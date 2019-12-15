Подиумы для себя и четвертое место для команды. Перес поставил цель на сезон-2020

В прошедшем сезоне Серхио Перес показал свой худший результат с 2014 года, оказавшись лишь десятым в чемпионате. К тому же, мексиканец всего во второй раз за шесть лет провел сезон без единого подиума. Сам Перес связал такой результат с поздней сменой владельца команды по ходу 2018 года, что ограничило инвестиции в разработку новой машины.

Но переход Racint Point под контроль миллиардера Лоуренса Стролл вселил в Переса оптимизм, потому в сезоне-2020 он рассчитывает вернуться на подиум и вместе с командой побороться за звание «лучших из остальных».

«У нас есть потенциал, чтобы сильно прибавить, – сказал Перес Motorsport.com. – Но, конечно, в чемпионате много отличных команд. Все они работают над улучшениями, так что догонять будет сложно. Но я все равно думаю, что нашей целью на будущий год должны быть подиумы и четвертое место в Кубке конструкторов».

Стабильные правила снижают шансы команд мгновенно сократить большое отставание от соперников, но Перес полагает, что отсутствие перемен в 2020-м сделает борьбу еще более упорной.

«В каком-то смысле стабильность делает весь пелотон плотнее, – уверен мексиканец. – В целом мы видим, что при небольших переменах борьба становится плотнее, и именно этого я жду в следующем году».