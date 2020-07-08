Фернандо Алонсо не примет участия в Гран При сезона-2020 Формулы 1. Об этом рассказал Сирил Абитбуль, подписавший контракт с испанцем. Гонщик вернется в чемпионат мира в 2021 году: к тому времени перерыв в его выступлениях в Ф1 достигнет двух лет.

В теории Алонсо могли бы дать возможность проехать на автомобиле Renault в свободных заездах по ходу сезона-2020. На прямой вопрос о том, будет ли команда это делать, Абитбуль ответил отрицательно.

«Я не думаю, что Фернандо нужны тренировки в рамках Гран При, чтобы привыкнуть ко всем процедурам или заново адаптироваться к машине Формулы 1, – заявил Абитбуль. – К тому же, у нас всегда есть возможность устроить ему отдельные тесты на машине 2018 года».

В Формуле 1 действительно разрешено проводить заезды на позапрошлогодних болидах. В этом году таким правом воспользовались несколько команд: с помощью частных тестов они предоставили возможность своим пилотам попрактиковаться после длительного карантина.

Участники не обязаны сообщать болельщикам и прессе о проведении таких тестов. Из-за этого возможные заезды Алонсо на Renault 2018 могут пройти незамеченными. Для того, чтобы их устроить, Фернандо придется приехать на базу команды, чтобы изготовить индивидуально подогнанное сиденье. Сирил Абитбуль подтвердил, что по ходу сезона-2020 Алонсо действительно наведается в штаб-квартиру гоночного коллектива в Энстоуне.