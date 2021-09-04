Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes

Из-за того, что трасса в Зандфорте не входит в число самых быстрых в Ф1, участники чемпионата сочли возможным поставить на этот этап двигатели с некоторым пробегом, чтобы поберечь до Монцы ресурс силовых установок, которые начали использоваться только недавно.

Однако в пятницу Льюис Хэмилтон вынужден был остановиться на трассе по ходу второй тренировки, когда датчики масляной системы выдали опасные значения. После анализа пятничных данных Mercedes обязала все команды установить на свои машины самые свежие версии моторов.

Во второй половине сезона после пятницы все равно меняют силовую установку, так как в тренировках используются самые старые из них, уже отработавшие свой ресурс и не подходящие для квалификаций и гонок.

Но к субботе ряду команд пришлось по указанию Mercedes изменить свои первоначальные планы. В частности, Хэмилтону, Валттери Боттасу, Даниэлю Риккардо, Лэнсу Строллу и Николя Латифи поставили новые моторы, которые впервые были использованы на их машинах в Спа.

Лишь Ландо Норрису оставили не самый свежий двигатель: тот стоял на машине во время аварии в Бельгии и пока из предосторожности отправлен «в запас».

В случае с машиной Себастьяна Феттеля директива Mercedes означала вторую смену мотора за день: самый старый сгорел на его машине в пятницу утром, его заменили на другой, а теперь механикам пришлось ставить третий, самый новый.

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