Формула 1 проведет восемь первых Гран При за закрытыми дверями: трибуны останутся пустыми, а попасть в паддок смогут лишь немногочисленные сотрудники команд и необходимый персонал.

Никогда прежде у спорта не было подобного опыта – поэтому звучат справедливые опасения, что отдельные фанаты захотят пробраться на автодром или найти поблизости от него подходящие места для наблюдения за гонками.

Британский «Сильверстоун» этим летом примет сразу два этапа – национальный Гран При в первый уик-энд августа и Юбилейный Гран При спустя неделю.

В преддверии этих гонок полиция Нортхэмптоншира выпустила специальное заявление для болельщиков, в котором предостерегает их от попыток посмотреть гонку: «Организаторы соревнований установили строгие ограничительные меры, чтобы минимизировать риск заражения и защитить персонал гонки, сотрудников трассы и местных жителей.

Любые неконтролируемые группы людей в этом районе поставят под угрозу проведение не только этапа, но и всего сезона Формулы 1».

Глава британского Гран При Стюарт Прингл поддержал полицию, призвав поклонников гонок оставаться дома: «Британские фанаты – самые страстные в мире, но мы просим их не пытаться приехать в район Сильверстоуна в эти две августовские недели.

2020 год особенный, он уже потребовал от нас пожертвовать очень многим. Гоночное сообщество должно оставаться единым, чтобы не ставить чемпионат под угрозу срыва и чтобы помочь Сильверстоуну защитить своих соседей».

Представитель местной полиции Деннис Марри, отвечающий за безопасность на Гран При, рассказал о том, как будет осуществляться контроль: «Мы понимаем стремление болельщиков оказаться как можно ближе к трассе, но, к сожалению, в этом году подобное невозможно. Доступ во все близлежащие зоны будет строго ограничен.

Я призываю фанатов следить за борьбой из дома, так как наблюдать за ней из-за ограждения трассы запрещено и не представится возможным. Всякий, кто попробует сделать это, будет отправлен назад службой безопасности «Сильверстоуна», которая совместно с моими офицерами будет осуществлять тщательный контроль.

Гонки пройдут за закрытыми дверями, но меры безопасности будут даже строже, чем обычно. Совместно с трассой мы намерены провести два Гран При, безопасных для их участников, команд и местных жителей».

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