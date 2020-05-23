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Формула 1 / Комментарий

Подробности: как новый регламент изменит Формулу 1

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Подробности: как новый регламент изменит Формулу 1
Автор:
, ответственный редактор
23 мая 2020 г., 17:55

Команды чемпионата утвердили план, призванный поддержать участников гонок и сократить их расходы. Вот как это будет выглядеть

В пятницу вечером участники Формулы 1 единогласно одобрили план Liberty Media. Этот план стал реакцией на глобальную пандемию и вызванный ей карантин. Теперь Формулу 1 ждет новый лимит бюджетов на уровне $145 млн, а также измененные правила создания и доработки машин, призванные дополнительно сократить расходы. 

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К чему все это приведет на практике? Во-первых, с этого года количество времени на работу в аэродинамической трубе уже было сокращено на 20%. Теперь маленькие команды, вдобавок, смогут заниматься продувкой моделей больше, чем лидеры чемпионата.

По новому решению время работы с моторами на стендах также уменьшено – на четверть. Вдобавок, с 2021 года каждый двигатель должен будет отработать по 11 Гран При. Иными словами, не более двух силовых установок на сезон без штрафа. Сейчас правила разрешают использовать три двигателя в год.

Календарь чемпионата-2020 вряд ли будет таким внушительным, как планировалось изначально, потому норма в два мотора может появиться уже в этом сезоне. Если у Формулы 1 получится провести 14 гонок или меньше, командам разрешат использовать по два двигателя, если больше – добавится третий. Но какие-либо доработки запрещены: все моторы должны быть одной спецификации.

На 2021 год у производителей будет один «жетон» для модернизации, причем использовать его необходимо за зиму. По ходу чемпионата все силовые установки должны оставаться неизменными. 

Все это означает, что ресурс моторов предстоит увеличить практически вдвое. Это потребует существенных работ по выбору материалов и решений, позволяющих повысить надежность. С учетом ограничений работы на стенде задача становится особенно сложной.

Безусловно, такой подход позволит сократить затраты, однако, в то же время, от инженеров потребуется полная самоотдача и максимальная эффективность. 

Наши источники говорят, что Ferrari переводит 250-300 человек из департамента двигателей Формулы 1 на другие позиции. Ранее компания заявила, что не станет никого увольнять в период карантина. Возможно, эти сотрудники займутся проектами WEC или IndyCar. Но не факт, что той же политики будут придерживаться другие производители. 

В любом случае, новая Формула 1 будет совсем не похожа на ту, с которой мы расстались в марте в Австралии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Франко Нуньес

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