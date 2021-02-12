Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина

Велосипедная прогулка Фернандо Алонсо, закончившаяся столкновением с автомашиной, остается главной темой новостей о Формуле 1. После первого сообщения появились слухи о переломе челюсти 39-летнего гонщика, за которыми последовал инсайд, что все ограничилось несколькими сломанными зубами.

Следующим в этом ряду стало заявление швейцарской полиции, которое раскрыло обстоятельства происшествия.

«Вчера [11 февраля] незадолго до 14 часов в Виганелло (городок, входящий в состав Лугано – прим.ред.) 42-летняя швейцарка, проживающая в Лугано, следовала по улице Виа-Ла-Санта в направлении Прегассоны, – сказано в документе. – Исходя из первоначальной реконструкции событий по результатам полицейского расследования, она совершала левый поворот в сторону парковки супермаркета.

В этот момент она столкнулась с 39-летним гражданином Испании, который ехал на велосипеде и двигался [вдоль края дороги] с правой стороны от ряда запаркованных автомобилей. Удар пришелся на правую часть его машины».

Таким образом, из реконструкции следует, что водительница не заметила скрытого другими машинами Алонсо и совершила поворот, перекрыв пилоту Ф1 дорогу. Фернандо, двигавшийся навстречу, врезался в ее машину с пассажирской стороны и ударился о корпус.

«Офицеры полиции при поддержке спасателей прибыли на место происшествия, – говорится в заявлении. – После первоначального обследования велосипедиста он был на скорой помощи отправлен в больницу».

Как стало известно, Алонсо проведет в специальном госпитале Берна два дня. При этом его команда Alpine, вопреки первоначальным данным, сообщила о повреждении челюсти гонщика. В ее кратком сообщении используется слово fracture – в зависимости от контекста оно может обозначать как перелом, так и трещину.

«После инцидента во время вчерашней поездки на велосипеде Фернандо Алонсо останется для наблюдения в швейцарской больнице, – гласит текст. – Медики обнаружили перелом (или трещину – прим.ред.) в его верхней челюсти и успешно провели корректирующую операцию. Врачи довольны его прогрессом.

Фернандо останется в больнице для наблюдений на 48 часов.

Говоря о будущем, после нескольких дней полного отдыха он сможет возобновить тренировки. Мы рассчитываем, что он полностью восстановится, чтобы продолжать приготовления к сезону».