Подробно: что устроила Формула 1 с финишем в Мельбурне

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Гонка третьего этапа Ф1 спокойно катилась к финишу, когда Кевин Магнуссен задел барьер на выходе из второго поворота 53-го круга. Так как пилот Haas поехал дальше на трех колесах, трасса оказалась засыпана обломками, и судьи вывесили красные флаги.

После этого гонщиков ждал рестарт с места на два финальных круга, который привел к хаосу и череде аварий. Четыре машины оказались разбиты, еще несколько получили повреждения. Борьбу тотчас остановили вновь.

Рестарт гонки на 57-м круге. Впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Но что же происходило дальше?

Для продолжения гонки судьи спустя какое-то время восстановили исходный порядок, вернув позиции даже тем, кто откатился в суматохе далеко назад. Это сделали, так как после рестарта пилоты не завершили первый сектор. Та же процедура была использована прошлым летом в Сильверстоуне после аварии Джорджа Расселла и Чжоу Гуаньюя.

Но зачем было давать рестарт? Дело в том, что на момент остановки лидер преодолел только 57 кругов из 58 запланированных. И до завершения дистанции требовался еще один.

Ирония в том, что предстартовый круг перед возобновлением борьбы по правилам тоже учитывается в счет дистанции. И этот правовой казус невозможно было разрешить без выезда машин на трассу.

То есть судьи сформировали порядок расположения пилотов (он совпал с положением на момент аварии Магнуссена за вычетом разбитых на рестарте машин), но изменить свои позиции гонщики уже не имели возможности. Им оставалось просто доехать до клетчатого флага.

Больше всего, конечно, не повезло тем, кто попал в аварию на рестарте и не смог проехать этот самый финальный круг…

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