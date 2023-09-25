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Поедет ли McLaren на Гран При Катара так же быстро, как в Японии? Стелла ответил

По словам руководителя «оранжевой» команды, на предстоящем этапе от его гонщиков можно вновь ожидать хороших результатов

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

На «Сузуке» Ландо Норрис и Оскар Пиастри финишировали вторым и третьим – для McLaren это первый двойной подиум с момента памятной победы Даниэля Риккардо два года назад в Монце. 

Британский коллектив ощутимо прибавил в середине нынешнего сезона – и сейчас его гонщики регулярно вмешиваются в спор группы лидеров. В сезоне-2023 эта группа остается очень плотной, и от этапа к этапу баланс сил в ней меняется. 

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Вслед за тем,  как Aston Martin сдала позиции после сильного начала чемпионата, вперед по очереди выходят Ferrari, Mercedes и McLaren. Угнаться за Red Bull Макса Ферстаппена никому из них пока не под силу, но между собой соперники сражаются отчаянно. 

После успеха на «Сузуке» главу «оранжевых» Андреа Стеллу спросили, реально ли догнать голландского чемпиона в оставшихся гонках – и может ли на каком-то из осенних Гран При повториться история Сингапура, где Red Bull единственный раз в этом году оступились. 

«Для этого требуется сделать серьезный шаг вперед, – признался итальянец, говоря о возможности борьбы McLaren с RBR. – Должен честно признать, в значительное степени их преимущество обеспечивает лично Макс.

Да, в этом сезоне нас ждут еще несколько трасс, но ни одна из них по своим характеристикам не похожа на Сингапур.

На каких-то из них мы должны быть сильны – в частности, в Катаре. Вот только боюсь, что и Red Bull там поедет очень здорово. Честно говоря, чтобы угнаться за ними, нам еще предстоит очень серьезно поработать».

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