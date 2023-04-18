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Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли

Из документа FIA стало известно, с чем Скудерия пришла на повторные слушания по штрафу своего гонщика

Александр Кабановский
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Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли
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По итогам онлайн-заседания, прошедшего во вторник, свет увидел документ за номером 59, содержащий три страницы текста убористым шрифром. 

И хотя резолютивная часть – отказ от пересмотра – уместилась на трех строчках, наибольший интерес в данном случае представляет список аргументом, подготовленных Ferrari, и их анализ.

Предлагаем вашему вниманию выдержку из документа FIA.

«Были приняты во внимание три элемента:
а) данные телеметрии автомобиля Сайнса после второго рестарта (приложение 4).
б) свидетельские показания Сайнса (приложение 5); и
в) свидетельские показания других гонщиков, которые представляют собой записи после гонки: интервью Алонсо (приложение 6), а также других гонщиков (приложение 7).

Участник (Ferrari – прим.ред.) заявил, что есть прецедент для того, чтобы эти аргументы считались новыми, важными и имеющими отношение к рассматриваемому делу. В виду имеется прецедентное решение судей по поводу петиции команды Sahara Force India F1 [после Гран При Канады 2014 года] – она добивалась права пересмотра, называя устные показания гонщика и соответствующую телеметрию значительным и актуальным новым элементом.

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Однако фактические обстоятельства той истории сильно отличались от нынешних. Дело команды Sahara Force India F1 рассматривалось после гонки (другими словами, судьям изначально не было ясно, кто был виноват в рассматриваемом столкновении).

Тогда гонщик [Серхио Перес] не был в состоянии присутствовать на слушаниях, поскольку после аварии он был доставлен в больницу. Первоначальный разбор состоялся без возможности для команды поговорить со своим гонщиком, чтобы получить его версию.

Этот разговор состоялся после слушаний, и версия гонщика позволила пролить иной свет на факты, которые были представлены судьям.

Отличительная черта нынешней истории в том, что наше решение было принято по ходу гонки. Мы не посчитали нужным заслушать Сайнса или любого другого гонщика, чтобы принять решение о виновнике столкновения. Дирекции гонки рекомендовано действовать так, когда причина столкновения очевидна, и необходимо как можно быстрее назначить штрафное время.

Карлос Сайнс, Ferrari

Карлос Сайнс, Ferrari

Фото: Ferrari

Также мы сообщаем следующее:

1. Телеметрия: данные телеметрии сами по себе не являются существенным и важным новым элементом. Когда необходимо решить, кто виноват в столкновении, судьи имеют доступ к значительному объему данных телеметрии. Мы также имели возможность получить доступ к указанным данным.

Данные телеметрии, представленные в ходатайстве, выглядят в лучшем случае двусмысленно. По нашему мнению, они не оправдывают Сайнса, а лишь подтверждают наше решение, что он был полностью виноват в столкновении.

Он говорит, что тормозил сильнее, но не смог остановить машину из-за холодных шин. Далее он заявляет, что медленный прогревочный круг способствовал недостаточному прогреву резины. Тут есть два важных момента. Во-первых, даже если это правда, представленная телеметрия, показывающая его точку торможения, не является существенным новым элементом.

Во-вторых, всем участникам гонки необходимо было учитывать состояние трассы и шин – и адаптироваться к ним. Пытаясь поздно затормозить в соперничестве с Гасли, Сайнс пошел на риск потери контроля над своей машиной. В данном случае этот риск материализовался, что привело к столкновению, за которое и был назначен штраф.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, лидирует на рестарте

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, лидирует на рестарте

2. Письменные свидетельские показания Сайнса не являются существенным и имеющим отношение к делу новым элементом для принятия решения о том, кто виноват в столкновении. Во-первых, если бы мы думали, что эти объяснения необходимы для анализа событий, то вызвали бы его после гонки.

Мы не сочли необходимым заслушать его, чтобы вынести вердикт. В его свидетельских показаниях фактически говорится о том, насколько плохим было сцепление (выше мы уже объяснили, почему это соображение не является оправданием), и что солнце светило ему в глаза.

Но логика подсказывает, что положение солнца в равной степени повлияло и на других водителей. Это не является уважительной причиной для отмены штрафа за столкновение. Таким образом, свидетельские показания также не являются новым элементом.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

3. Слова других гонщиков также не являются новыми существенными аргументами, необходимыми для принятия решения (ни одно из интервью не содержало новых значимых и актуальных версий о столкновении). Все эти высказывания, сделанные для СМИ, были представлены для подтверждения позиции заявителя о том, что уровень сцепления был низким, а шины – холодными.

Опять же, хотя эти заявления были сделаны после нашего решения и, следовательно, не могли быть учтены при рассмотрении, ничто из сказанного в этих комментариях не было существенным или действительно имело отношение к нашему анализу столкновения».

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