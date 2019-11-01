«Полные идиоты». Тони Стюарт обругал промоутеров Ф1 и NASCAR за совпадение этапов
Трехкратный чемпион NASCAR раскритиковал организаторов обеих серий за то, что они проводят гонки в Техасе в одни и те же дни.
В ближайший уик-энд в Техасе пройдут два крупных гоночных события – Гран При Ф1 и очередной этап NASCAR. Поэтому поклонникам гонок приходится выбирать одно из них, куда отправиться.
Это не первый случай, когда Ф1 и NASCAR в США пересекаются – в одну и ту же дату гонки прошли в 2014 году. Сейчас это случилось снова, поскольку мексиканский и американский этапы Ф1 поменялись в календаре местами.
Тони Стюарт, который принял участие в демонстрационных заездах NASCAR в Остине с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном, не нашел в действиях промоутеров логики.
«По-моему, это идиотизм, – сказал Стюарт. – Два промоутера засунули свои головы в задницы, запланировав гонки таким образом. Почему бы не провести их в разные уик-энды, чтобы люди остались еще на неделю и насладились двумя совершенно разными крупными автоспортивыми мероприятиями?»
Говоря о том, что такое пересечение происходит уже второй раз, он заявил: «Можно было подумать, что после первого раза они всё поймут. Но такая ситуация демонстрирует, что они полные идиоты».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , NASCAR
|Автор
|Денис Буденков
«Полные идиоты». Тони Стюарт обругал промоутеров Ф1 и NASCAR за совпадение этапов
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