Макс Ферстаппен одержал победу на Гран При США, но отыграл у ставшего вторым Льюиса Хэмилтона не семь, а только шесть очков. Британец из Mercedes проехал круг быстрее всех, за что получил еще один бонусный балл.

У Red Bull была возможность отобрать бонус у действующего чемпиона: поставить своему гонщику Серхио Пересу свежие шины, чтобы тот перекрыл результат Льюиса. Правда, это отбросило бы мексиканца с третьего места на четвертое – позади Шарля Леклера из Ferrari.

Глава «Быков» Кристиан Хорнер рассказал, что команда и впрямь рассматривала такую возможность, однако сочла ее несправедливой по отношению к Пересу.

«Было бы жестоко лишать Серхио подиума, – объяснил он на медиа-сессии, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Леклер был слишком близко. Да и с точки зрения общего количества очков для команды Серхио лучше было остаться третьим. Так мы и сделали».

Мексиканец проводил гонку больным, да еще и остался из-за неполадки без питьевой воды. Тем не менее, он смог второй раз подряд после Стамбула подняться на призовой пьедестал.

«По тому, как он вел гонку, было видно: его уверенность растет, – отметил Хорнер в эфире Sky Sports. – Два подиума подряд, а теперь впереди его домашний этап. Он обрел хорошую форму, что крайне важно в этой фазе сезона».