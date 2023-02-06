Подробности: Откуда у Сарджента деньги на Формулу 1

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В понедельник команда Williams проведет презентацию своей новой ливреи. Мы увидим раскраски машин и комбинезоны пилотов. Алекс Элбон продолжит выступления за британцев, а его новым напарником станет Логан Сарджент.

Американцу 22 года, в далеком уже 2015-м он выиграл Кубок мира по картингу среди юниоров – но с тех пор не завоевал ни одного титула. Да, пилоту удавалось побеждать в гонках самых разных чемпионатов – и Формулы Renault, и Ф2, и Ф3, – но таким послужным списком могут похвастать многие.

Почему же именно Логана пригласили в Williams? Если вспомнить, что он занял место Николаса Латифи, прийти к ответу несложно – у Сарджента тоже есть щедрые спонсоры.

Кто же они?

Найти ответ оказалось несложно – достаточно, как говорил классик, повнимательнее изучить семейные портреты. У Логана есть очень известный дядя, Гарри Сарджент.

Бывший офицер морской пехоты и пилот истребителя сейчас владеет состоянием в несколько миллиардов долларов. Ему принадлежит конгломерат нефтеперерабатывающих компаний, включая семейную Sargeant Trading – основанную еще его отцом и, соответственно, дедом гонщика Williams.

Также Гарри принадлежит International Oil Trading Company, которая является официальным поставщиком авиатоплива армии США. Говорят, Сарджент-старший довольно близок к Дональду Трампу и даже фигурировал в нескольких скандалах, связанных с экс-президентом.

Впрочем, сам Логан прежде всего отмечает влияние на свою карьеру родителей: «Они всегда поддерживали мои увлечения гонками. Отец был на моей стороне, что бы ни происходило.

Мне нравится его исполнительность и дисциплина, а еще деловой подход. Он умный человек, на которого я стремлюсь быть похожим. И еще он отличный отец».

Семейные деньги открыли Логану путь в Ф1 – таких сценариев в спорте уже было немало. Другой вопрос, получится ли у гонщика закрепиться в пелотоне. И хотя сам Сарджент уже много лет живет в Лондоне, его родная Америка переживает бум интереса с Большим Призам – и это уж точно не помешает карьере дебютанта.

Логан Сарджент, Williams Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images