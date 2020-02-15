Показ мод: галерея с презентации AlphaTauri

Вечером 14 состоялась официальная презентация команды AlphaTauri – так теперь называется бывшая Red Bull. Название переводится на русский как Альдебаран – звезда Альфа созвездия Быка. А еще AlphaTauri – это марка одежды, которая принадлежит Red Bull. Потому, презентация болида порой прерывалась показом мод. Мы собрали для вас фотографии с вечера, где Даниил Квят и Пьер Гасли впервые появились в элегантных белых комбинезонах.

Слайдер Список Выступления артистов перед презентацией 1 / 10 Фотограф: Red Bull Content Pool Scuderia AlphaTauri AT01 2 / 10 Фотограф: Red Bull Content Pool Даниил Квят, Пьер Гасли, Франц Тост, Scuderia Alpha Tauri 3 / 10 Фотограф: Red Bull Content Pool Презентация Alpha Tauri 4 / 10 Фотограф: Red Bull Content Pool Автомобиль AlphaTauri под покрывалом 5 / 10 Фотограф: AlphaTauri Автомобиль AlphaTauri под покрывалом 6 / 10 Фотограф: AlphaTauri Дэвид Култхард 7 / 10 Фотограф: AlphaTauri Даниил Квят, Пьер Гасли, Франц Тост, Scuderia Alpha Tauri 8 / 10 Фотограф: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT01 9 / 10 Фотограф: AlphaTauri Выступления артистов перед презентацией 10 / 10 Фотограф: Red Bull Content Pool