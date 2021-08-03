Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии

После того, как Макс Ферстаппен с трудом доковылял до финиша венгерской гонки, уступив победителю практически круг, руководитель его команды Кристиан Хорнер невесело пошутил, что прижимной силы у пилота на этот раз было меньше, чем у Мика Шумахера из Haas.

Ошибка Валттери Боттаса на сырой трассе привела к массовому столкновению в первом повороте. Макс смог продолжить движение после жесткого контакта с Ландо Норрисом, но его машина серьезно пострадала.

Правила не запрещают ремонт в то время, когда гонка остановлена красными флагами, но на этот раз повреждения оказались настолько серьезными, что даже высококлассные механики Red Bull, годом ранее совершившие маленькое чудо на решетке после ошибки Ферстаппена по пути на старт, были не в силах что-то исправить за отведенное время.

«Все было слишком серьезно», – объяснил Хорнер.

На кадрах телетрансляции было видно, что с правой стороны Red Bull не хватает многих деталей. Но оценить точный масштаб повреждений удалось только после того, как пресс-служба Ф1 опубликовала фото машины из закрытого парка.

Как видно, в области дефлекторов не осталось, по сути, вообще ничего.

При этом команда активно вела ремонтные действия во время красных флагов – без этого Максу, скорее всего, вообще пришлось бы сойти.

Хорнер упомянул повреждение радиатора в понтоне – именно по этой причине окончательно выбыл из борьбы Серхио Перес.

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«Температура вышла за допустимый интервал, – объяснил он. – Механикам пришлось выпрямлять трубки и пытаться сделать как можно больше с правой стороны за очень ограниченное время.

Понятно, что в этой связи возникают вопросы о состоянии и ресурсе мотора. Этим предстоит заняться Honda по ходу летнего перерыва.

Хотя сразу после гонки в Red Bull не высказывали опасений поп оводу силовой установки, вовсе не исключено, что у венгерской аварии обнаружатся отложенные последствия как раз в отношении силовой установки.

Напомним, что ее поставили на машину Макса лишь утром перед гонкой – на замену той, что пострадала в Сильверстоуне.

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Вопросы ремонта

Решение Red Bull сконцентрировать усилия на восстановлении системы охлаждения совершенно понятны. Из кузовных элементов также установили новый обтекатель понтона, так как в старом после удара Норриса появились сквозные отверстия.

Сплиттер и днище заменить было нереально, потому механики заклеили их поврежденные кромки специальной лентой.

А остатки периферии в области дефлектора и у переднего края понтона оставалось просто аккуратно срезать – сделать что-то большее у команды возможности не было.

Отсутствующие элементы области дефлектора Red Bull RB16B Макса Ферстаппена Иллюстрация: Джорджо Пиола

На иллюстрации Джорджо Пиолы красным выделены детали, которых уже не было на машине в тот момент, когда Макс заехал в боксы. Желтым – то, что удалила сама команда по ходу паузы (на верхнем фото хорошо видно, в каком виде пребывали на тот момент эти «жалюзи»).

Обратите внимание, что в вертикальном конфигураторе потоков был сделан вырез – деталь пострадала несильно, потому снимать ее полностью было нерационально.

Понятно, что потеря такого количества деталей, отвечающих за аэродинамику, крайне негативно сказалась как на балансе, так и на общей эффективности шасси.

«Механики сделали все возможное, позволив мне вернуться в гонку, – сказал Макс. – Но повреждения после аварии были такими серьезными, что управлять машиной стало крайне сложно. Из-за потери прижимной силы возникала то сильная избыточная, то сильная недостаточная поворачиваемость».

К финишу голландец приехал только десятым, поднявшись затем еще на одну строчку из-за дисквалификации Себастьяна Феттеля. Понятно, что в споре за титул даже эти несколько очков могут оказаться решающими – но как тут не вспомнить, что всего две гонки назад Ферстаппен опережал Льюиса Хэмилтона на 32 балла.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B, пит-стоп Фото: Red Bull Content Pool