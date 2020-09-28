«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Потеряв лидерство на Гран При России из-за двух штрафов за отработку стартов в неположенном месте, Льюис Хэмилтон заявил, что стюарды умышленно пытаются прервать его доминирование в Формуле 1.

Однако судивший сочинский этап экс-пилот Ф1 Мика Сало с британцем не согласился.

«Это полная чушь, – сказал Сало финской газете Ilta Sanomat. – Совсем не правда. Правила одинаковы для всех».

С Сало согласился гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси: «По-моему, все очень просто. FIA занимается регуляцией в этом спорте и мы следим за соблюдением правил. А стюарды, которые принимают решения, не зависимы от нас.

И если кто-то нарушает правила, то не важно, сделал это Льюис Хэмилтон или кто-то другой».