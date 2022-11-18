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Старую историю вспомнили после того, как Макс Ферстаппен отказался возвращать напарнику позицию в финале бразильской гонки, объяснив это некими «прежними событиями по ходу сезона».

Сразу возникли подозрения, что речь об аварии Переса при выходе на набережную в финале квалификации в Монако. После этого в Red Bull врезался Карлос Сайнс, и сессию остановили красными флагами в тот самый момент, когда Ферстаппен был на быстром круге и шел с превышением графика.

В итоге поул достался Серхио, а Макс остался на решетке только четвертым – но не забыл эту историю, и в Сан-Паулу «вернул должок» партнеру по команде.

Известно, что команда обсудила события прошедшей гонки за закрытыми дверями – никто из представителей Red Bull не сказал журналистам ни слова. Однако в некоторых СМИ появились публикации, будто после Монако сам Перес признался гоночному консультанту Хельмуту Марко, что специально подстроил столкновение, чтобы удержать поул – с которого позже выиграл гонку.

В Абу-Даби репортеры насели на мексиканца с просьбой прокомментировать весенние события. «Все ошибаются в Монако, – ответил тот. – Сейчас вы обладаете полной информацией, можете пойти и все посмотреть. В первом повороте того круга я тоже едва не разбил машину.

В Монако есть места, где все допускают ошибки. И моя не была умышленной».

Он добавил: «Я гнался за хорошим временем круга. Пересмотрите мою попытку, я выкладывался полностью, это же последний быстрый круг в финале. И да, люди иногда просто ошибаются.

Это нормально, когда вы атакуете. В первом повороте я рано открыл газ, так как именно там терял время. И уже там едва не утратил контроль над машиной».

Перес выиграл в Монако, Ферстаппен финишировал лишь третьим Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

На вопрос о том, обвинял ли его Макс в подстроенной аварии, Перес ответил: «Мы обсудили все то, что случилось в Сан-Паулу, внутри команды.

И пришли к выводу, что в общих интересах будет не выносить сор из избы. Так лучше, так как это позволит избежать сплетен и двигаться дальше.

Мы смогли стать той командой, которой должны быть – единой и сильной. Это важнее всего, нам нужно оставить все случившееся позади и продолжать движение вперед».

Гонщик опроверг информацию о том, что Red Bull запустила после Монако внутреннее расследование – а также слухи о его признании Марко.

«Это лишь сплетни в прессе, – заявил он. – Люди постоянно генерируют их. Повторю, мы сами в курсе реальной ситуации в команде и хотим сохранить конфиденциальность. А на нас с Максом, полагаю, очень серьезная ответственность – мы должны сохранять единство и способствовать движению команды вперед».