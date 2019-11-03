«Подвеска просто сломалась». Феттель о сходе в США
По словам пилота Ferrari, с самого начала гонки в Остине машина вела себя странно, и он до сих пор не знает причин неисправности, заставившей его прекратить борьбу.
Себастьян Феттель стартовал в Техасе с первого ряда, однако сразу же потерял несколько позиций, не сумев отбить атаки не только гонщиков на Red Bull и Mercedes, но также пропустив вперед McLaren Ландо Норриса и Renault Даниэля Риккардо.
Позже его темп стабилизировался, однако через несколько кругов на машине Феттеля неожиданно сломалась подвеска заднего правого колеса, что вынудело немца прекратить гонку – это его первый сход в нынешнем сезоне.
«Я пока не знаю, что произошло, – сказал Феттель в эфире телеканала Sky. – Никаких контактов на старте у меня не было. В самом начале гонки возникли проблемы с резиной, мне потребовалось два-три круга, чтобы ее прогреть. Затем стало лучше, но я все равно испытывал проблемы в правых поворотах.
Однако к этому я более-менее адаптировал свой пилотаж. Ну а потом у меня просто сломалась подвеска.
Я не знаю, почему это случилось. У нас было много сессий по ходу уик-энда, и до сих пор с надежностью машин проблем не возникало».
Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию гонки в Остине.
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Об этой статье
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|Гонка
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Подвеска просто сломалась». Феттель о сходе в США
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