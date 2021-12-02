Пока Хэм говорит о правах женщин, Сэб позвал их в картинг

Приезд Формулы 1 в Саудовскою Аравию вызвал дискуссию о соблюдении в этой стране прав человека и прав женщин в частности.

Так, Льюис Хэмилтон напомнил, что в Саудовской Аравии только в 2018 году женщинам разрешили водить автомобили, при этом те из них, кто получил тюремные сроки за вождение машины до 2018 года, до сих пор находятся в тюрьмах.

Хэмилтон пообещал и дальше привлекать к этой проблеме внимание. А вот гонщик Aston Martin Себастьян Феттель, напротив, решил привлечь внимание к происходящим в стране позитивным изменениям и воспользовался шансом утроить для местных гонщиц занятия по картингу.

«Было так много внимания к негативным моментам, которые здесь происходят, к проблеме прав человека и другим вещам, случающимся в ряде стран, так что я решил, что буду думать в позитивном ключе, – сказал Феттель в четверг. – Так что я сегодня устроил собственное картинговое мероприятие с хештегом #raceforwomen (Гонка для женщин) и собрал на треке семь – восемь девочек и женщин. Мы провели милое мероприятие, я старался поделиться каким-то своим опытом, чтобы придать им уверенности.

Меня самого вдохновили их истории, их бэкграунд, а также позитивный настрой касательно происходящих в стране перемен. Понятно, что когда смотришь глазами жителя Западной Европы, то легко увидеть, сколько всего еще можно улучшить. Но также верно, что многое уже меняется, и для ряда местных жителей это огромная разница по сравнению с прошлым.

Сложно судить о стране, проведя здесь всего два дня. Но я точно запомню этих женщин и рассказанные ими истории. И продолжу фокусироваться на позитиве».