Полный текст заявления Mercedes по Гран При Абу-Даби

Сегодня команда Mercedes официально отказалась от апелляции по поводу итогов Гран При Абу-Даби, где в свою очередь решилась судьба чемпионата. Мы уже писали об этом, а теперь приводим перевод текста заявления команды полностью.

Дорогое сообщество Формулы 1, болельщики!

Мы покинули Абу-Даби, не веря в то, свидетелями чему стали. Конечно, поражения являются частью игры, но есть разница между этим и тем, когда проигрыш несправедлив.

Вместе с Льюисом Хэмилтоном мы тщательно обсуждали возможность нашей реакции на произошедшее в финале сезона Формулы 1. Мы всегда признавались в любви к этому спорту, и всегда считали, что побеждать должны сильнейшие. И в воскресной гонке многие, и мы в том числе, чувствовали, что все идет не как надо.

Вот почему в воскресенье мы подали протесты. Правила использования машины безопасности были применены невиданным до сих пор способом, и это отразилось на результатах гонки и чемпионата.

Мы протестовали в интересах справедливости для нашего спорта, и с тех пор ведем конструктивный диалог с FIA и Формулой 1. Наша цель – добиться ясности на будущее, сделать так, чтобы все участники чемпионата четко понимали правила и знали, как они будут применяться. Потому, мы поддерживаем решение FIA создать комиссию для анализа произошедшего в Абу-Даби и для изменения правил и способа принятия решений в Формуле 1. Мы также поддерживаем их стремление привлечь к этому представителей команд и пилотов.

Команда Mercedes-AMG Petronas будет работать вместе с комиссией для того, чтобы сделать Формулу 1 лучше – ради каждой команды, каждого болельщика, который любит гонки также, как и мы. Мы считаем, что FIA разберется со всем этим, а потому отказываемся от апелляции.

Мы также хотим выразить большое искреннее уважение Максу Ферстаппену и команде Red Bull за и достижения по ходу сезона. Именно вы сделали борьбу в чемпионате в этом сезоне такой эпичной. Макс, мы поздравляем тебя и твою команду. Мы теперь намереваемся дать вам бой в следующем сезоне.

Наконец, хотя борьба в личном зачете чемпионата завершилась и не так, как мы надеялись, мы можем более чем гордиться собой.

Льюис, ты – величайший гонщик в истории Формулы 1, ты на каждом круге выкладывался от чистого сердца. Ты выдающийся спортсмен на трассе и за ее пределами, ты показал отличную скорость. Ты настоящий боец и пример для миллионов людей во всем мире. Мы ценим тебя.

Валттери, ты был важным членом команды, с тобой мы пять раз выиграли Кубок конструкторов. Спасибо тебе за твой вклад в нашу автоспортивную историю.

Наконец, мы хотим обратиться к нашим специалистам на базе в Беркли и на заводе двигателей в Бриксворте: вы стали авторами новой главы в истории «Серебряных Стрел», благодаря вам команда выиграла восьмой Кубок конструкторов подряд. Это беспрецедентное достижение, проще говоря великолепное. Вы великолепны!