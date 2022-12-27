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Формула 1 Новость

«Подготовили контракт за пару часов». В Aston раскрыли детали перехода Алонсо

Экс-пилот Ф1 Педро де ла Роса поделился интересными подробностями летних событий, когда двукратный чемпион мира сменил команду

Автор:
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
«Подготовили контракт за пару часов». В Aston раскрыли детали перехода Алонсо
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Гоночные болельщики со стажем наверняка отметили, что на кадрах с тестов Ф1 в Абу-Даби, где Фернандо Алонсо начал работу в своей новой команде Aston Martin, можно было увидеть в фирменной темно-зеленой униформе команды из Сильверстоуна Педро де ла Росу – полтора десятилетия назад тот выходил на старт Гран При и даже поднимался на подиум. 

Испанец стал послом бренда Aston Martin и будет содействовать команде своим опытом, а также представлять ее на различных мероприятиях. Кроме того, его присутствие наверняка поможет быстрее наладить работу с Фернандо, который, как известно, отличается не самым простым характером.  

На презентации фильма о чемпионе IndyCar Алексе Палоу, который подготовил телеканал Movistar+, де ла Роса рассказал нашим коллегам из испанской редакции Motorsport.com о том, как оказался в Aston Martin, о своих задачах на новой должности и о причинах, побудивших Алонсо сменить Alpine на формально более слабый коллектив.

«Должен признать, я вообще не планировал переходить в Aston, – признался 51-летний экс-пилот, который в последние годы руководил собственной командой и работал экспертом на ТВ. – Все началось с Фернандо и произошло очень быстро.

Объявление [Себастьяна] Феттеля об уходе создало вакуум. Изначально они не планировали звать Алонсо, но когда поняли, что надо спешить, смогли подготовить контракт для него за пару часов. 

А потом они позвали и меня. Интересно, что в начале лета в Ф1 откуда-то появились слухи о моем переходе в команду. Тогда они были совершенно беспочвенными. Помню, как я уверял своих друзей, что это неправда. Представляете, каково мне было звонить им в августе и рассказывать о своем назначении?

Я очень горжусь тем, что получил возможность поработать в интересах Aston Martin и Фернандо, это очень важный момент для меня. Я возвращаюсь в Ф1 и крайне рад этому, даже несмотря на свою ужасную аллергию на постоянные переезды».

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Фернандо Алонсо, Aston Martin, Педро де ла Роса

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря о причинах, побудивших двукратного чемпиона Ф1 сменить команду, Педро добавил: «Aston Martin сейчас на подъеме. Они не жалеют сил в стремлении собрать воедино все компоненты успеха. 

Прогесс команды не вызывает сомнений, а когда в 2023 году в строй вступит новая база с аэродинамической трубой и симулятором, дела пойдут еще лучше. Другими словами, у нас есть все необходимое плане персонала и инфраструктуры, чтобы стать крайне сильными. И так оно и будет». 

Также де ла Роса рассказал, как прошли первые тесты Алонсо в составе Aston Martin. 

«Вышло так, что я присутствовал при его дебютах сразу с несколькими командами, – рассказал испанец. – И в этот раз мне показалось, что я вновь вижу прежнего 20-летнего Фернандо. Он невероятно мотивирован, но при этом профессионален. Он трудолюбив, внимателен, дотошен и отлично настраивает всех вокруг на совместную работу.

Думаю, что для Aston было очень важно после потери четырехкратного чемпиона мира как можно быстрее найти ему равноценную замену. И дело не просто в скорости Фернандо, но и в его умении делать все правильно даже в мелочах, мотивировать команду и работать сообща. Он очень силен в этих компонентах».

Из прежнего опыта известно, что Алонсо любит выстраивать все вокруг себя. В Aston Martin его напарником станет сын большого босса Лэнс Стролл. Не приведет ли это к напряженности между сторонами гаража?

«Отношения между гонщиками зависят как от команды, так и от самих пилотов и их взаимного уважения, – отметил де ла Роса. – Если вы спросите меня, они с Лэнсом очень здорово поладили. Ведь оба уже имеют немалый опыт. Кроме того, скорость Стролла тоже не стоит недооценивать. 

Его ждет уже седьмой сезон в карьере. Мне кажется, они сформируют очень сильный дуэт и смогут избежать разногласий».

Интервью Хосе Карлоса де Селиса

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