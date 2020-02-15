Показ мод: галерея с презентации AlphaTauri
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15 февр. 2020 г., 08:00
В Зальцбурге состоялась презентация нового болида AlphaTauri AT01. Ее совместили с показом мод
Вечером 14 состоялась официальная презентация команды AlphaTauri – так теперь называется бывшая Red Bull. Название переводится на русский как Альдебаран – звезда Альфа созвездия Быка. А еще AlphaTauri – это марка одежды, которая принадлежит Red Bull. Потому, презентация болида порой прерывалась показом мод. Мы собрали для вас фотографии с вечера, где Даниил Квят и Пьер Гасли впервые появились в элегантных белых комбинезонах.
Слайдер
Список
Выступления артистов перед презентацией
1/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
Scuderia AlphaTauri AT01
2/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
Даниил Квят, Пьер Гасли, Франц Тост, Scuderia Alpha Tauri
3/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
Презентация Alpha Tauri
4/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
Автомобиль AlphaTauri под покрывалом
5/10
Фотограф: AlphaTauri
Автомобиль AlphaTauri под покрывалом
6/10
Фотограф: AlphaTauri
Дэвид Култхард
7/10
Фотограф: AlphaTauri
Даниил Квят, Пьер Гасли, Франц Тост, Scuderia Alpha Tauri
8/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
AlphaTauri AT01
9/10
Фотограф: AlphaTauri
Выступления артистов перед презентацией
10/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
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|Формула 1
|Команды
|AlphaTauri
Показ мод: галерея с презентации AlphaTauri
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