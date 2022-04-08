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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Поездка на скутере обошлась Феттелю в 5000 евро

Судьи FIA оштрафовали четырехкратного чемпиона мира за необычное возвращение в боксы после остановки на трассе

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Поездка на скутере обошлась Феттелю в 5000 евро
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Себастьян Феттель вынужден был остановить свою Aston Martin незадолго до завершения первой пятничной сессии Гран При Австралии, а после окончания заездов одолжил у судей скутер и прямо по трассе вернулся на нем в боксы. При этом он приветствовал зрителей, порой отрывая от руля обе руки, и шлем лишь немножко насадил сверху на макушку. 

Понятно, что судьи Ф1 не могли пропустить столь вызывающий поступок, угрожающий безопасности соревнований. 

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В результате свет увидел документ о нарушении Себом пункта 26.7 Спортивного регламента. Гонщик получил штраф в 5 000 евро за «поездку на скутере во время пятиминутного промежутка после окончания первой сессии».

В резолютивной части решения сказано: «После окончания сессии Феттель искал возможность вернуться в боксы. Рядом был судья со скутером, и Феттель попросил одолжить его, на что получил согласие.

Феттель сел за руль, ожидая, что судья займет место позади, но тот не сделал этого. Тогда Феттель в одиночку поехал к боксам, не получив на это предварительного разрешения. Тем временем судья пытался связаться с дирекцией гонки для получения инструкций. 

Проезд Феттеля по трассе, а не по определенной правилами дорожке [за барьерами], стал нарушением требований статьи 26.7 Спортивного регламента Ф1, которая запрещает кому0лидо находиться на трассе в течении пяти минут после завершения сессии – за исключением специального персонала. Это правило не делает исключения для гонщиков, если те не получили специального разрешения».

Кроме того, судьи FIA не нашли нарушений в действиях Лэнса Стролла, которого подозревали в блокировке Льюиса Хэмилтона.

Себ не выезжал на трассу во второй тренировке, так как после поломке на его машине потребовалось поменять мотор – однако сделать этого в Aston Martin не успели. 

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