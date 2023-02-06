Подробности: Откуда у Сарджента деньги на Формулу 1
Американец готовится начать свой дебютный сезон в чемпионате мира. При этом особенных результатов в молодежных он не показывал…
В понедельник команда Williams проведет презентацию своей новой ливреи. Мы увидим раскраски машин и комбинезоны пилотов. Алекс Элбон продолжит выступления за британцев, а его новым напарником станет Логан Сарджент.
Американцу 22 года, в далеком уже 2015-м он выиграл Кубок мира по картингу среди юниоров – но с тех пор не завоевал ни одного титула. Да, пилоту удавалось побеждать в гонках самых разных чемпионатов – и Формулы Renault, и Ф2, и Ф3, – но таким послужным списком могут похвастать многие.
Почему же именно Логана пригласили в Williams? Если вспомнить, что он занял место Николаса Латифи, прийти к ответу несложно – у Сарджента тоже есть щедрые спонсоры.
Кто же они?
Найти ответ оказалось несложно – достаточно, как говорил классик, повнимательнее изучить семейные портреты. У Логана есть очень известный дядя, Гарри Сарджент.
Бывший офицер морской пехоты и пилот истребителя сейчас владеет состоянием в несколько миллиардов долларов. Ему принадлежит конгломерат нефтеперерабатывающих компаний, включая семейную Sargeant Trading – основанную еще его отцом и, соответственно, дедом гонщика Williams.
Также Гарри принадлежит International Oil Trading Company, которая является официальным поставщиком авиатоплива армии США. Говорят, Сарджент-старший довольно близок к Дональду Трампу и даже фигурировал в нескольких скандалах, связанных с экс-президентом.
Впрочем, сам Логан прежде всего отмечает влияние на свою карьеру родителей: «Они всегда поддерживали мои увлечения гонками. Отец был на моей стороне, что бы ни происходило.
Мне нравится его исполнительность и дисциплина, а еще деловой подход. Он умный человек, на которого я стремлюсь быть похожим. И еще он отличный отец».
Семейные деньги открыли Логану путь в Ф1 – таких сценариев в спорте уже было немало. Другой вопрос, получится ли у гонщика закрепиться в пелотоне. И хотя сам Сарджент уже много лет живет в Лондоне, его родная Америка переживает бум интереса с Большим Призам – и это уж точно не помешает карьере дебютанта.
Логан Сарджент, Williams Racing
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
«Я превратился в робота». Боттас рассказал, как психологи спасли его карьеру
Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса
Самое важное:
Галерея: все фото Williams FW45
Галерея: все фото Williams FW45 Галерея: все фото Williams FW45
Williams раскрыла ливрею машины 2023 года
Williams раскрыла ливрею машины 2023 года Williams раскрыла ливрею машины 2023 года
Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года
Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года
Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса
Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.