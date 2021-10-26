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Формула 1 / Гран При США Новости

Подиум или бонусное очко? В Red Bull рассматривали пит-стоп Переса

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Кристиан Хорнер рассказал, что команда сочла слишком жестоким отбирать у гонщика призовой финиш ради того, чтобы поставить лучшее время круга

Подиум или бонусное очко? В Red Bull рассматривали пит-стоп Переса

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран При США, но отыграл у ставшего вторым Льюиса Хэмилтона не семь, а только шесть очков. Британец из Mercedes проехал круг быстрее всех, за что получил еще один бонусный балл. 

У Red Bull была возможность отобрать бонус у действующего чемпиона: поставить своему гонщику Серхио Пересу свежие шины, чтобы тот перекрыл результат Льюиса. Правда, это отбросило бы мексиканца с третьего места на четвертое – позади Шарля Леклера из Ferrari.

Глава «Быков» Кристиан Хорнер рассказал, что команда и впрямь рассматривала такую возможность, однако сочла ее несправедливой по отношению к Пересу.

«Было бы жестоко лишать Серхио подиума, – объяснил он на медиа-сессии, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Леклер был слишком близко. Да и с точки зрения общего количества очков для команды Серхио лучше было остаться третьим. Так мы и сделали».

Мексиканец проводил гонку больным, да еще и остался из-за неполадки без питьевой воды. Тем не менее, он смог второй раз подряд после Стамбула подняться на призовой пьедестал.

«По тому, как он вел гонку, было видно: его уверенность растет, – отметил Хорнер в эфире Sky Sports. – Два подиума подряд, а теперь впереди его домашний этап. Он обрел хорошую форму, что крайне важно в этой фазе сезона».

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