«Полные идиоты». Тони Стюарт обругал промоутеров Ф1 и NASCAR за совпадение этапов

В ближайший уик-энд в Техасе пройдут два крупных гоночных события – Гран При Ф1 и очередной этап NASCAR. Поэтому поклонникам гонок приходится выбирать одно из них, куда отправиться.

Это не первый случай, когда Ф1 и NASCAR в США пересекаются – в одну и ту же дату гонки прошли в 2014 году. Сейчас это случилось снова, поскольку мексиканский и американский этапы Ф1 поменялись в календаре местами.

Тони Стюарт, который принял участие в демонстрационных заездах NASCAR в Остине с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном, не нашел в действиях промоутеров логики.

«По-моему, это идиотизм, – сказал Стюарт. – Два промоутера засунули свои головы в задницы, запланировав гонки таким образом. Почему бы не провести их в разные уик-энды, чтобы люди остались еще на неделю и насладились двумя совершенно разными крупными автоспортивыми мероприятиями?»

Говоря о том, что такое пересечение происходит уже второй раз, он заявил: «Можно было подумать, что после первого раза они всё поймут. Но такая ситуация демонстрирует, что они полные идиоты».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл