Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
36 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

Полиция – фанатам: Не приближайтесь к «Сильверстоуну» в дни Ф1

Билеты
Поделились
Комментарии
Полиция – фанатам: Не приближайтесь к «Сильверстоуну» в дни Ф1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
30 июн. 2020 г., 11:46

В заявлении для болельщиков говорится, что стремление проникнуть на закрытую для зрителей трассу и в ее окрестности может навредить этапу и всему сезону

Формула 1 проведет восемь первых Гран При за закрытыми дверями: трибуны останутся пустыми, а попасть в паддок смогут лишь немногочисленные сотрудники команд и необходимый персонал.

Никогда прежде у спорта не было подобного опыта – поэтому звучат справедливые опасения, что отдельные фанаты захотят пробраться на автодром или найти поблизости от него подходящие места для наблюдения за гонками.

Британский «Сильверстоун» этим летом примет сразу два этапа – национальный Гран При в первый уик-энд августа и Юбилейный Гран При спустя неделю.  

В преддверии этих гонок полиция Нортхэмптоншира выпустила специальное заявление для болельщиков, в котором предостерегает их от попыток посмотреть гонку: «Организаторы соревнований установили строгие ограничительные меры, чтобы минимизировать риск заражения и защитить персонал гонки, сотрудников трассы и местных жителей.

Любые неконтролируемые группы людей в этом районе поставят под угрозу проведение не только этапа, но и всего сезона Формулы 1».

Глава британского Гран При Стюарт Прингл поддержал полицию, призвав поклонников гонок оставаться дома: «Британские фанаты – самые страстные в мире, но мы просим их не пытаться приехать в район Сильверстоуна в эти две августовские недели. 

2020 год особенный, он уже потребовал от нас пожертвовать очень многим. Гоночное сообщество должно оставаться единым, чтобы не ставить чемпионат под угрозу срыва и чтобы помочь Сильверстоуну защитить своих соседей».

Представитель местной полиции Деннис Марри, отвечающий за безопасность на Гран При, рассказал о том, как будет осуществляться контроль: «Мы понимаем стремление болельщиков оказаться как можно ближе к трассе, но, к сожалению, в этом году подобное невозможно. Доступ во все близлежащие зоны будет строго ограничен.

Я призываю фанатов следить за борьбой из дома, так как наблюдать за ней из-за ограждения трассы запрещено и не представится возможным. Всякий, кто попробует сделать это, будет отправлен назад службой безопасности «Сильверстоуна», которая совместно с моими офицерами будет осуществлять тщательный контроль.

Гонки пройдут за закрытыми дверями, но меры безопасности будут даже строже, чем обычно. Совместно с трассой мы намерены провести два Гран При, безопасных для их участников, команд и местных жителей».

Читайте также:

Связанное видео

Следующая новость
Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке

Предыдущая новость

Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке

Следующая новость

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона

trending Сегодня

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций
Формула 1 / Формула 1

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна
Формула 1 / Формула 1

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна

Чего ждать от Квята в Австрии (раньше на него тут сыпались все шишки)
Формула 1 / Формула 1

Чего ждать от Квята в Австрии (раньше на него тут сыпались все шишки)

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1
51мин

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона

Телеэксперт озвучил главную проблему Боттаса
Формула 1 / Формула 1

Телеэксперт озвучил главную проблему Боттаса

Mercedes везет в Австрию новые детали и новое топливо
Формула 1 / Формула 1

Mercedes везет в Австрию новые детали и новое топливо

Полиция – фанатам: Не приближайтесь к «Сильверстоуну» в дни Ф1
Формула 1 / Формула 1

Полиция – фанатам: Не приближайтесь к «Сильверстоуну» в дни Ф1

Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке
Формула 1 / Формула 1

Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке

Самое важное:

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1
51мин

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона

Полиция – фанатам: Не приближайтесь к «Сильверстоуну» в дни Ф1
Формула 1 / Формула 1

Полиция – фанатам: Не приближайтесь к «Сильверстоуну» в дни Ф1

Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке
Формула 1 / Формула 1

Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке

Сироткин вновь стал резервистом Renault
Формула 1 / Формула 1

Сироткин вновь стал резервистом Renault

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании Билеты
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций

2
Формула 1

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна

3
Формула 1

Чего ждать от Квята в Австрии (раньше на него тут сыпались все шишки)

4
Формула 1

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона

51мин
5
Формула 1

Телеэксперт озвучил главную проблему Боттаса

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона
Формула 1

Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона

Полиция – фанатам: Не приближайтесь к «Сильверстоуну» в дни Ф1
Формула 1

Полиция – фанатам: Не приближайтесь к «Сильверстоуну» в дни Ф1

Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке
Формула 1

Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке

Сироткин вновь стал резервистом Renault
Формула 1

Сироткин вновь стал резервистом Renault

Телеэксперт озвучил главную проблему Боттаса
Формула 1

Телеэксперт озвучил главную проблему Боттаса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.