«Подвеска просто сломалась». Феттель о сходе в США

Себастьян Феттель стартовал в Техасе с первого ряда, однако сразу же потерял несколько позиций, не сумев отбить атаки не только гонщиков на Red Bull и Mercedes, но также пропустив вперед McLaren Ландо Норриса и Renault Даниэля Риккардо.

Позже его темп стабилизировался, однако через несколько кругов на машине Феттеля неожиданно сломалась подвеска заднего правого колеса, что вынудело немца прекратить гонку – это его первый сход в нынешнем сезоне.

«Я пока не знаю, что произошло, – сказал Феттель в эфире телеканала Sky. – Никаких контактов на старте у меня не было. В самом начале гонки возникли проблемы с резиной, мне потребовалось два-три круга, чтобы ее прогреть. Затем стало лучше, но я все равно испытывал проблемы в правых поворотах.

Однако к этому я более-менее адаптировал свой пилотаж. Ну а потом у меня просто сломалась подвеска.

Я не знаю, почему это случилось. У нас было много сессий по ходу уик-энда, и до сих пор с надежностью машин проблем не возникало».

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