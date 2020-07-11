Проведя в чемпионате более сотни Гран При, Карлос Сайнс до этого сезона ни разу не оказывался выше третьего ряда решетки. Однако в 2020-м McLaren явно пребывает в очень хорошей форме – первым свидетельством тому стал подиум Ландо Норриса в дебютной гонке, а вторым – выступление Сайнса в сырой квалификации следующего уик-энда.

По словам испанца, такой результат стал возможен благодаря работе его гоночного инженера, который позволил гонщику избежать неприятностей и все сделать правильно.

«Результат принес удовольствие, но должен сказать, что квалификация прошла в условиях очень сильного стресса, – объяснил Сайнс на вечернем медиа-брифинге. – На машины Ф1 здорово смотреть со стороны, особенно в конце третьего сегмента, когда было огромной количество луж и аквапланирования.

Ты просто держишь педаль нажатой в пол и надеешься, что у колес хватит сцепления с асфальтом. Нужно рискнуть всем и собрать в самом конце хороший круг. Так что я очень доволен, но стресс был немалый.

Мы с Томом, моим гоночным инженером, обсуждали варианты до начала сессии, и я сказал, что полностью доверюсь ему. Он согласился, что дождевые квалификации для инженеров являются самыми сложными, но в этот раз он отработал просто прекрасно.

За рулем ты совершенно слеп, не можешь видеть, как далеко соперники впереди и позади, не знаешь, кто на быстром круге, а кто – нет. И при этом не хочешь никому помешать, но стремишься занять на трассе наиболее выгодную позицию. Так что они [инженеры] становятся нашими глазами».

Как отметил Карлос, по итогам пятничных тренировок в McLaren рассчитывают на сильное выступление в гонке, хотя удержать третье место, по признанию пилота, ему будет крайне непросто.

«Не знаю, что у нас получится завтра, – объяснил он. – Но могу сказать что во второй тренировке мы уделили главное внимание длинным сериям, чтобы понять, насколько долговечна резина и сравнить поведение составов. Это было сделано ради верных решений для гонки.

Ситуация сложная, так как мы не знаем, сколько топлива было у соперников и в каком режиме моторов они ездили. Я бы не сказал, что в прошлой гонке мы проигрывали так уж много, и в итоге финишировали примерно там, где должны.

Но в этой квалификации нам удалось прыгнуть выше головы. Ведь ландо тоже проехал отличный круг [хотя и будет стартовать девятым из-за штрафа]. Посмотрим, что принесет завтра, но пока я очень рад».