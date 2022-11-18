Подстроил ли Перес квалификационную аварию в Монако? Вот его ответ
После событий в Бразилии в Формуле 1 начались разговоры о том, что поул на этапе в княжестве достался мексиканцу не вполне справедливо…
Старую историю вспомнили после того, как Макс Ферстаппен отказался возвращать напарнику позицию в финале бразильской гонки, объяснив это некими «прежними событиями по ходу сезона».
Сразу возникли подозрения, что речь об аварии Переса при выходе на набережную в финале квалификации в Монако. После этого в Red Bull врезался Карлос Сайнс, и сессию остановили красными флагами в тот самый момент, когда Ферстаппен был на быстром круге и шел с превышением графика.
В итоге поул достался Серхио, а Макс остался на решетке только четвертым – но не забыл эту историю, и в Сан-Паулу «вернул должок» партнеру по команде.
Известно, что команда обсудила события прошедшей гонки за закрытыми дверями – никто из представителей Red Bull не сказал журналистам ни слова. Однако в некоторых СМИ появились публикации, будто после Монако сам Перес признался гоночному консультанту Хельмуту Марко, что специально подстроил столкновение, чтобы удержать поул – с которого позже выиграл гонку.
В Абу-Даби репортеры насели на мексиканца с просьбой прокомментировать весенние события. «Все ошибаются в Монако, – ответил тот. – Сейчас вы обладаете полной информацией, можете пойти и все посмотреть. В первом повороте того круга я тоже едва не разбил машину.
В Монако есть места, где все допускают ошибки. И моя не была умышленной».
Он добавил: «Я гнался за хорошим временем круга. Пересмотрите мою попытку, я выкладывался полностью, это же последний быстрый круг в финале. И да, люди иногда просто ошибаются.
Это нормально, когда вы атакуете. В первом повороте я рано открыл газ, так как именно там терял время. И уже там едва не утратил контроль над машиной».
Перес выиграл в Монако, Ферстаппен финишировал лишь третьим
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
На вопрос о том, обвинял ли его Макс в подстроенной аварии, Перес ответил: «Мы обсудили все то, что случилось в Сан-Паулу, внутри команды.
И пришли к выводу, что в общих интересах будет не выносить сор из избы. Так лучше, так как это позволит избежать сплетен и двигаться дальше.
Мы смогли стать той командой, которой должны быть – единой и сильной. Это важнее всего, нам нужно оставить все случившееся позади и продолжать движение вперед».
Гонщик опроверг информацию о том, что Red Bull запустила после Монако внутреннее расследование – а также слухи о его признании Марко.
«Это лишь сплетни в прессе, – заявил он. – Люди постоянно генерируют их. Повторю, мы сами в курсе реальной ситуации в команде и хотим сохранить конфиденциальность. А на нас с Максом, полагаю, очень серьезная ответственность – мы должны сохранять единство и способствовать движению команды вперед».
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