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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

Автор:
, Главный редактор

Опытный механик работал с хорошо знакомым инструментом – а в итоге произошло то, чего с чемпионской командой не случалось никогда

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

Вскоре после финиша Гран При Монако руководитель команды Mercedes Тото Вольф поделился подробностями о причинах инцидента, который привел к сходу с трассы занимавшего второе место Валттери Боттаса. Напомним, во время планового пит-стопа механики не смогли открутить гайку, которой крепится правое переднее колесо болида. 

Вольф подтвердил очевидное предположение, что деталь перекосило в момент начала работы гайковерта. При этом когда механики попытались выполнить необходимую процедуру со второй и третьей попытки, гайковерт просто срезал ребра детали, в которые упираются зубцы инструмента при откручивании и закручивании.

При этом босс Mercedes не стал сразу же списывать все на человеческий фактор: «Механик, работавший с гайковертом – один из лучших, один из наиболее квалифицированных с точки зрения работы на пит-стопах. И это лишний раз доказывает, что у каждой проблемы много причин. Поэтому нам надо будет тщательно проанализировать и конфигурацию детали, и материал, из которого она сделана. Механик просто не должен иметь возможности срезать ребра гайковертом. К тому же, мы в последнее время не меняли ни конструкцию детали, ни инструмент. Тем более тщательно надо проанализировать ситуацию».

При этом к моменту интервью, состоявшегося примерно через 45 минут после финиша, правое переднее колесо так и не было снято с болида. «От гайки осталось не так и много, а то, что осталось, крепко держится на оси, – сообщил Вольф. – Ferrari обещала помочь нам с инструментом, принести то ли кувалду, то ли пилу... Нам никогда раньше не приходилось заниматься чем-то подобным».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Команды Ferrari , Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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