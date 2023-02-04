«Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1

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Гоночное кольцо в Батерсте считается одним из самых атмосферных в мире. Оно проходит по обычным дорогам и сочетает длинные прямые у подножия горы с извилистым серпантином по его склонам. Из-за опасности мотоциклетные и формульные гонки не проходят здесь уже много лет – на старт выходит лишь «кузовная техника Туринга и GT».

В этот уик-энд трасса принимает марафон «12 часов Батерста» перед стартом которого резервный гонщик Red Bull Лиам Лоусон провел демонстрационные заезды на модели RB7 из сезона-2011.

Изначально за руль должен был сесть Даниэль Риккардо, но ему пришлось вместо Батерста ехать в Нью-Йорк на презентацию команды.

Перед началом заездов многих интересовал вопрос, перекроет ли Лоусон неофициальный рекорд трассы, установленный еще в 2011 году Дженсоном Баттоном. Тогда пилот McLaren проехал круг за 1:48.8

Как выяснилось, такой темп Лиаму оказался не под силу – он ни разу не проехал быстрее двух минут, хотя сам остался в полном восторге.

«Наверное, это было самое крутое, чем я занимался в жизни, – признался он. – Невероятно здорово. Утром я проехал один круг на машине безопасности, чтобы познакомиться с трассой. Но ехать по ней на машине Ф1 – это было полное безумие.

На первом круге я невероятно нервничал, но дальше все пошло уже лучше. Некоторые повороты удавалось преодолевать полным газом, а потом тормозить за 120-130 метров до следующего. Машина на удивление хорошо справлялась с кочками и позволяла ехать на горе действительно быстро.

Да, своим главным достижением я считаю участие в официальных сессиях Ф1. Но то, что было сегодня, принесло самые яркие эмоции. Тем более на машине, которую я еще ребенком видел в гонках по ТВ. Удовольствие в чистом виде».

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