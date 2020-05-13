2015 год. Гран При Мексики 1 / 39 Фотограф: XPB Images Не очень хорошо стартовав, Феттель оказался вовлечен в борьбу с пилотами Red Bull – и контакт с автомобилем Даниэля Риккардо привел к проколу одной из шин Ferrari. В конце первого круга немец заехал на пит-лейн, после чего стал прорываться вверх – но разворот вновь отбросил его на 16-е место. После этого еще ошибка при попытке обогнать Пастора Мальдонадо – и наконец, на 53-м круге, не вписавшись в поворот, Феттель доехал до отбойников и сошел. Посвятив этой душераздирающей истории специальный ролик, официальный Youtube Формулы 1 написал в заголовке, что у немецкого пилота «непривычно неудачный день». Но то ли еще ждало четырехкратного чемпиона впереди!

2015 год. Гран При Мексики 2 / 39 Фотограф: XPB Images Феттель после гонки: «Я не пытался закрывать траекторию Риккардо, потому что он был от меня достаточно далеко. Но потом я заметил в последнюю секунду, как он оказался справа – и попробовал отвернуть в сторону, но было поздно. Конечно, сделать так нарочно нельзя, и я не виню Даниэля, хотя сначала я был очень зол. Я думал: куда он планировал ехать, ведь места в повороте для него не было? Но все мы стараемся добиться максимума, и я считаю, что судьи справедливо не стали никого наказывать. Что касается разворота и вылета, то машиной не было никаких проблем, я виноват во всем сам. Странно, до этого не было ничего подобного, а в гонке внезапно произошло сразу два таких инцидента».

2016 год. Гран При Китая 3 / 39 Фотограф: XPB Images Вскоре после старта Феттель, уворачиваясь от прорывавшегося по внутреннему радиусу Даниила Квята, сместился влево и врезался в своего напарника Кими Райкконена. Инцидент обошелся пилотам Скудерии не слишком дорого: Феттель финишировал 2-м, Райкконен – 5-м. Общаясь после финиша гонки с Квятом, немец сравнил маневр россиянина с движением торпеды – и прозвище Торпеда сразу же приклеилось к Даниилу. Лучшие моменты гонки (включая столкновение на старте) можно увидеть здесь.

2016 год. Гран При Китая 4 / 39 Фотограф: Ferrari Ferrari Феттель после гонки: «Он на высокой скорости устремился на свободное место, что очень удивило меня. Я вынужден был уходить левее, но там уже был Кими, и деваться мне было некуда – произошел контакт. Столкновение напарников – самая нежелательная ситуация. Нам еще повезло, что мы оба смогли продолжить гонку».

2016 год. Гран При Бельгии 5 / 39 Фотограф: XPB Images Вновь на трассе сошлись две Ferrari и Red Bull. Участниками столкновения в первом повороте стали Феттель, Райкконен и Макс Ферстаппен. Заходя в поворот по классической траектории, немец напоролся на финна, справа от которого находился голландец. Пилоты Ferrari вновь добрались до финиша, но в этот раз – уже на 6-м и 9-м местах. Кадры с аварией в первом повороте, само собой, вошли в подборку лучших моментов гонки.

2016 год. Гран При Бельгии 6 / 39 Фотограф: Ferrari Media Center Феттель после гонки: «Я отлично стартовал. Думаю, что мне удалось сделать это лучше всех тех, кто был на решетке впереди меня. Я вышел на второе место. Мне почти не было видно Кими, так как я опережал его больше чем на половину длины корпуса в тот момент, когда начал поворачивать руль. Из-за него Макс и вовсе оказался для меня в слепой зоне. Попытка Ферстаппена отыграть разом две позиции по внутренней траектории выглядела очень оптимистичной. Именно из-за этого Кими не смог нормально пройти поворот, следуя траектории, определяемой мной как лидером этой группы. В этом повороте недостаточно места для трёх машин, и пилот, который находится внутри, может стать источником проблем для тех, кто снаружи. Думаю, мы с Кими пострадали именно из-за этого».

2016 год. Гран При Малайзии 7 / 39 Фотограф: XPB Images На входе в первый поворот заднее колесо Mercedes Нико Росберга, входившего в поворот по классической траектории, ударило переднее колесо Ferrari Феттеля, ехавшей вдоль внутреннего края трассы. Немец сразу же сошел – передняя подвеска была серьезно повреждена, – а вот Росберг, откатившийся из-за инцидента в задние ряды, к финишу смог пробиться на 3-е место. Судьи признали Феттеля виновным и наказали его потерей 3-х позиций на стартовой решетке следующей гонки. Увидеть, как все было, можно вот в этом ролике.

2016 год. Гран При Малайзии 8 / 39 Фотограф: XPB Images Феттель после гонки: ««Мы боролись с Максом, я был внутри и затормозил поздно, но не позже чем обычно. Это не было какое-то экстремально позднее торможение. Он старался оставить мне поменьше места, но я уверен, что мы могли проехать этот поворот вдвоем. Нико, конечно, не видел, что происходило позади него. Он избрал собственную траекторию в борьбе с Льюисом и имел на это полное право, не заботясь о тех, кто позади. Это обычный гоночный инцидент».

2016 год. Гран При Мексики 9 / 39 В конце гонки Феттель оказался между двумя Red Bull. Ехавший впереди Макс Ферстаппен отчаянно защищал свою позицию, при этом один раз откровенно срезал поворот – сзади же на немца накатывал Даниэль Риккардо. Судьи потребовали от голландца отдать позицию Феттелю, но Ферстаппен не стал этого делать. Узнав об этом по радио, пилот Ferrari вдруг сорвался на руководителя гонки Чарли Уайтинга: «Знаете что, вот моё послание Чарли: "Пошел на ***. Честно, иди на ***!"» Пилоты сохранили свои позиции до финиша, но Ферстаппена в итоге наказали штрафным секундами за игнорирование судейских предписаний, а Феттеля – за изменение траектории на торможении (ход борьбы можно увидеть здесь). В итоге на подиум (а на кону стояло третье место) поднялся Риккардо. После финиша немец лично извинился перед руководителем гонки, благодаря чему за мат в адрес Уайтинга немца не наказали.

2016 год. Гран При Мексики 10 / 39 Фотограф: XPB Images Феттель после финиша: «Понятно, что я было очень эмоционален. Когда ты в машине, то эмоции очень сильные, я был полон адреналина, потому что то, что сделал Макс – это неправильно. А они смотрели на это три круга. Я был расстроен. Что касается Даниэля… В таких ситуациях, он ныряет туда, где есть место для маневра. Я помню это еще по Барселоне, где он в последнюю минуту нырнул на внутреннюю сторону, и я оставил ему достаточно места. Здесь я тоже ему оставил достаточно. Маневр был поздним, оба мы кое-как попали в поворот. Но нет ничего хорошего в контакте, наши машины сделаны не для этого».

2017 год. Гран При Азербайджана 11 / 39 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Двигаясь следом за Льюисом Хэмилтоном во время нахождения на трассе за машиной безопасности, Феттель на одном из торможений едва врезался в Mercedes британца, повредив свое переднее крыло и диффузор машины Хэмилтона. Причиной, судя по всему, была невысокая скорость движения сэйфти-кара, на которую Хэмилтон несколько раз жаловался по радио – однако Феттель заподозрил, что британец специально замедлился слишком резко, подставляясь под удар от Ferrari. В ответ немец поравнялся с машиной соперника и толкнул ее колесами (вот здесь это можно увидеть). За этот инцидент Феттель получил 10-секундный штраф стоп-н-гоу – но и после его отбытия смог финишировать 4-м. Позже немец был вызван на специальные слушания в штаб-квартире FIA, но дополнительного наказания не получил – в обмен на официальные извинения и обязательство принимать участия в просветительских проектах федерации.

2017 год. Гран При Азербайджана 12 / 39 Фотограф: Sutton Images Феттель после финиша: «Ничего серьезного в итоге не случилось, так ведь? Он устроил мне проверку тормозов. Я уверен, он не делал этого специально, но его маневр точно не был правильным. И я тоже совсем не специально врезался в него сзади. Все тут очевидно. Я повредил свое крыло, у него были какие-то повреждения. Потом мы с ним поравнялись, я поднял руку, и сказал ему – не сказал, конечно, потому что он меня не слышал, а показал, – что недоволен им Не произошло ничего, что могло бы сказаться на гонке, но так нельзя. Проблема в том, что позади меня были еще машины, которые тоже готовились к рестарту, и могла возникнуть цепная реакция. Что-то похожее он делал несколько лет назад в Китае. Мы должны бороться как мужчины. Если я получил штраф, то и он тогда тоже должен был его получить. У меня нет с ним никаких проблем, я уважительно к нему отношусь. Но все мы взрослые люди. Одно его действие за рулем сегодня было неправильным – все мы хотим близкой борьбы, но не раньше рестарта».

2017 год. Гран При Сингапура 13 / 39 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Стартовав с трех первых позиций, Феттель, Райкконен и Ферстаппен столкнулись на подходе к первому повороту и сошли. Феттель при этом потерял ценные очки в борьбе за чемпионский титул с Хэмилтоном, чей Mercedes на городской трассе смотрелся похуже, чем Ferrari. Читайте также: Авария ценой в чемпионат. Все события старта в Сингапуре

Авария Феттеля, Райкконена и Ферстаппена: видео

2017 год. Гран При Сингапура 14 / 39 Фотограф: Sutton Images Феттель после гонки: «У меня получился довольно средний старт, и затем я начал смещаться влево, пытаясь защититься от Макса. В следующую секунду я получил удар в бок и увидел машину Кими. Потом меня развернуло после третьего поворота, но я думаю, машина и до этого была повреждена. Радиатор был пробит и сильно погнут. Такое случается в нашем спорте, мы будем двигаться дальше. Это принципиально ничего не меняет. Я уверен, у нас еще будут хорошие возможности в дальнейшем».

2017 год. Гран При Малайзии 15 / 39 Фотограф: Sutton Images Феттель и Лэнс Стролл на Williams столкнулись после финиша, что привело к серьезному повреждению автомобиля немца. Судьи виноватых в этом инциденте (вот видео) не нашли.

2017 год. Гран При Малайзии 16 / 39 Фотограф: Sutton Images Феттель после гонки: «Стролл вообще не смотрит, куда едет. Он просто влетел в мою машину. Серьезно, что за дела?!»

2017 год. Гран При Мексики 17 / 39 Фотограф: Sutton Images Феттель стартовал с поул-позиции – но в первых поворотах оказался под атаками Ферстаппена и пилотов Mercedes. После пары контактов с соперниками немец серьезно повредил переднее антикрыло, после первого же круга был вынужден заехать в боксы и финишировал только 4-м. Читайте также: Столкновение Феттеля и Хэмилтона на старте: запись с разных камер

2017 год. Гран При Мексики 18 / 39 Фотограф: Sutton Images Феттель после гонки: «То, как развивались события на первом круге, конечно, меня разочаровало. Впрочем, сегодня важнее не то, что сделали мы – а том, что сделал Льюис [Хэмилтон на этой гонке завоевал очередной чемпионский титул]».

2018 год. Гран При Азербайджана 19 / 39 Фотограф: Sutton Images Феттель стартовал с поула и лидировал на протяжении почти всей гонки – однако ближе к финишу выезд автомобиля безопасности позволил Валттери Боттасу выйти вперед. Пытаясь вернуть себе лидерство на рестарте, немец заблокировал колеса на торможении, проскочил мимо апекса и пропустил вперед нескольких соперников – включая Хэмилтона, с которым сражался за титул. Пилот Mercedes выиграл – а Феттель остался только 4-м. Увидеть маневр Феттеля можно в подборке лучших моментов гонки.

2018 год. Гран При Азербайджана 20 / 39 Фотограф: Sutton Images Феттель после гонки: «Я доволен тем, что попытался совершить обгон – и не доволен тем, что попытка провалилась. Не думаю, что мой маневр был чересчур оптимистичным, но он был сложным: я не до конца понимал, как далеко я от поворота. В обычной ситуации я ориентируюсь по кое-каким объектам на правой стороне трассы – а в момент атаки ехал слева, и взгляду было не за что зацепиться. Да, шина заблокировалась – но я бы не сказал, что торможение было таким уж поздним. В целом мы провели сильную гонку, но в гонках случается всякое».

2018 год. Гран При Франции 21 / 39 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовав третьим, Феттель в первом повороте зацепил ехавшего впереди Боттаса – за что получил 5 штрафных секунд. В итоге немец, который в момент старта гонки был лидером чемпионата, закончил гонку только 5-м – а Хэмилтон выиграл и вышел в лидеры общего зачета. Читайте также: Столкновение Феттеля и Боттаса на старте Гран При Франции: видео

2018 год. Гран При Франции 22 / 39 Фотограф: Мануэль Гориа / Motorsport Images Феттель после гонки: «Все дело в том, что мой старт оказался слишком хорошим. И я оказался в ситуации, когда деваться было некуда. Это моя ошибка – я решил затормозить раньше и как-то изменить ситуацию, но места по-прежнему не было. А еще не было сцепления. Машины соперников были очень близко, впереди и рядом. Валттери пробовал вернуть свою позицию, действуя вполне честно. Трасса уходила в поворот налево, я пробовал оставаться внутри, но с таким уровнем сцепления меня неизбежно понесло наружу, и у нас с Валттери, к сожалению, произошел контакт». P.S. На следующем этапе в Австрии Феттель получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке за блокировку соперника в квалификации и стартовал с 6-го места вместо 3-го.

2018 год. Гран При Германии 23 / 39 Лидируя в гонке, Феттель вылетел с трассы и подарил Хэмилтону очередную победу. Читайте также: Феттель разбил машину, лидируя в Хоккенхайме: видео

2018 год. Гран При Германии 24 / 39 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Феттель после гонки: «Как к этому относиться? Я не думаю, что это была большая ошибка, но она имела большие последствия для нашей гонки. Нам пришлось сойти, но что ж… Я не скажу, что теперь у меня будут проблемы с тем, как заснуть сегодня из-за того, что я ошибся. Это разочаровывает, потому что вплоть до этого момента все складывалось замечательно для нас, но как я уже сказал – нам не нужен был сегодня дождь. В целом это был очень позитивный уик-энд. Но случился один из тех моментов… Это моя ошибка, я приношу извинения команде. Они сделали все верно. Все было в моих руках, но маленькая ошибка привела к большому разочарованию».

2018 год. Гран При Италии 25 / 39 Фотограф: Мануэль Гориа / Motorsport Images Сражаясь с Хэмилтоном за лидерство на первом круге, Феттель развернулся – после чего смог финишировать только 4-м. Читайте также: Видео: столкновение Феттеля и Хэмилтона, которое может решить судьбу титула

2018 год. Гран При Италии 26 / 39 Фотограф: Алессио Моргезе / Лука Россини Феттель после гонки: «Он не оставил мне места, а мне не оставалось ничего другого, кроме как столкнуться с ним. Я пытался вырулить оттуда, но не смог. К сожалению, развернуло именно меня, в чем даже была какая-то ирония. Мы все равно заработали много очков, так что все могло быть хуже. Это не конец света. Понятно, что я сейчас подавлен, но скорее из-за болельщиков. Сильно я не переживаю. У нас есть скорость. Отставание по очкам кажется большим, но на то, чтобы их отыграть, не уйдет много времени

2018 год. Гран При Японии 27 / 39 Фотограф: Мануэль Гориа / Motorsport Images В момент, когда Феттель атаковал Ферстаппена в борьбе за 3-е место, машины пилотов соприкоснулись – и немца развернуло. Поскольку инцидент имел место вскоре после ухода с трассы автомобиля безопасности, Феттель откатился на одно из последних мест и финишировал в итоге только шестым. Читайте также: Феттель врезается в Ферстаппена на «Сузуке»: видео

2018 год. Гран При Японии 28 / 39 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Феттель после гонки: «Понятно, что я стремился обогнать его, но не собирался атаковать безрассудно. Понятно, что я бы действовал иначе, зная, к чему это приведет. Но все мы сильны задним умом. Там было место, его батареи были пусты, а я кое-что сберег, был быстрее и мог преодолеть тот поворот. Заметив меня, он сразу начал защищаться. Но я уже был внутри. Увидев, что кто-то рядом с ним, он всегда – таково мое мнение – атакует, когда атаковать уже не следует. Как по мне – у меня было достаточно места, иначе я не стал бы атаковать. Я прошел весь пелотон без единой проблемы. Кто-то был ближе, кто-то оставлял место. Это нормально, что порой машины оказываются близко. Но думаю, вы всегда должны оставлять какое-то пространство в упорной борьбе. В тот момент у меня не было возможности куда-то отвернуть, и мы столкнулись».

2018 год. Гран При США 29 / 39 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images На квалификации Феттель показал второе время – но стартовал только 5-м из-за штрафа в 3 позиции за игнорирование красных флагов в пятничной тренировке. Пока его напарник Райкконен обгонял Mercedes и захватывал лидерство, Феттель на первом круге вел борьбу с Риккардо за 4-е место. Во время одной из атак корму Ferrari понесло – и немца в очередной раз развернуло. Пилот вернулся в гонку на одной из последних позиций, но к финишу смог вновь пробиться на 4-е место. Вот подборка лучших моментов той гонки, включая борьбу Риккардо и Феттеля.

2018 год. Гран При США 30 / 39 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Феттель после гонки: «Я не знаю, как это случилось. Думаю, я, должно быть, находился в его слепой зоне. Не уверен, что он меня видел. Мы находились бок о бок, а поворот становился все уже и уже, и я просто не смог оттуда выбраться – мы столкнулись. Конечно, жаль, что после контакта мы не смогли вдвоем продолжить движение дальше. Следующий поворот в любом случае был его… Увы, это обернулось для меня большой потерей и необходимостью прорываться обратно».

2019 год. Гран При Бахрейна 31 / 39 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images После старта Феттель возглавил гонку, но вскоре был вынужден пропустить вперед более быстрого Шарля Леклера. Вскоре после экватора гонки немца обогнал еще и Льюис Хэмилтон – и в попытке удержаться за ним Себастьян потерял контроль над машиной и (да, опять!) развернулся. Ситуацию ухудшила поломка переднего антикрыла – и в итоге на финише четырехкратный чемпион мира оказался только пятым. Читайте также: Разворот и оторванное крыло. Как Феттель провалил Гран При Бахрейна: видео

2019 год. Гран При Бахрейна 32 / 39 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Феттель после гонки: «Ветер вряд ли помогал, но стал ли именно он причиной ошибки – не могу сказать. Может быть, сказалось, что я был слишком близко к Хэмилтону. Меня просто внезапно развернуло. Думаю, четвертый поворот был одним из самых сложных. Это была моя ошибка».

2019 год. Гран При Великобритании 33 / 39 Фотограф: Хасан Братич / Motorsport Images На 38-м круге Феттель и Ферстаппен вели борьбу за 3-е место, когда немец врезался в соперника на торможении. Результатом стали 10 штрафных секунд и финиш на 16-й позиции. После финиша Феттель извинился перед Ферстаппеном в закрытом парке. Читайте также: Видео: Феттель выбивает Ферстаппена с трассы в Сильверстоуне

2019 год. Гран При Великобритании 34 / 39 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Феттель после гонки: «Я думал, что слева будет пространство для атаки. – На секунду показалось, что он смещается к середине трассы, но потом он остался слева. А я уже был слишком близко и не мог избежать аварии. Со штрафом все нормально, ведь это была моя ошибка. Макс, конечно, недоволен, но жизнь продолжается».

2019 год. Гран При Италии 35 / 39 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Феттель после гонки: «После хорошего старта соперники на оставили мне места в первом повороте, из-за чего я проиграл позицию Хюлькенбергу – но смог быстро вернуть ее и нагнать первую тройку. После этого я в какой-то момент потерял контроль над задней частью машины, не смог "поймать" ее, и на этом моя гонка по сути закончилась. Что до Стролла, то я не видел его. У меня возникли проблемы с тем, чтобы выехать, и его я не видел. Я по-прежнему люблю Ф1, но когда вы не добиваетесь результата, то не можете быть довольны».

2019 год. Гран При Италии 36 / 39 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Феттель после гонки: «После хорошего старта соперники на оставили мне места в первом повороте, из-за чего я проиграл позицию Хюлькенбергу – но смог быстро вернуть ее и нагнать первую тройку. После этого я в какой-то момент потерял контроль над задней частью машины, не смог "поймать" ее, и на этом моя гонка по сути закончилась. Что до Стролла, то я не видел его. У меня возникли проблемы с тем, чтобы выехать, и его я не видел. Я по-прежнему люблю Ф1, но когда вы не добиваетесь результата, то не можете быть довольны».

2019 год. Гран При Бразилии 37 / 39 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images За пять кругов до финиша в борьбе за 4-е место машины Феттеля и Леклера соприкоснулись колесами, после чего оба пилота были вынуждены сойти. Ряд историков Ф1 утверждают, что это был первый случай за все время выступлений Ferrari в чемпионате мира, когда два пилота итальянской команды выбили друг друга с трассы. Читайте также: Видео: столкновение пилотов Ferrari в Бразилии

2019 год. Гран При Бразилии 38 / 39 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Феттель после гонки: «У меня было мало места справа, и я лучше вышел из третьего поворота. Я пытался обогнать его, вот и все. Считаю ли я, что слишком агрессивно маневрировал для прямой? Да нет, я двигался строго по прямой. В целом же для команды плохо, что мы не добрались до финиша – и это главное».