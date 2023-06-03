Поехала ли Ferrari лучше с новыми понтонами? В команде ответили
Как объяснил Фредерик Вассер, решение о радикальных изменениях SF-23 было непростым – и пока эффект от него не слишком заметен
Команда из Маранелло после почти полутора лет использования отказалась от округлых понтонов с заметной вогнутостью сверху, которые были одной из самых заметных отличительных черт ее машин F1-75 и SF-23.
Скудерия долго настаивала на правоте своего выбора, но в итоге все же заменила понтоны – причем их новое решение явно повторяет мысли соперников из Red Bull Racing.
По словам главы команды Фредерика Вассера, в Ferrari пришли к выводу, что это непростой, но необходимый шаг, из-за которого теперь придется корректировать всю дальнейшую программу развития машины.
«Для нас это возможность открыть новую дверь в плане доработок на будущее, – объяснил француз в пятницу в Барселоне. – Все выглядит весьма многообещающе.
Теперь мы будем придерживаться нового пути – давайте посмотрим, что принесут ближайшие недели. Думаю, решение стало непростым, но его было необходимо принять».
Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
В первой пятничной тренировке Гран При Испании гонщики команды использовали две различных конфигурации SF-23. Шарль Леклер ездил со старыми понтонами, однако после анализа данных уже ко второй сессии получил новые.
«Ощущения от обновлений вполне неплохие, – отметил монегаск. – Разумеется, работы с ними еще очень много, требуется все оптимизировать, но пока времени на это просто не было.
Думаю, мы постепенно будет получать от машины все больше и сможем оказаться там, куда сейчас еще не смогли добраться».
Вассер добавил, что в первый уик-энд после дебюта новинок от них не стоит ждать немедленного и серьезного результата.
«Мы ожидаем шага вперед, хотя и не огромного, – сказал глава Скудерии. – Впрочем, важнее всего, что это именно шаг вперед. Кроме того, мы открыли некоторые возможности доработок на будущее.
В ближайших гонках у нас будут другие новинки. Это также возможность скорректировать направление нашего движения. Но даже в нынешней версии мы ожидаем от машины прогресса».
По итогам пятницы Леклер показал шестую скорость, отстав от лучшего времени Макса Ферстаппена из Red Bull на три с небольшим десятых.
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