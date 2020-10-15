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Погоня за рекордом. История самых успешных победителей Формулы 1

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Погоня за рекордом. История самых успешных победителей Формулы 1

Наши коллеги из базы данных Motorsport Stats подготовили уложили 70 лет истории Ф1 в одну наглядную диараму

Вы можете видеть, как с течением времени менялось положение пилотов, если расставить их по количеству побед.

Первым лидером стал великий Хуан Фанхио, сильнейший гонщик послевоенных лет. Ненадолго его потеснил Альберто Аскари – в 1952 и 1953 годах, когда чемпионат мира разыгрывали на машинах Формулы 2, итальянец выиграл почти все этапы за рулем Ferrari.

Однако уже к концу 1954-го Фанхио вернул себе первую строчку и до завершения карьеры выиграл 24 Гран При – это минимум вдвое больше, чем любой из его соперников. 

Стирлинг Мосс имел шансы опередить аргентинца, если бы не авария 1961 года, положившая конец его карьере. Только в конце 60-х рекорд Фанхио смог превзойти Джим Кларк – невероятный природный талант, способный ехать быстро на любой технике.

Авария оборвала жизнь шотландца весной 1968-го, а пять лет спустя его достижение превзошел Джеки Стюарт. Его 27 побед оставались наивысшим достижением невероятно долго – до середины 80-х.

Ники Лауда не сумел дотянуться до Стюарта, зато это сделал Ален Прост, который за короткое время поднял планку на новую высоту, выиграв в общей сложности 51 раз. Айртон Сенна наверняка добился бы большего, если бы не трагедия в Имоле, так что рекорд Проста устоял до начала XXI века.

Затем на первую строчку поднялся Михаэль Шумахер, который продолжал побеждать за рулем Ferrari и раз раз разом улучшать рекорд. Обратите внимание на ситуацию во второй половине 2000-х: строчки диаграммы словно застыли, все изменения происходят за пределами первой десятки. 

Лишь затем период застоя нарушают Фернандо Алонсо с Себастьяном Феттелем, ну а еще чуть позже в рейтинге появляется имя Льюиса Хэмилтона, число побед которого быстро растет, особенно с наступлением гибридной эры…

 
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