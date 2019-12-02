Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби

По ходу нынешнего сезона соперники Ferrari не раз высказывали подозрения, что рекордная мощность силовой установки из Маранелло достигается не вполне легальными способами. Следствием стали несколько технических директив FIA, увидевших свет в последнее время.

В Абу-Даби тема получила развитие, когда незадолго до старта стало известно о «значительном расхождении» между задекларированным и фактическим количеством топлива в баках машины Шарля Леклера.

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Это породило новую волну теорий о том, что такое нарушение является одним из звеньев в хитрой цепи, дающей команде возможность обходить закон – а вовсе не административной ошибкой, как это пытаются показать.

Разница в 4,88 кг топлива в итоге стоила команде 50 тысяч евро – по меркам Формулы 1 (особенно с учетом того, что Леклер приехал третьим) это означает, что Скудерии просто погрозили пальцем.

Однако давайте повнимательнее рассмотрим все процедуры и попробуем разобраться, о чем в действительности говорят воскресные события на «Яс-Марине».

Что гласят правила?

Вопрос расхода топлива довольно жестко регламентирован на всех стадиях – начиная с заправки бака до старта и заканчивая взятием контрольного образца после финиша.

Технический директор Ф1 Джо Бауэр и его команда вправе взвесить любую машину до и после гонки. Это позволяет рассчитать, какое количество топлива было потрачено по ходу дистанции. Полученную величину сравнивают с данными сенсора, контролирующего топливный поток.

Еще до старта чемпионата команды получили техническую директиву 12/19, в которой глава комиссии формульных гонок Николас Томбасис сообщил детали процедуры измерений расхода.

Суть директивы в следующем: каждая команда должна объявить, какое количество топлива зальет в баки своих машин с учетом пути из боксов на решетку, прогревочного круга, собственно гонки и возвращения на пит-лейн. Данные передаются судьям не позднее, чем за два часа до открытия пит-лейна перед стартом (или за 2:40 до начала гонки).

Ferrari Шарля Леклера на стартовой решетке Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images

Залить указанное количество бензина в бак команда должна минимум за час до открытия пит-лейна. После этого доливать топливо запрещено.

Зачем нужно подавать такие данные?

Чтобы можно было сравнительно быстро оценить количество топлива, которое конкретный пилот истратил по ходу гонки. Для этого достаточно на бумаге определить вес машины на старте (как раз с использованием поданных командой данных) и сравнить с реальной массой болида после финиша.

Теоретически, конечно, лучше оперировать реальными данными. И процедура проверки машины перед стартом существует, но она достаточно сложна.

Команду просят слить всё из бака, после чего включают топливный насос, чтобы перекачать оставшийся бензин в систему впрыска двигателя. Это позволяет убедиться, что топлива в баке больше нет. Затем проводится второе взвешивание, которое позволяет простым вычитанием определить массу топлива.

Все, что было слито, возвращают обратно в бак, автомобиль в третий раз помещают на весы, а горловину бака опечатывают. После этого какие-либо заправочные операции запрещены. При этом процедура проводится с использованием особых «нормированных» или транспортных колес. Они узкие и целиком выполнены из металла, а главное – сертифицированы FIA и имеют заранее известную массу.

Именно такую проверку прошел автомобиль Леклера перед стартом. Но на работу со всеми 20 машинами ушло бы слишком много времени – поэтому проверка проводится выборочно.

После финиша FIA вновь случайным образом определяет машины, на которых проверка количества топлива проводится после обязательных процедур в закрытом парке. Они также проходят несколько взвешиваний на нормированных колесах. В этом случае команду так же просят откачать все оставшееся на борту топливо и проводят взвешивание, чтобы убедиться, сколько в точности было израсходовано.

Глава технической комиссии формульных гонок Николас Томбасис Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В технической директиве сказано: «Считается, что разница между количеством топлива до и после гонки определяется взвешиванием (с учетом выезда на решетку, прогревочных кругов, запуска мотора и прочего).

Величина может быть сопоставлена с показаниями интегрированного датчика замера топливного потока и параметрами модели топливного инжектора, чтобы подтвердить их правоту.

Пожалуйста, обратите внимание, что масса, используемая при вычислениях до старта – это масса, объявленная командой, или же фактически замеренная, если проводились выборочные измерения».

Что считается «криминалом»?

Томбасис представил список ситуаций, при возникновении которых FIA начинает дополнительное расследование, а о нарушении команды сообщают судьям. Вот он:

1. Если процедура откачки топлива не совпадает с описанной в нормативных документах, которую каждая команда заранее сообщает в FIA;

2. Если после того, как проведена откачка топлива указанным выше способом, на борту машины обнаружено значительное количество топлива;

3. Если команда не объявила о количестве топлива за два часа до открытия пит-лейна или объявленная ей величина значительно отличается от данных, полученных в результате случайной проверки;

4. Сравнение между показаниями датчика расхода и измеренной величиной израсходованного топлива показывает, что первая величина меньше второй;

5. Если масса топлива, израсходованного по ходу гонки, полученная при взвешиваниях машины, превышает 110 кг – величину, прописанную в статье 30.5 спортивного регламента Ф1;

6. Если проверка программного обеспечения и/или анализ данных показывает значительное операционное различие между квалификацией и гонкой.

В Абу-Даби поводом к дальнейшим действиям стал второй пункт этого перечня, однако официального объяснения того, что же привело к возникновению разницы, так и не прозвучало.

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

А зачем вообще все это делать, если есть датчик расхода топлива?

Проверка массы болида – своего рода второй уровень контроля. На случай, если датчик топлива забарахлит – или какая-то команда найдет способ обмануть электронику.

Какие же можно сделать выводы?

Если попробовать выстроить теорию заговора, то получается вот что. Хотя мы и не знаем, в какую именно сторону было то самое расхождение в 4,88 кг, совершенно логично предположить, что фактически в баке было больше топлива, чем команда указала в документах.

Если принять точку зрения самой Ferrari, это просто техническая ошибка. Разумеется, на финише лишний бензин остался в баке и никакого перерасхода не было. И вроде как ничего криминального тут не просматривается. Однако вопрос в том, обнаружились бы эти пять килограммов после финиша, не проведи судьи проверку машины Леклера и не подними Джо Бауэр шум?

Стоит вспомнить, что на «Яс-Марине» у алых машин не было какой-то особой скорости. Но можем ли мы утверждать, что на прошлых этапах Скудерия не действовала таким же образом? Не заливала перед стартом лишние литры бензина, чтобы затем с его помощью моторы развивали на дистанции повышенную мощность?

Разумеется, есть датчик, контролирующий максимальный мгновенный расход. Но если один инженер сконструировал такой датчик, то другой, весьма вероятно, сможет придумать, как его можно немножечко надурить…