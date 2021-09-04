Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте Следующая / Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes

Автор:

Сами чемпионы мира, а также McLaren, Aston Martin и Williams поставили своим пилотам самые свежие силовые установки

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes

Из-за того, что трасса в Зандфорте не входит в число самых быстрых в Ф1, участники чемпионата сочли возможным поставить на этот этап двигатели с некоторым пробегом, чтобы поберечь до Монцы ресурс силовых установок, которые начали использоваться только недавно. 

Однако в пятницу Льюис Хэмилтон вынужден был остановиться на трассе по ходу второй тренировки, когда датчики масляной системы выдали опасные значения. После анализа пятничных данных Mercedes обязала все команды установить на свои машины самые свежие версии моторов.

Во второй половине сезона после пятницы все равно меняют силовую установку, так как в тренировках используются самые старые из них, уже отработавшие свой ресурс и не подходящие для квалификаций и гонок. 

Но к субботе ряду команд пришлось по указанию Mercedes изменить свои первоначальные планы. В частности, Хэмилтону, Валттери Боттасу, Даниэлю Риккардо, Лэнсу Строллу и Николя Латифи поставили новые моторы, которые впервые были использованы на их машинах в Спа.

Лишь Ландо Норрису оставили не самый свежий двигатель: тот стоял на машине во время аварии в Бельгии и пока из предосторожности отправлен «в запас».

В случае с машиной Себастьяна Феттеля директива Mercedes означала вторую смену мотора за день: самый старый сгорел на его машине в пятницу утром, его заменили на другой, а теперь механикам пришлось ставить третий, самый новый.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте

Предыдущая новость

Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте

Следующая новость

Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация

Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes

1 ч
2
Формула 1

Обгон Ферстаппена под красными флагами в FP2 признан законным

2 ч
3
Формула 1

Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте

1 ч
4
Формула 1

Ферстаппен рискует потерять позиции на старте в Зандфорте

4 ч
5
Формула 1

Райкконен не стартует в Зандфорте. Его заменит Кубица

4 ч
Самое важное:
Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация
Формула 1

Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация

44мин
Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes
Формула 1

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes

1 ч
Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте
Формула 1

Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте

1 ч
Обгон Ферстаппена под красными флагами в FP2 признан законным
Формула 1

Обгон Ферстаппена под красными флагами в FP2 признан законным

2 ч
Намек от Alfa Romeo: Элбон интересует больше, чем де Врис
Формула 1

Намек от Alfa Romeo: Элбон интересует больше, чем де Врис

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Адам Купер Больше от
Адам Купер
Турция рискует вновь потерять Гран При, уступив место Муджелло
Формула 1

Турция рискует вновь потерять Гран При, уступив место Муджелло

Бывший консультант Гран При России стал боссом этапа в Майами
Формула 1

Бывший консультант Гран При России стал боссом этапа в Майами

Где пройдут спринты в 2022 году? Доменикали намекнул
Формула 1

Где пройдут спринты в 2022 году? Доменикали намекнул

McLaren Больше от
McLaren
Риккардо признал ошибку в работе с настройками Гран При Нидерландов
Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

Мотор Норриса остался цел после аварии в Спа Гран При Нидерландов
Формула 1

Мотор Норриса остался цел после аварии в Спа

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо Гран При Нидерландов
Формула 1

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо

Самое читаемое Сегодня

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes
Формула 1 Формула 1

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes

Обгон Ферстаппена под красными флагами в FP2 признан законным
Формула 1 Формула 1

Обгон Ферстаппена под красными флагами в FP2 признан законным

Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте

Ферстаппен рискует потерять позиции на старте в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен рискует потерять позиции на старте в Зандфорте

Райкконен не стартует в Зандфорте. Его заменит Кубица
Формула 1 Формула 1

Райкконен не стартует в Зандфорте. Его заменит Кубица

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер
Формула 1 Формула 1

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался
Формула 1 Формула 1

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался

Сочи заменит этап в Остине в календаре Формулы 3
Формула 3 Формула 3

Сочи заменит этап в Остине в календаре Формулы 3

Самое важное:

Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes
Формула 1 Формула 1

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes

Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте

Обгон Ферстаппена под красными флагами в FP2 признан законным
Формула 1 Формула 1

Обгон Ферстаппена под красными флагами в FP2 признан законным

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.