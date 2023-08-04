«Пойдут в суд? Вопрос не ко мне». Бин Сулайем о нежелании Ф1 принимать новые команды

В начале января глава Международной автомобильной федерации Мохаммед Бин Сулайем написал на своей персональной страничке в социальных сетях, что Формулу 1 хорошо бы дополнить новыми командами – и ровно через месяц федерация запустила тендер для желающих присоединиться к чемпионату.

Ожидается, что его победители получат заветный пропуск в чемпионат, хотя начать выступления смогут не раньше 2025 года. Сейчас продолжается анализ поданных заявок – о своих планах прийти в Большие Призы уже во всеуслышание заявили Andretti-Cadillac и Hitech, а также проект Крейга Поллока Formula Equal и LKY SUNZ.

Другие пока не столь активно афишируют планы, но есть основания добавить в список соискателей Rodin Carlin и новую команду из Азии.

Весь этот процесс проходит на фоне далеко не самой позитивной реакции паддока. Даже генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали весьма скептически отзывается об идее расширения стартовой решетки.

Что до тех, кто уже выступает в Ф1, то здесь сторонников у Бин Сулайема практически нет. Всех волнует коммерческая сторона вопроса – сокращение призовых из-за необходимости делиться с новичками, – а также потенциальные сложности с логистикой и размещением в гаражах.

Но глава федерации непреклонно гнет свою линию. Он выражает неизменную уверенность, что спорту нужны свежие силы, а расширение пелотона пойдет на руку всем.

В интервью родственному Motorsport.com сайту Motorsport-Total Бин Сулайем объяснил: «У нас есть контракт [с Ф1], по которому команд может быть до 12. Так что мы действуем в рамках правил. Более того, мы исполняем их.

FIA является регулятором, потому мы изучаем поданные заявки. В данном случае выражение интереса является верным форматом. Я понимаю недовольство некоторых [существующих] команд, так как это скажется на них в финансовом плане.

Но можно ли считать выкуп кого-то из нынешних участников альтернативой полноценному дебюту? Разумеется, я не собираюсь навязывать свое мнение лидерам спорта. Но наш процесс отбора должен быть максимально тщательным в плане оценки финансовых и технических навыков претендентов».

Команду Майкла Андретти называют одним из главных кандидатов на присоединение к Ф1 Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Торопиться не надо

Изначально FIA планировала подвести итоги тендера до конца июня. Но сейчас сроки значительно отодвинуты. Причиной переноса называется желание максимально точно проанализировать поданные заявки.

Можно ожидать, что решение будет озвучено вскоре после завершения летних каникул.

«Мы продлили процедуры, так как изучение поданных документов требует времени, – объяснил президент. – Мы же не хотим отказать кому-то безосновательно.

Тут необходимо действовать гибко. Окончательные решения пока не приняты, так как для них нужна известная осторожность.

Это серьезный процесс, потому в спешки нет нужды. Все должно быть предельно ясно и прозрачно».

Он продолжил: «Ждать осталось недолго. От четырех до шести недель. Нам нужно все сделать правильно. Речь идет о больших инвестициях и серьезных людях.

Я не сомневаюсь, что FOM примет верное решение. Они знают, что лучше для спорта».

На прямой вопрос, сколько заявок было подано, чиновник подтвердил, что их в общей сложности пять-шесть, причем «три или четыре являются действительно серьезными».

Вопрос законности

Нет никаких сомнений, что ставки в этот раз действительно высоки.

Источники допускают следующий сценарий развития событий: одна или две команды в скором времени получают разрешение FIA присоединиться к чемпионату. Но после этого на сцене появляется FOM и выдвигает такие финансовые условия, которые оказываются для потенциальных дебютантов неприемлемыми.

Даже предусмотренный регламентом компенсационный фонд, из которого нынешним участникам чемпионата планируется компенсировать снижение призовых, может не помочь. Размер взноса в этот фонд установлен Договором согласия на отметке в $200 миллионов, но велика вероятность, что уже в ближайшем будущем эта сумма вырастет – не исключено, что в три раза.

Если после этого кто-то из команд-кандидатов решит отозвать свою заявку, вполне возможна правовая коллизия, которая однозначно подорвет имидж спорта. Бин Сулайем признал, что такой вариант развития событий действительно возможен.

«Что, если одна из команд-кандидатов пойдет в суд? Они ведь могут поступить так, если не получат пропуск в пелотон, – признал он. – Впрочем, это вопрос не ко мне. Я лишь устанавливаю правила».

В Сильверстоуне болельщики Ф1 уже смогли увидеть на решетке 11 команд Фото: Сиймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Хватит ли места?

Если переходить в практическую плоскость, одна из сложностей при расширении пелотона связана с тем, что на многих из нынешних трасс комплекс боксов просто не сможет вместить 12 команд.

Кроме того, можно услышать опасения в отношении трафика во время квалификации, которого станет только больше.

Однако Бин Сулайем заверил, что недавний пример с приездом в Сильверстоун Бреда Питта со съемочной бригадой новой кинокартины про Ф1 показывает, что все не так страшно.

«У нас уже была 11-я команда в интересах Голливуда, – рассказал глава FIA. – А трассы постоянно улучшаются. FIA всегда работает с их владельцами, находя механизмы модернизации».

На вопрос, есть ли у него какие-то опасения в этом отношении, Сулайем ответил: «Ни малейших. – [Трассы] соответствуют всем требованиям как для десяти, так и для 11 или 12 команд. У нас есть профильная комиссия, которая всегда готова все проверить.

Нельзя добиться того, чтобы правила устраивали всех. Вспомните силовые установки [2026 года] – разве все довольны? Нет. Но мы справились с этой задачей. Так будет и с новыми командами. Все согласились с процедурой, и в результате мы получим дебютантов.

Я не вправе нарушать правила. Не буду делать никаких намеков, но если найдутся достойные заявки, для авторов которых у нас предусмотрено место, то мы обязательно их рассмотрим».