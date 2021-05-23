Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

Вскоре после финиша Гран При Монако руководитель команды Mercedes Тото Вольф поделился подробностями о причинах инцидента, который привел к сходу с трассы занимавшего второе место Валттери Боттаса. Напомним, во время планового пит-стопа механики не смогли открутить гайку, которой крепится правое переднее колесо болида.

Вольф подтвердил очевидное предположение, что деталь перекосило в момент начала работы гайковерта. При этом когда механики попытались выполнить необходимую процедуру со второй и третьей попытки, гайковерт просто срезал ребра детали, в которые упираются зубцы инструмента при откручивании и закручивании.

При этом босс Mercedes не стал сразу же списывать все на человеческий фактор: «Механик, работавший с гайковертом – один из лучших, один из наиболее квалифицированных с точки зрения работы на пит-стопах. И это лишний раз доказывает, что у каждой проблемы много причин. Поэтому нам надо будет тщательно проанализировать и конфигурацию детали, и материал, из которого она сделана. Механик просто не должен иметь возможности срезать ребра гайковертом. К тому же, мы в последнее время не меняли ни конструкцию детали, ни инструмент. Тем более тщательно надо проанализировать ситуацию».

При этом к моменту интервью, состоявшегося примерно через 45 минут после финиша, правое переднее колесо так и не было снято с болида. «От гайки осталось не так и много, а то, что осталось, крепко держится на оси, – сообщил Вольф. – Ferrari обещала помочь нам с инструментом, принести то ли кувалду, то ли пилу... Нам никогда раньше не приходилось заниматься чем-то подобным».