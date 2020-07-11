Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Гонка через
16 Часов
:
37 Минут
:
21 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
138 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере

Поделились
Комментарии
«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере
Автор:
, редактор Autosport.com
11 июл. 2020 г., 19:00

На сырой трассе в Шпильберге пилот McLareb показал в субботу третье время – так высоко на решетке он не поднимался никогда прежде

Проведя в чемпионате более сотни Гран При, Карлос Сайнс до этого сезона ни разу не оказывался выше третьего ряда решетки. Однако в 2020-м McLaren явно пребывает в очень хорошей форме – первым свидетельством тому стал подиум Ландо Норриса в дебютной гонке, а вторым – выступление Сайнса в сырой квалификации следующего уик-энда. 

Читайте также:

По словам испанца, такой результат стал возможен благодаря работе его гоночного инженера, который позволил гонщику избежать неприятностей и все сделать правильно.

«Результат принес удовольствие, но должен сказать, что квалификация прошла в условиях очень сильного стресса, – объяснил Сайнс на вечернем медиа-брифинге. – На машины Ф1 здорово смотреть со стороны, особенно в конце третьего сегмента, когда было огромной количество луж и аквапланирования. 

Ты просто держишь педаль нажатой в пол и надеешься, что у колес хватит сцепления с асфальтом. Нужно рискнуть всем и собрать в самом конце хороший круг. Так что я очень доволен, но стресс был немалый.  

Мы с Томом, моим гоночным инженером, обсуждали варианты до начала сессии, и я сказал, что полностью доверюсь ему. Он согласился, что дождевые квалификации  для инженеров являются самыми сложными, но в этот раз он отработал просто прекрасно.

За рулем ты совершенно слеп, не можешь видеть, как далеко соперники впереди и позади, не знаешь, кто на быстром круге, а кто – нет. И при этом не хочешь никому помешать, но стремишься занять на трассе наиболее выгодную позицию. Так что они [инженеры] становятся нашими глазами».  

Как отметил Карлос, по итогам пятничных тренировок в McLaren рассчитывают на сильное выступление в гонке, хотя удержать третье место, по признанию пилота, ему будет крайне непросто.

«Не знаю, что у нас получится завтра, – объяснил он. – Но могу сказать что во второй тренировке мы уделили главное внимание длинным сериям, чтобы понять, насколько долговечна резина и сравнить поведение составов. Это было сделано ради верных решений для гонки. 

Ситуация сложная, так как мы не знаем, сколько топлива было у соперников и в каком режиме моторов они ездили. Я бы не сказал, что в прошлой гонке мы проигрывали так уж много, и в итоге финишировали примерно там, где должны. 

Но в этой квалификации нам удалось прыгнуть выше головы. Ведь ландо тоже проехал отличный круг [хотя и будет стартовать девятым из-за штрафа]. Посмотрим, что принесет завтра, но пока я очень рад». 

Читайте также:

Следующая новость
Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин

Предыдущая новость

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин

Самое читаемое Сегодня

«Машина просто не справилась сегодня». Квята озадачили итоги квалификации
Формула 1 / Формула 1

«Машина просто не справилась сегодня». Квята озадачили итоги квалификации

Гран При Штирии: стартовая решетка
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

Феттель сделает заявление в Венгрии
Формула 1 / Формула 1

Феттель сделает заявление в Венгрии

Ферстаппен об ошибке в квалификации: Это из-за Феттеля
Формула 1 / Формула 1

Ферстаппен об ошибке в квалификации: Это из-за Феттеля

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята
Формула 1 / Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона
Формула 2 / Формула 2

Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере
Формула 1 / Формула 1

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере

Леклер и Квят утонули, пока Расселл седлал волну. Герои и неудачники квалификации в Штирии
Формула 1 / Формула 1

Леклер и Квят утонули, пока Расселл седлал волну. Герои и неудачники квалификации в Штирии

Самое важное:

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере
Формула 1 / Формула 1

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин
Формула 1 / Формула 1

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята
Формула 1 / Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Гайдн Кобб

Самое читаемое

1
Формула 1

«Машина просто не справилась сегодня». Квята озадачили итоги квалификации

2
Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

3
Формула 1

Феттель сделает заявление в Венгрии

4
Формула 1

Ферстаппен об ошибке в квалификации: Это из-за Феттеля

5
Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере
Формула 1

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин
Формула 1

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона
Формула 1

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята
Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Гран При Штирии: дуэли в квалификациях
Формула 1

Гран При Штирии: дуэли в квалификациях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.