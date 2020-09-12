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Формула 1 / Гран При Тосканы / Самое интересное

Подвиг Леклера и мертвый сектор Феттеля. Герои и неудачники квалификации в Муджелло

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Подвиг Леклера и мертвый сектор Феттеля. Герои и неудачники квалификации в Муджелло
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, редактор

Выбираем лучших и худших пилотов по итогам субботы на Гран При Тосканы

Герои

Шарль Леклер

Пожалуй, еще утром мало кто бы поверил, что Ferrari будет стартовать с третьего ряда. Однако же, она будет! 

Шарль Леклер сделал в этой квалификации что-то невероятное. Конечно, монегаску сильно помог его почти соотечественник Эстебан Окон, зарубивший круг нескольким конкурентам. Но во-первых, Леклер все-таки переплюнул первые попытки четверых конкурентов. А во-вторых, Перес, например, уже точно не превзошел бы Шарля. А он-то был быстрее всех остальных. 

В общем, пятое место Леклера хоть и кажется чудом, но заслуженно было вполне.

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Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Александр Элбон

Сегодня Алекс очень плохо выполнил свои обязанности. Но прежде-то он их и вовсе не выполнял. Да, таец опять проиграл своему партнеру Ферстаппену почти половину секунды. Однако, на этот раз он опередил всех остальных. Ну, кроме Mercedes, естественно.

Четвертое место стало лучшим квалификационным результатом Элбона в 2020 году. Да и в гонках он выше не забирался. Прежде Алексу регулярно приходилось продираться сквозь более медленные машины, а чаще застревать среди них. Теперь этой проблемы не будет – посмотрим, как Элбон этим воспользуется.

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Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Кими Райкконен

Финский ветеран, кажется, вкатился в сезон и едет все лучше. В трех из четырех последних квалификаций Райкконен стартовал в топ-15, а сегодня показал свой лучший результат сезона.

Конечно, 13-е место это все еще не ахти что. Но вот Феттеля, например, Кими опередил. Да и с Квятом в одно время проехал, лишь по дополнительным показателям уступив 12-е место.

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Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Неудачники

AlphaTauri

Всего неделю назад на другой, но похожей итальянской трассе AlphaTauri неплохо выступила в квалификации и просто взорвала в гонке. Сегодня снаряд не попал не то, что в ту же лунку. Он даже в то же поле не попал. 

И если 12-е место Даниила Квята это всего на позиции ниже его лучшего результата в сезоне, то Пьер Гасли вообще впервые в сезоне не прошел во второй сегмент. 

Возможно, провал француза можно списать на послепобедное похмелье, но сам гонщик уверяет, что дело в ошибке команды: «В квалификации мы немного поменяли настройки силовой установки, прибавили мощности, но оказалось, что мы двигались не в том направлении. В итоге у меня на быстрых кругах заканчивался заряд аккумуляторов в гибридной силовой установке за 300 метров до финиша круга».

Так или иначе, не вывести ни одну машину в десятку через шесть дней после победы – очевидный провал. 

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Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Себастьян Феттель

Катастрофический темп немца на одном круге уже сложно объяснить даже проблемами Ferrari. Сегодня Себ проиграл Шарлю Леклеру больше, чем Алекс Элбон – Максу Ферстаппену. То есть больше, чем кто-либо проиграл своему напарнику.

Надежды Скудерии на выход в Q3 двумя машинами похоронил первый сектор, на котором Феттель не вышел даже из 28 секунд. При том, что середняки ехали его в среднем за 27.6-27.7. От десятого места Себастьян в итоге отстал на 0.336, то есть все было потеряно на одном секторе, состоящем из прямой и пяти поворотов.

Да, можно списать это на ужасную силовую Ferrari. Но Шарль Леклер-то оказался намного быстрее. Если Гасли отмечал победу с воскресенья, то Феттель, видимо, в четверг праздновал контракт. 

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Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Эстебан Окон

Как за один сектор испортить квалификацию и себе, и партнеру? Спросите Эстебана Окона! Француз уверенно вышел в третий сегмент и там они вместе с Дэном Риккардо вполне претендовали на третий ряд стартовой решетки. Но не сложилось.

Из-за нехватки резины Эстебан пошел всего на один круг, и уже на первом секторе допустил ошибку, вылетев с трассы. Ладно бы Окон вылетел сам, но его разворот испортил квалификацию еще пятерым людям. Среди которых был и напарник француза по Renault. 

В итоге у Риккардо лишь восьмая позиция, а сам Окон стартует десятым. И все из-за одного разворота.

Эстебан Окон, Renault F1 Team R.S.20

Эстебан Окон, Renault F1 Team R.S.20

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия Квалификация
Пилоты Кими Райкконен , Себастьян Феттель , Эстебан Окон , Александр Элбон , Шарль Леклер
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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