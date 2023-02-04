«Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1
Новозеландец провел демонстрационные заезды на культовой трассе – но покорить ее оказалось не так просто
Гоночное кольцо в Батерсте считается одним из самых атмосферных в мире. Оно проходит по обычным дорогам и сочетает длинные прямые у подножия горы с извилистым серпантином по его склонам. Из-за опасности мотоциклетные и формульные гонки не проходят здесь уже много лет – на старт выходит лишь «кузовная техника Туринга и GT».
В этот уик-энд трасса принимает марафон «12 часов Батерста» перед стартом которого резервный гонщик Red Bull Лиам Лоусон провел демонстрационные заезды на модели RB7 из сезона-2011.
Изначально за руль должен был сесть Даниэль Риккардо, но ему пришлось вместо Батерста ехать в Нью-Йорк на презентацию команды.
Перед началом заездов многих интересовал вопрос, перекроет ли Лоусон неофициальный рекорд трассы, установленный еще в 2011 году Дженсоном Баттоном. Тогда пилот McLaren проехал круг за 1:48.8
Как выяснилось, такой темп Лиаму оказался не под силу – он ни разу не проехал быстрее двух минут, хотя сам остался в полном восторге.
«Наверное, это было самое крутое, чем я занимался в жизни, – признался он. – Невероятно здорово. Утром я проехал один круг на машине безопасности, чтобы познакомиться с трассой. Но ехать по ней на машине Ф1 – это было полное безумие.
На первом круге я невероятно нервничал, но дальше все пошло уже лучше. Некоторые повороты удавалось преодолевать полным газом, а потом тормозить за 120-130 метров до следующего. Машина на удивление хорошо справлялась с кочками и позволяла ехать на горе действительно быстро.
Да, своим главным достижением я считаю участие в официальных сессиях Ф1. Но то, что было сегодня, принесло самые яркие эмоции. Тем более на машине, которую я еще ребенком видел в гонках по ТВ. Удовольствие в чистом виде».
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Supercars
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Supercars
Фотограф: Supercars
Фотограф: Supercars
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Supercars
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Supercars
Фотограф: Red Bull Content Pool
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«Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1
«Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1 «Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1
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