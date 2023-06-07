Погода вновь угрожает Формуле 1. Монреаль накрыл дым от лесных пожаров

В нынешнем сезоне Формуле 1 уже пришлось отменить этапы в Китае и Имоле – в первом случае причиной стали карантинные ограничения, а во втором – сильные ливни, вызвавшие наводнения в провинции Эмилия-Романья.

Однако вполне может оказаться, что эти отмены станут вовсе не последними в 2023 году. В окрестностях Монреаля, где 16-18 июня планируется провести Гран При Канады, из-за стоявшей в последние недели жары начались лесные пожары.

По сообщению местной телекомпании CTV, дым и смог уже ощущаются в самом городе, и местные власти постепенно начали вводить ограничения.

«Людям с респираторными заболеваниями – например, детям с астмой – рекомендовано избегать сильных физических нагрузок на открытом воздухе до тех пор, пока предупреждение не будет снято», – говорится в отчете.

Формула 1 не приезжала в Канаду в 2020 и 2021 годах, в минувшем сезоне победа в гонке осталась за стартовавшим с поула Максом Ферстаппеном.