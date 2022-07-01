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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Подробности: почему Ferrari заменила Сайнсу шасси

Как выяснилось, замена была вовсе не плановой – более того, ее причины оказались в точности такими же, что полтора месяца назад в Барселоне

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Подробности: почему Ferrari заменила Сайнсу шасси
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В четверг днем, когда механики закончили сборку F1-75 испанского пилота в гараже «Сильверстоуна», был совершен пробный пуск двигателя, как всегда происходит в таких случаях для проверки работоспособности. Однако мотор пришлось сразу же заглушить – датчики телеметрии показали проблемы в топливной системе. 

На майском Гран При Испании уже имел место похожий случай – тогда Сайнсу заменили шасси на запасное уже после квалификации. В этот раз решено был использовать тот же подход еще до старта уик-энда.   

Наши источники говорят, что источником неисправности стал первичный насос, расположенный в топливном баке. Он работает на малом давлении, наполняя насос второй ступени. Изготовителем детали является компания Marelli.

Отметим, что второй насос команда производит самостоятельно, тогда как третий, финальный, носит марку Bosch.

Замена всего шасси была выбрана потому, что ремонт насоса первой ступени является сложным и трудоемким процессом, который фактически невозможно провести прямо на трассе. Так что Сайнс начнет Гран При на запасном шасси – по иронии, том самом, от которого ему пришлось отказаться в Барселоне. 

Оно не имеет повреждений, вопрос с насосом на нем давно решили – и вернули в ротацию в качестве запасного. Это значит, что при необходимости им мог воспользоваться и Шарль Леклер. 

Ранее Карлос Сайнс говорил, что ожидает от британского Гран При определенный сложностей, даже несмотря на хорошие выступления в последних гонках. 

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