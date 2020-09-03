История с подкачкой воздуха в Спа грозит Ferrari большими неприятностями

В Формуле 1 давно уже используется пневматический контроль за работой клапанов двигателя. Рабочие обороты столь высоки, что механические пружины просто не успевают поднять клапан – потому еще в 1986 году Renault первой внедрила технологию, когда для этого используется сжатый воздух.

В доработанном виде тот же принцип используется и сейчас, обеспечивая необходимую эффективность и позволяя избегать «залипания» клапанов, которое может привести к их соприкосновению с поршнем и мгновенному выходу мотора из строя.

Пневматический привод клапанов в моторе Ф1 Иллюстрация: Джорджо Пиола

По ходу недавнего Гран При Бельгии механикам Ferrari пришлось дважды подкачивать воздух в пневматическую систему машины Шарля Леклера. Пит-стоп на 10-м круге занял в общей сложности 10,4 секунды, на 24-м – пять секунд.

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Подкачка потребовалась из-за того, что герметичность системы оказалась нарушена. В Формуле 1 знают, что пневматика редко остается полностью герметичной, и по ходу гонки давление в системе обычно слегка падает. Но в данном случае падение оказалось слишком серьезным, что и потребовало подкачки.

Пневматическая система возврата клапана в моторе Ф1 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Подобное периодически происходит у всех команд, так что нельзя назвать такую ситуацию исключительной. Более того, все машины имеют специальный разъем для оперативной подкачки воздуха.

На SF1000 он расположен в передней части понтона близ днища и закрыт специальной крышкой. На фото ниже она показана стрелкой. Воздух подается в машину из специального портативного баллона, который держит механик.

Понтон Ferrari SF1000 и крышка отверстия для подкачки воздуха Фото: Джорджо Пиола

Чрезмерное падение давления грозит неприятными последствиями – клапаны начинают работать медленнее, в результате чего падает отдача мотора и ускоряется его износ.

После второго и заключительного пит-стопа Леклеру пришлось проехать до финиша еще два десятка кругов. Понятно, что в случае совсем критических показателей команда сняла бы машину с гонки. Этого не случилось. Однако вся эта ситуация по-прежнему может привести к весьма неприятным последствиям.

Как показывают иллюстрации Джодджо Пиолы, воздух подается в пневматические клапаны по специальным трубкам. После Спа точно известно, что в каком-то месте система потеряла герметичность – и, говоря простым языком, «травит» воздух.

Если место утечки находится внутри двигателя, то для устранения проблемы потребуется снять пломбу FIA. А это действие однозначно трактуется как замена силового агрегата. В 2012 году в Остине имела место история, когда Скудерия именно срывом пломбы отправила назад по решетке Фелипе Массу, чтобы обеспечить более выгодную позицию Фернандо Алонсо.

Так что в преддверии Монцы Ferrari должна ответить на два вопроса. Первый – какой ущерб был нанесен мотору Леклера в Бельгии и справится ли он теперь с нагрузками итальянской трассы. Но куда важнее другое – можно ли восстановить работоспособность пневматики, не залезая внутрь?

Сейчас на машине Шарля уже используется вторая в сезоне силовая установка, поэтому любая замена неизбежно приведет к штрафу и потере стартовых позиций. В свете далеко не лучшей формы команды подобное было бы крайне нежелательно.