Предыдущая / Хэмилтон: Пятница была сложной, квалификация будет еще сложнее Следующая / Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов
Формула 1 / Гран При Испании Новость

Поехала ли Ferrari лучше с новыми понтонами? В команде ответили

Как объяснил Фредерик Вассер, решение о радикальных изменениях SF-23 было непростым – и пока эффект от него не слишком заметен

Джонатан Нобл
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Команда из Маранелло после почти полутора лет использования отказалась от округлых понтонов с заметной вогнутостью сверху, которые были одной из самых заметных отличительных черт ее машин F1-75 и SF-23. 

Скудерия долго настаивала на правоте своего выбора, но в итоге все же заменила понтоны – причем их новое решение явно повторяет мысли соперников из Red Bull Racing. 

Читайте также:

По словам главы команды Фредерика Вассера, в Ferrari пришли к выводу, что это непростой, но необходимый шаг, из-за которого теперь придется корректировать всю дальнейшую программу развития машины.

«Для нас это возможность открыть новую дверь в плане доработок на будущее, – объяснил француз в пятницу в Барселоне. – Все выглядит весьма многообещающе. 

Теперь мы будем придерживаться нового пути – давайте посмотрим, что принесут ближайшие недели. Думаю, решение стало непростым, но его было необходимо принять». 

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

В первой пятничной тренировке Гран При Испании гонщики команды использовали две различных конфигурации SF-23. Шарль Леклер ездил со старыми понтонами, однако после анализа данных уже ко второй сессии получил новые. 

«Ощущения от обновлений вполне неплохие, – отметил монегаск. – Разумеется, работы с ними еще очень много, требуется все оптимизировать, но пока времени на это просто не было. 

Думаю, мы постепенно будет получать от машины все больше и сможем оказаться там, куда сейчас еще не смогли добраться».

Вассер добавил, что в первый уик-энд после дебюта новинок от них не стоит ждать немедленного и серьезного результата. 

«Мы ожидаем шага вперед, хотя и не огромного, – сказал глава Скудерии. – Впрочем, важнее всего, что это именно шаг вперед. Кроме того, мы открыли некоторые возможности доработок на будущее. 

В ближайших гонках у нас будут другие новинки. Это также возможность скорректировать направление нашего движения. Но даже в нынешней версии мы ожидаем от машины прогресса».

По итогам пятницы Леклер показал шестую скорость, отстав от лучшего времени Макса Ферстаппена из Red Bull на три с небольшим десятых. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Хэмилтон: Пятница была сложной, квалификация будет еще сложнее

Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Штайнер доигрался. Судьи FIA вызвали его после критики в свой адрес

Штайнер доигрался. Судьи FIA вызвали его после критики в свой адрес

Формула 1
Гран При Испании

Штайнер доигрался. Судьи FIA вызвали его после критики в свой адрес Штайнер доигрался. Судьи FIA вызвали его после критики в свой адрес

Технический брифинг: новинки топ-команд Ф1 для «Каталуньи»

Технический брифинг: новинки топ-команд Ф1 для «Каталуньи»

Формула 1
Гран При Испании

Технический брифинг: новинки топ-команд Ф1 для «Каталуньи» Технический брифинг: новинки топ-команд Ф1 для «Каталуньи»

Ferrari привезла в Испанию обновленные понтоны в стиле Red Bull

Ferrari привезла в Испанию обновленные понтоны в стиле Red Bull

Формула 1
Гран При Испании

Ferrari привезла в Испанию обновленные понтоны в стиле Red Bull Ferrari привезла в Испанию обновленные понтоны в стиле Red Bull

Ferrari Больше от
Ferrari
«Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации

«Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации

Формула 1
Гран При Испании

«Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации «Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации

Леклер о проигранной квалификации: Удивлюсь, если машина в порядке

Леклер о проигранной квалификации: Удивлюсь, если машина в порядке

Формула 1
Гран При Испании

Леклер о проигранной квалификации: Удивлюсь, если машина в порядке Леклер о проигранной квалификации: Удивлюсь, если машина в порядке

Стартовая решетка Гран При Испании

Стартовая решетка Гран При Испании

Формула 1
Гран При Испании

Стартовая решетка Гран При Испании Стартовая решетка Гран При Испании

Самое важное:

Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье

Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье

WRC WRC
Ралли Италия

Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье

Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке

Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке

F1 Формула 1
Гран При Испании

Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке

Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым

Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым

F1 Формула 1
Гран При Испании

Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

F1 Формула 1
Гран При Испании

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.