хватит ли большим боссам терпения хоть на этот раз – большой вопрос...