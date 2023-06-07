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Погода вновь угрожает Формуле 1. Монреаль накрыл дым от лесных пожаров

После короткой паузы сезон Ф1 должен продолжиться на трассе имени Жиля Вильнева, однако местные СМИ сообщили, что на пути Гран При возникли сложности

Александр Кабановский
Автор:
Роберт Кубица, Williams FW42

В нынешнем сезоне Формуле 1 уже пришлось отменить этапы в Китае и Имоле – в первом случае причиной стали карантинные ограничения, а во втором – сильные ливни, вызвавшие наводнения в провинции Эмилия-Романья. 

Однако вполне может оказаться, что эти отмены станут вовсе не последними в 2023 году. В окрестностях Монреаля, где 16-18 июня планируется провести Гран При Канады, из-за стоявшей в последние недели жары начались лесные пожары. 

По сообщению местной телекомпании CTV, дым и смог уже ощущаются в самом городе, и местные власти постепенно начали вводить ограничения. 

«Людям с респираторными заболеваниями – например, детям с астмой – рекомендовано избегать сильных физических нагрузок на открытом воздухе до тех пор, пока предупреждение не будет снято», – говорится в отчете.

Формула 1 не приезжала в Канаду в 2020 и 2021 годах, в минувшем сезоне победа в гонке осталась за стартовавшим с поула Максом Ферстаппеном. 

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