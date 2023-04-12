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Подробности: Хюлькенберг сошел в Мельбурне из-за частых рестартов

Как удалось установить мотористам Ferrari, отказ мотор-генератора MGU-K на машине немецкого гонщика оказался напрямую связан с красными флагами

Франко Нуньес
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Подробности: Хюлькенберг сошел в Мельбурне из-за частых рестартов
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Нико Хюлькенберг докатился до финиша в Альберт-парке седьмым, но сразу после клетчатого флага остановил машину на обочине – судьям даже пришлось оберегать ее от хлынувших на трассу болельщиков. 

Теперь в Баку гонщика Haas ждет перестановка по решетке, так как ему поставят уже третий по счету кинетический мотор генератор, тогда как по правилам за весь сезон можно использовать всего два. 

Но самое интересное в этой истории – это причина поломки. В результате проведенного расследования Ferrari удалось установить, как развивались события. 

Судьи вокруг машины Нико Хюлькенберга, Haas VF-23, после завершения гонки

Судьи вокруг машины Нико Хюлькенберга, Haas VF-23, после завершения гонки

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Не секрет, что моторы Ф1 являются уникальными механизмами. Они отличаются незаурядной мощностью и КПД, но при этом требуют весьма специфического рабочего режима.

Если говорить просто, к поломке MGU-K привел перегрев, ставший следствием частых рестартов.  

Чтобы мотор-генератор выдержал семь Гран При, как требует регламент, он оснащен собственной системой охлаждения. При этом перед каждой сессией, будь то тренировка, квалификация или гонка, параметры этой системы настраиваются особым образом. 

Каждый запуск мотора и каждая его остановка тоже представляют собой очень сложные и кропотливые процедуры, которые, вдобавок, необходимо выполнять четко по времени. Хаотичный сценарий гонки в Мельбурне, которую трижды прерывали красными флагами, нарушил привычный режим работы двигателей. 

Из-за этого нагревы и охлаждения сменяли друг друга, повышая нагрузку на все узлы, не рассчитанные на такие условия. 

В результате мотор-генератор на Haas Хюлькенберга не выдержал – и гонщик смог завершить дистанцию лишь благодаря тому, что делать это нужно было в режиме машины безопасности. Он заработал свои первые очки в составе американской команды, но на ближайшем этапе в Баку шансы повторить такой результат будут куда ниже.

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