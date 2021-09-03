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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о тренировке

Поломка машины Феттеля сорвала первую практику в Зандфорте

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, главный редактор

Из-за проблем с гибридной составляюшей силовой установки эвакуация болида Aston Martin заняла неожиданно много времени

Поломка машины Феттеля сорвала первую практику в Зандфорте

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран При Голландии. Действующий чемпион мира примерно на одну десятую опередил своего главного соперника в борьбе за чемпионский титул Макса Ферстаппена.

Впрочем, главным героем заезда стал Себастьян Феттель – точнее, его автомобиль. Еще на первых минутах сессии четырехкратный чемпион мира столкнулся с некорректной работой мотор-генератора MGU-K. Изначально казалось, что эта проблема не сказалась на графике работы немецкого гонщика – пилот Aston Martin после посещения боксов оперативно вернулся на трассу. Однако примерно через 20 минут после начала тренировки автомобиль Феттеля остановился. Для эвакуации машины (а также очистки траектории, на которой оказалось вытекшее из мотора масло) заезд был остановлен красными флагами.

 

Пауза длилась непривычно долго. Поначалу у зрителей даже возникли вопросы к уровню подготовки обслуживающего персонала голландской трассы – непосредственно после инцидента гонщику пришлось самому тушить задымившую машину, в то время как маршалы помогали пилоту жестами с безопасного расстояния.

Потом машину долгое время не эвакуировали, хотя рядом находилась необходимая техника. По происходящему на трассе можно было предположить, что у команды были сомнения в безопасности работ с автомобилем – существовала вероятность, что из-за проблем с гибридной составляющей силовой установки, отдельные части автомобиля могли оказаться под напряжением. В результате заезд был возобновлен только через 36 минут после появления красных флагов, за 5 с небольшим минут до истечения отведенного на тренировку времени.

В начале сессии пилоты использовали наиболее жесткие составы шин: 12 гонщиков (в т.ч. пилоты Mercedes и Red Bull) предпочли покрышки Hard, остальные – резину Soft. После возобновления заездов вернувшиеся на трассу гонщики использовали мягкие шины. 

Никита Мазепин до остановки заезда проехал 8 кругов на шинах средней жесткости, а в конце сессии опробовал мягкие шины. В результате россиянин показал 17-е время, опередив своего напарника Мика Шумахера на три десятых секунды и отстав от Хэмилтона на 2 секунды.

Одним из неудачников сессии стал Юки Цунода. Японец стал героем первого инцидента уик-энда, через считанные минуты после начала тренировки потеряв контроль над машиной в 10-м повороте. Автомобиль остался на асфальте и не получил видимых повреждений – однако в итоге гонщик AlphaTauri проехал всего три круга (и ни одного полного). Позже команда сообщила, что обнаружила на автомобиле некую проблему, требующую дополнительного изучения.

 

Во время заезда пилоты не раз жаловались на проблемы с трафиком. Небольшие длина и ширина голландской трассы привели к паре неприятных эпизодов – в частности, Эстебан Окон на последних минутах неаккуратно сманеврировал перед разгонявшимся на прямой Ландо Норрисом, заставив британца выехать на газон.  

По ходу тренировки появилась информация о плановых сменах силовых установок: третьи по ходу этого сезона моторы получили четыре пилота команд-клиентов Ferrari – Alfa Romeo и Haas. В то же самое время силовая установка на автомобиле Норриса, состояние которой вызывало беспокойство после аварии на квалификации в Спа, признана пригодной к дальнейшей эксплуатации. Напомним, эта установка была совершенно новой и была установлена на автомобиль по ходу все того же Гран При Бельгии.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 17    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 18 0.097 0.097
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari 19 0.101 0.004
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 18 0.123 0.022
5 Finland Валттери Боттас Mercedes 18 0.238 0.115
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine 18 0.658 0.420
7 France Эстебан Окон Alpine 17 0.731 0.073
8 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 18 0.859 0.128
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 18 0.931 0.072
10 France Пьер Гасли AlphaTauri 19 1.015 0.084
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 18 1.179 0.164
12 Canada Николя Латифи Williams 16 1.407 0.228
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 20 1.553 0.146
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren 18 1.581 0.028
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams 15 1.681 0.100
16 Mexico Серхио Перес Red Bull 18 1.828 0.147
17 Russian Federation Никита Мазепин Haas 14 2.016 0.188
18 Germany Мик Шумахер Haas 17 2.347 0.331
19 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 6 4.484 2.137
20 Japan Юки Цунода AlphaTauri 3    
Полные результаты

 

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