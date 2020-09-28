«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Мика Сало и Майкл Маси не согласились с критикой судейских решений со стороны действующего чемпиона
Потеряв лидерство на Гран При России из-за двух штрафов за отработку стартов в неположенном месте, Льюис Хэмилтон заявил, что стюарды умышленно пытаются прервать его доминирование в Формуле 1.
Однако судивший сочинский этап экс-пилот Ф1 Мика Сало с британцем не согласился.
«Это полная чушь, – сказал Сало финской газете Ilta Sanomat. – Совсем не правда. Правила одинаковы для всех».
С Сало согласился гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси: «По-моему, все очень просто. FIA занимается регуляцией в этом спорте и мы следим за соблюдением правил. А стюарды, которые принимают решения, не зависимы от нас.
И если кто-то нарушает правила, то не важно, сделал это Льюис Хэмилтон или кто-то другой».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин