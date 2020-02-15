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Показ мод: галерея с презентации AlphaTauri

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Показ мод: галерея с презентации AlphaTauri
15 февр. 2020 г., 08:00

В Зальцбурге состоялась презентация нового болида AlphaTauri AT01. Ее совместили с показом мод

Вечером 14 состоялась официальная презентация команды AlphaTauri – так теперь называется бывшая Red Bull. Название переводится на русский как Альдебаран – звезда Альфа созвездия Быка. А еще AlphaTauri – это марка одежды, которая принадлежит Red Bull. Потому, презентация болида порой прерывалась показом мод. Мы собрали для вас фотографии с вечера, где Даниил Квят и Пьер Гасли впервые появились в элегантных белых комбинезонах. 

Слайдер
Список

Выступления артистов перед презентацией

Выступления артистов перед презентацией
1/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri AT01

Scuderia AlphaTauri AT01
2/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, Пьер Гасли, Франц Тост, Scuderia Alpha Tauri

Даниил Квят, Пьер Гасли, Франц Тост, Scuderia Alpha Tauri
3/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Презентация Alpha Tauri

Презентация Alpha Tauri
4/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Автомобиль AlphaTauri под покрывалом

Автомобиль AlphaTauri под покрывалом
5/10

Фотограф: AlphaTauri

Автомобиль AlphaTauri под покрывалом

Автомобиль AlphaTauri под покрывалом
6/10

Фотограф: AlphaTauri

Дэвид Култхард

Дэвид Култхард
7/10

Фотограф: AlphaTauri

Даниил Квят, Пьер Гасли, Франц Тост, Scuderia Alpha Tauri

Даниил Квят, Пьер Гасли, Франц Тост, Scuderia Alpha Tauri
8/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

AlphaTauri AT01

AlphaTauri AT01
9/10

Фотограф: AlphaTauri

Выступления артистов перед презентацией

Выступления артистов перед презентацией
10/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

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