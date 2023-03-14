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Подруга Алонсо проговорилась, когда он уйдет из Формулы 1

По словам телеведущей Андреа Шлагер, гонщик выполнит свой контракт с Aston Martin, но не станет заключать новый

Александр Кабановский
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Подруга Алонсо проговорилась, когда он уйдет из Формулы 1
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Фернандо Алонсо заставил говорить о себе после первой гонки нового сезона Ф1 – 41-летний пилот прорвался с седьмого места на подиум, выиграв яркие дуэли у Льюиса Хэмилтона и Карлоса Сайнса. 

За последние 45 лет всего одному пилоту удавалось завоевать призовой кубок Гран При в еще более солидном возрасте – это сделал Михаэль Шумахер в 2012 году, ему было 43 года. Несмотря на то, что он старше всех в пелотоне, Алонсо часто повторяет, что по-прежнему получает удовольствие от гонок и не думает о прекращении выступлений. 

Его нынешний контракт с Aston Martin рассчитан до конца 2024 года. Однако после этого Фернандо, скорее всего, покинет Формулу 1. Об этом рассказала его подруга. 

Андреа Шлагер работает на австрийскую телекомпанию ServusTV, рассказывая о гонках, теннисе и других дисциплинах. По ходу одного из недавних эфиров, когда речь зашла об Алонсо, она рассказала: «Сейчас у него двухлетний контракт, который, скорее всего, станет последним». 

Алонсо и Шлагер познакомились в паддоке Ф1 и начали встречаться в прошлом году. Совместные фото пары часто появляются в социальных сетях. Именно Андреа одной из первых поздравила двукратного чемпиона мира с третьим местом в Бахрейне.  

Она рассказала, что с точки зрения физической формы Алонсо по прежнему даст фору многим молодым соперникам: «Всю зиму он занимался в зале, играл в теннис и катался на лыжах. Просто невероятно, сколько у него сил». 

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