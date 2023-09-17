Подробности: почему AlphaTauri не позвали на разбор нарушения против ее гонщика
Отступление судей Гран При Сингапура от общепринятых процедур вызвало удивление в паддоке и заставило болельщиков говорить о теории заговора
Во втором сегменте квалификации на трассе «Марина-Бэй» Макс Ферстаппен помешал между третьим и четвертым поворотами Юки Цуноде. Традиционно такое нарушение приводит к перестановке по решетке на три позиции – однако действующий чемпион отделался лишь предупреждением и сохранил 11-е стартовое место.
В официальном документе FIA о вынесенном решении есть очень интересная деталь – в самом низу содержится приписка следующего содержания: «отметим, что представители автомобиля №22 [Цуноды] решили не участвовать в слушаниях».
Разумеется, из такого развития событий многие поспешили сделать вывод, что представители «младшей» команды Red Bull осознанно отказались от участия в заседании судей, чтобы снизить вероятность наказания Макса.
Но в действительности все оказалось даже интереснее: AlphaTauri даже не получала формального приглашения на разбор.
Обычно судьи синхронно направляют такие вызовы обеим сторонам, чьи пилоты были участниками эпизода с блокировкой – с указанием времени заседания.
С случае с Ферстаппеном и Цунодой все произошло иначе.
Почему? История оказалась весьма запутанной. Все началось с того, что чуть ранее FIA разбирала другой эпизод с блокировкой: Лэнс Стролл помешал Логану Сардженту. Здесь судьи тоже не стали вызывать канадца из Aston Martin. К тому моменту Лэнс попал в серьезную аварию, и хотя он не получил повреждений, спортивные комиссары решили отказаться от его приглашения для объяснений, приняв во внимание состояние пилота.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Вместо этого в адрес Aston Martin направили сообщение в мессенджере WhatsApp с приглашением на разбор спортивного директора Энди Стивенсона, если тот сочтет это необходимым. Это уведомление было неофициальным.
В тот момент Стивенсон был со Строллом в медицинском центре. Он отправился в дирекцию гонки – но добрался туда спустя несколько минут после того, как решение уже было вынесено.
Это развитие событий выразилось в примечании к протоколу: «представитель команды Aston Martin F1 Team не присутствовал на слушаниях, однако посетил судейскую комнату после их завершения».
После этого дирекция гонки использовала тот же канал связи для неофициального вызова представителя AlphaTauri. Но так как официального документа не было, никто из команды так и не пошел на разбор.
Глава коллектива из Фаэнцы Франц Тост рассказал Motorsport.com, что AlphaTauri не станет подавать протест по поводу вынесенного в отношении Ферстаппена решения.
Впрочем, как несложно догадаться, представители «младшей» команды даже в случае присутствие на слушаниях не стали бы настаивать на наказании Макса. При этом стоит отметить, что судьи обычно в первую очередь опираются на данные телеметрии, по которым сразу ясно, имела ли место помеха.
Цунода, который показал лучшее время в первом квалификационном сегменте, в итоге будет стартовать в гонке 15-м.
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