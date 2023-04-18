Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли

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По итогам онлайн-заседания, прошедшего во вторник, свет увидел документ за номером 59, содержащий три страницы текста убористым шрифром.

И хотя резолютивная часть – отказ от пересмотра – уместилась на трех строчках, наибольший интерес в данном случае представляет список аргументом, подготовленных Ferrari, и их анализ.

Предлагаем вашему вниманию выдержку из документа FIA.

«Были приняты во внимание три элемента:

а) данные телеметрии автомобиля Сайнса после второго рестарта (приложение 4).

б) свидетельские показания Сайнса (приложение 5); и

в) свидетельские показания других гонщиков, которые представляют собой записи после гонки: интервью Алонсо (приложение 6), а также других гонщиков (приложение 7).

Участник (Ferrari – прим.ред.) заявил, что есть прецедент для того, чтобы эти аргументы считались новыми, важными и имеющими отношение к рассматриваемому делу. В виду имеется прецедентное решение судей по поводу петиции команды Sahara Force India F1 [после Гран При Канады 2014 года] – она добивалась права пересмотра, называя устные показания гонщика и соответствующую телеметрию значительным и актуальным новым элементом.

Однако фактические обстоятельства той истории сильно отличались от нынешних. Дело команды Sahara Force India F1 рассматривалось после гонки (другими словами, судьям изначально не было ясно, кто был виноват в рассматриваемом столкновении).

Тогда гонщик [Серхио Перес] не был в состоянии присутствовать на слушаниях, поскольку после аварии он был доставлен в больницу. Первоначальный разбор состоялся без возможности для команды поговорить со своим гонщиком, чтобы получить его версию.

Этот разговор состоялся после слушаний, и версия гонщика позволила пролить иной свет на факты, которые были представлены судьям.

Отличительная черта нынешней истории в том, что наше решение было принято по ходу гонки. Мы не посчитали нужным заслушать Сайнса или любого другого гонщика, чтобы принять решение о виновнике столкновения. Дирекции гонки рекомендовано действовать так, когда причина столкновения очевидна, и необходимо как можно быстрее назначить штрафное время.

Карлос Сайнс, Ferrari Фото: Ferrari

Также мы сообщаем следующее:

1. Телеметрия: данные телеметрии сами по себе не являются существенным и важным новым элементом. Когда необходимо решить, кто виноват в столкновении, судьи имеют доступ к значительному объему данных телеметрии. Мы также имели возможность получить доступ к указанным данным.

Данные телеметрии, представленные в ходатайстве, выглядят в лучшем случае двусмысленно. По нашему мнению, они не оправдывают Сайнса, а лишь подтверждают наше решение, что он был полностью виноват в столкновении.

Он говорит, что тормозил сильнее, но не смог остановить машину из-за холодных шин. Далее он заявляет, что медленный прогревочный круг способствовал недостаточному прогреву резины. Тут есть два важных момента. Во-первых, даже если это правда, представленная телеметрия, показывающая его точку торможения, не является существенным новым элементом.

Во-вторых, всем участникам гонки необходимо было учитывать состояние трассы и шин – и адаптироваться к ним. Пытаясь поздно затормозить в соперничестве с Гасли, Сайнс пошел на риск потери контроля над своей машиной. В данном случае этот риск материализовался, что привело к столкновению, за которое и был назначен штраф.

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2. Письменные свидетельские показания Сайнса не являются существенным и имеющим отношение к делу новым элементом для принятия решения о том, кто виноват в столкновении. Во-первых, если бы мы думали, что эти объяснения необходимы для анализа событий, то вызвали бы его после гонки.

Мы не сочли необходимым заслушать его, чтобы вынести вердикт. В его свидетельских показаниях фактически говорится о том, насколько плохим было сцепление (выше мы уже объяснили, почему это соображение не является оправданием), и что солнце светило ему в глаза.

Но логика подсказывает, что положение солнца в равной степени повлияло и на других водителей. Это не является уважительной причиной для отмены штрафа за столкновение. Таким образом, свидетельские показания также не являются новым элементом.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

3. Слова других гонщиков также не являются новыми существенными аргументами, необходимыми для принятия решения (ни одно из интервью не содержало новых значимых и актуальных версий о столкновении). Все эти высказывания, сделанные для СМИ, были представлены для подтверждения позиции заявителя о том, что уровень сцепления был низким, а шины – холодными.

Опять же, хотя эти заявления были сделаны после нашего решения и, следовательно, не могли быть учтены при рассмотрении, ничто из сказанного в этих комментариях не было существенным или действительно имело отношение к нашему анализу столкновения».

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