Полеты к победе, слики в дождь и побег от полиции: лучшие гонки 2021 года

Развязка сражения за титул в Формуле 1 была настолько яркой, что после нее можно и вовсе перестать смотреть гонки – ведь вероятность, что на наш век выпадет еще одна аналогичная (чтобы один претендент обгонял другого на последнем круге) история, невероятно мала. Однако в этом году прошли и другие весьма яркие гонки. О которых мы решили вспомнить в последней подборке этого года.

Формула 1. Гран-При Бразилии. Льюис творит чудеса

Перед началом этапа все складывалось не в пользу семикратного чемпиона мира. Две предыдущих гонки выиграл Макс Ферстаппен. А по приезду команд в Сан-Паулу стало известно, что на машине британца будет внепланово заменен двигатель внутреннего сгорания.

Вдобавок после квалификации, которую Хэмилтон выиграл, судьи аннулировали его результат (из-за ослабшего крепления при активации DRS расстояние между двумя плоскостями заднего крыла было больше разрешенного). Таким образом, в субботней спринтерской гонке Льюис должен был стартовать последним, а на старте основной – потерять еще пять позиций.

Однако в субботу показалось что у Хэмилтона крылья не просто «открываются», а буквально вырастают! Льюис оказался значительно быстрее всех остальных – включая своего напарника Валттери Боттаса. Уже в спринте Хэмилтон за 24 круга прорвался с последнего места на 5-е. В воскресенье после старта с 10-й позиции уже на 48 круге атаковал Макса Ферстаппена в борьбе за победу. Голландец сознательно ехал мимо апекса, выдавливая соперника за пределы трассы – но было явно, что обгон является лишь вопросов времени. И в итоге Хэмилтон опередил пилота Red Bull, одержав одну из лучших побед в карьере.

Сама по себе эта победа в Бразилии не сделала Хэмилтона лидером общего зачета, но она как минимум вернула в чемпионат интригу. Если до гонки Ферстаппен выглядел абсолютным фаворитом, то после Бразилии шансы Хэма завоевать чемпионский титул резко выросли.

В оставшихся трех гонках сезона Хэмилтон тоже был быстрейшим, но столь огромного преимущества, как в Сан-Паулу, уже не демонстрировал. О причинах скорости британца в Бразилии спорят до сих пор. В Mercedes намекают на эффект от нового мотора (в этом сезоне по мере пробега немецкие двигатели теряют в мощности заметно сильнее, чем в предыдущие годы). В Red Bull подозревают, что с задним крылом Mercedes на протяжении всего уик-энда что-то было не так. Вариант ответа каждый выбирает в зависимости от того, за кого болел в Абу-Даби...

Формула Е. Гонка в Монако. Где-где нельзя обгонять?

Гонка электрической формулы в Монако в этом году впервые прошла на трассе в ее традиционной конфигурации – а не на ранее использовавшемся сокращенном варианте, когда машины после поворота Сен-Девот ехали не вверх к Казино, а вниз к набережной.

В бензиновых формулах городская трасса на Лазурном берегу считается наименее обгонной: улочки узкие, длинных прямых нет, оптимальная траектория – одна. В общем, чтобы опередить соперника, надо обладать сверхочевидным преимуществом в скорости.

Иное дело – Формула Е, где действуют режимы атаки, есть опция фанбуст (энергия добавляется лидерам голосования среди зрителей)– а скорости в целом не столь велики, чтобы городская трасса казалось медленной. И гонка в мае 2021 года показала: в Монако можно обгонять, причем много раз!

Особенно запомнились последние круги. Сначала лидировавшего Робина Фрейнса обогнал Антониу Феликс да Кошта. Затем обоих опередил Митч Эванс. Но к последнему кругу в распоряжении пилота Jaguar оказалось заметно меньше энергии, чем у преследователей. В результате да Кошта обогнал Эванса, атаковав того в шикане после тоннеля – а Фрейнс опередил резко замедлившегося новозеландца на последних метрах перед финишной линией.

Если бы все это произошло в гонке Формулы 1, шум не утих бы примерно до момента столкновения Ферстаппена и Хэмилтона в Сильверстоуне. А вот феерический финал гонки электрического чемпионата конверитровался в стандартные заголовки вроде «Да Кошта выиграл гонку Формулы Е в Монако». Может быть, потому что в итоге пилоты, стартовавшие с четырех первых позиций, на этих же позициях и финишировали!

Формула Е. Гонка в Берлине. Победа голландца не значит провала Mercedes

Еще одна гонка Формулы Е, которую мы не могли пропустить, состоялась в Берлине и решила судьбу титула. Из 24 участников финала на этот титул могли претендовать 13. Причем больше всего шансов, казалось, было не у лидера общего зачета Ника де Вриса (выступающего за Mercedes), а у уже упоминавшегося Митча Эванса. Который отставал от голландца на пять очков, но стартовал в десяти позициях впереди.

И вот на старте с Эвансом происходит невезение, какого в Формуле Е ни до ни после не случалось. На машинах с двигателями внутреннего сгорания бывает, что пилоты глохнут на стартовой прямой. Но у электромоторов нет холостых оборотов, и они по определению не могут заглохнуть: подаешь на них напряжение – и роторы двигателей начинают вращаться.

Только не в этот раз. Нажав педаль акселератора, Эванс чуть тронулся – и тут же почувствовал толчок из-за заклинившего привода. После этого пилоту оставалось лишь молиться, чтобы в его оставшийся на месте болид никто не врезался. И зажмуриться, когда в зеркалах Эванс увидел летящего прямо в него Эдоардо Мортару.

Мортара тоже был одним из основных претендентов на титул – так что, поломка Эванса и последующее столкновение выбили из борьбы сразу двух соперников де Вриса. Третьим ключевым претендентом на титул оставался Джейк Деннис – и он разбил свою BMW i Andretti лишь немногим позже, сразу же на рестарте.

После такого самоустранения конкурентов де Врису хватило 8-го места на финише, чтобы стать первым обладателем титула в Формуле Е после обретения электрический серией статуса чемпионата мира.

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indyCar. Гонка в Нэшвилле. Полет с приземлением на вершину подиума

Формулу Е часто ругают за то, что электрические болиды оказались излишне прочными и прощают гонщикам контактную борьбу. Мол, что это за гонки, когда после столкновения не следует сход или хотя бы визит в боксы за новым крылом? Если вы так считаете, то еще больше возмутились бы, посмотрев гонку IndyCar, которая прошла в августе на городской трассе в Нэшвилле.

За 80 гоночных кругов гонка дважды останавливалась красными флагами и около десяти раз прерывалась из-за различных аварий. Но даже на этом фоне победа Маркуса Эрикссона выглядит настоящим чудом.

Уже на четвертом круге гонки Эрикссон допустил ошибку и влетел в болид Себастьена Бурде. Удар был такой силы, что машину шведа подбросило в воздух, где она едва не перевернулась. Так вот, представьте – на этом автомобиле Эрикссон проехал оставшиеся 76 кругов и стал победителем!

Конечно, пришлось заменить переднее крыло – но за это швед перед возобновлением гонки был отправлен судьями в конец пелотона. А когда гонка возобновилась, еще и получил стоп-н-гоу как виновник столкновения в начале заезда.

Так как же Эрикссон выиграл, спросите вы? Все благодаря красным флагам, которые вернули его в один круг с лидерами. Кроме того, команда воспользовалась внеплановым пит-стопом, чтобы заправить Маркуса. Что дало ему преимущество в стратегии и позволило выйти в лидеры, когда остальные отправились в боксы.

Интересно, что по ходу гонки Эрикссону пришлось сражаться в том числе со своим давним неприятелем по Формуле 1 Роменом Грожаном. К счастью, на этот раз обошлось без столкновений.

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WRC. Ралли Хорватия. Побег от полиции к победе

Один из лучших раллистов в истории одержал в минувшем сезоне немало побед – но, пожалуй, особенно ему запомнился уик-энд в Хорватии. Там главными соперниками француза стали не гонщики на Hyundai, а собственный партнер Элфин Эванс и… местная полиция!

Дело в том, что Ожье невольно стал участником небольшого ДТП. А когда приехала полиция – быстро ретировался с места аварии. Позже он объяснял, что столкнулся с трудностями перевода и подумал, что один из полицейских его отпускает. Тот факт, что страж порядка в этот момент пытался загородить машине путь, не заставил француза задуматься.

Инцидент случился утром в воскресенье, по пути на старт первого допа дня. То ли происшествие выбило Ожье из колеи, то ли дело было еще в чем-то – но лидировавший в гонке c запасом в 7 секунд Ожье начал проигрывать Эвансу и к последнему допу отстал на 4,5 секунды. А на финише оказался на шесть десятых впереди британца! Причем, Эванс, по его собственным словам, потерял примерно секунду в последнем повороте.

Эта победа вывела Ожье в лидеры общего зачета – причем француз не ушел с первой строчки до самого конца сезона, став в итоге 8-кратным чемпионом мира. За побег от полиции гонщика наказали – но только деньгами.

WRC 3. Ралли Монца. Борьба до последнего допа

Если победа Ожье в топ-классе WRC выглядит ожидаемой и уверенной, то другому французу, молодому пилоту Йоану Росселю, за свой титул чемпиона в младшем классе WRC 3 пришлось побороться всерьез. И судьба титула решилась на последнем спецучастке последнего этапа, который проходил в северной Италии.

Но началось все в Греции. Победа Росселя на возрожденном Ралли Акрополис, казалось бы, лишила соперников серьезных шансов на титул. Однако этой победы француза тут же лишили судьи – вес передней подвески автомобиля Citroen превысил допустимое значение. На предпоследний этап в Испании 26-летний француз не поехал (количество зачетных этапов в младших классах ограничено) – чем воспользовался его главный соперник, 41-летний поляк Каетан Каетанович. Он одержал победу – и перед стартом Ралли Монца на счету претендентов было поровну очков!

Фото: McKlein / Motorsport Images

Интрига нарастала еще в пятницу. Один спецучасток выиграл Россель, следующий – Каетанович, затем снова Россель, потом опять Каетанович... К середине субботы француз, казалось, сумел оторваться от соперников – но затем столкнулся с проблемами в настройках рулевого управления. Из-за чего был вынужден уступить первую позицию и подпустить ехавшего третьим Каетановича меньше чем на 3 секунды.

Хотя на итальянских дорогах преимущество, по идее, должно было быть у француза, из трех финальных допов Россель проиграл сопернику два первых – и перед стартом последнего Каетанович был впереди на полторы секунды. Но этот самый последний участок Россель промчался, выиграв у соперника почти 5 секунд! Высшей лиге чемпионата о столь адреналиновой развязке оставалось только мечтать.

MotoGP. Гран При Франции и Штирии. Мокрое дело

В гонках формул одним из главных героев уходящего года стал бельгийский дождь, превративший этап Формулы 1 в Спа в фарс, а гонки поддержки – в какой-то треш. Но в то же самое время осадки подарили нам две лучших гонки MotoGP. Хотя, казалось бы, на двух колесах удержаться на мокром асфальте сложнее, чем на четырех.

Пожалуй, самым захватывающим был прошедший в Ле-Мане Гран При Франции. Уже в самом начале будущий чемпион Фабио Куартараро, проигравший старт, подарил зрителям яркий двойной обгон – разом опередил и своего напарника Маверика Виньялеса, и захватившего было лидерство Джека Миллера.

Но это было лишь прелюдией к тому, что началось после начала дождя. В результате целого карнавала падений, к примеру, сошли оба пилота Suzuki. В лидерах оказался Марк Маркес (это была лишь третья гонка испанца после возвращения, и до того момента он не выглядел способным побеждать) – но только чтобы вскоре тоже оказаться в гравии. Куартараро не падал, но при замене мотоцикла на «дождевой» перепутал свой бокс с боксом напарника – и потерял ценное время, пока бежал к своему байку. А выиграл в итоге Джек Миллер: он тоже терял контроль над мотоциклом, а по штрафной петле был вынужден проехать даже дважды (за мелкие пригрешения вроде превышения скорости на пит-лейне) – но потерял на этом меньше, чем соперники при неуверенной езде по мокрой трассе.

А вот на Гран При Австрии дождь пошел на последних кругах. Лидеры поспешили в боксы пересесть на «дождевые» байки – и оставили в лидерах ехавшего до этого 6-м Брэда Биндера на KTM. До финиша оставалось всего 3 круга, но последующие события вроде бы показали, что принятое лидерами решение было правильным. Маркес и Куартараро в итоге допустили ошибки даже на дождевых шинах – а Франческо Баньяя и Хорхе Мартин, после пит-стопа оказавшись в конце первой десятки, к финишу смогли прорваться в первую тройку.

Но зрители в этот момент с замиранием сердец смотрели не за недавними лидерами, а за Биндером, который ехал на сликах по мокрому асфальту. Южноафриканец смог избежать серьезных ошибок и выиграл вторую гонку в карьере. Правда, его поклонникам пришлось понервничать и после финиша. Так как Биндер по пути к финишу несколько раз оказывался за пределами трассы, его действиями заинтересовались судьи. Впрочем, в виде наказания гонщику были начислены 3 штрафных секунды, в то время как финишную линию пилот КТМ пересек на 10 с лишним секунд раньше ближайшего преследователя.