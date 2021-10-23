Поломка заднего крыла у Ферстаппена поставила Red Bull в тупик
В команде так и не смогли объяснить неприятный эпизод, имевший место по ходу субботней тренировки
В утренней сессии на Red Bull RB16B Макса Ферстаппена механики обнаружили трещину заднего крыла. К квалификации деталь заменили новой и дополнительно усилили на обеих машинах.
Голландец завоевал девятый поул в сезоне – однако команде было важно понять, что привело к повреждению крыла, чтобы проблема не повторилась в гонке. И с этим возникли определенные сложности.
«В каждой сессии что-то случается, – объяснил в интервью Sky Sports глава Red Bull Кристиан Хорнер. – Не бывает такого, чтобы все обходилось совсем без стресса.
Не знаю, возможно, Макс обо что-то ударился, но трещина была серьезной. При этом вся остальная машина в порядке, а на другой вообще никаких повреждений.
Нам разрешили усилить конструкцию, но вечером надо будет внимательно разобраться со всем этим».
Хорнер добавил, что успех в квалификации – кроме поула Ферстаппена скорость RB16B подтвердил третьим временем Серхио Перес – стала следствием работы команды по ходу уик-энда.
«Те настройки, с которыми мы вчера приступили к работе, оказались не самыми подходящими, – сказал он. – Но думаю, в итоге у нас получилось настроить машину.
Нам удалось улучшить стабильность на разгонах, поведение на кочках. Было видно, что гонщики все более и более уверены в машине. Это очень важно.
В особенности это касалось шин Medium – настолько, что мы даже задумались, на использовать ли их в финале квалификации».
В итоге Ферстаппен и Перес все же выехали на более мягких сликах Soft.
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