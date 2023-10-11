Подгоревшее сиденье Алонсо поставило Aston Martin в тупик
В команде не смогли объяснить, почему ее лидер по ходу Гран При Катара жаловался на температурный дискомфорт в кокпите
Примерно на середине воскресной гонки Фернандо Алонсо сообщил по радио, что ощущает своей пятой точкой явный перегрев.
«Сиденье горит, парни, – сказал испанский чемпион. – Может, что-то получится сделать на пит-стопе? Плеснуть воды или что-то еще».
К сожалению для испанца, Aston Martin не удалось что-то придумать. Более того, уже после финиша руководитель команды Майк Крак рассказал, что такой эффект проявлялся и прежде – и пока неясно, как от него избавиться.
«Это правда, он и прежде говорил о проблеме, – отметил он. – Мы работаем над ней и вовсе не сидим сложа руки. Что-то похожее мы видели и в Сингапуре, хотя там масштаб был не столь серьезным.
Понятно, что сказались и экстремальные условия Катара. Мы полагаем, что все это как-то связано с вопросами охлаждения».
Он продолжил: «Под сиденьем проходят гидравлические линии, рядом расположены элементы системы рекуперации. Все это нагревается. Мы пробуем защитить сиденье от перегрева, но повышать интенсивность охлаждения тоже не хочется, это ведь лишний вес».
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Ландо Норрис, McLaren, на стартовой решетке
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Сам Алонсо рассказал, что ему припекало с правой стороны, а началось все после первой четверти дистанции.
«Думаю, проблемы с температурой были и у меня, и у Лэнса [Стролла], – сказал гонщик. – В районе 15-го круга мне стало жечь всерьез, я даже спросил команду по радио, нельзя ли плеснуть в кокпит водички или что-то сделать. К сожалению, это было невозможно. Так что гонка вышла во всех смыслах экстремальной.
Что-то похожее мы отмечали и прежде, но сейчас припекало гораздо сильнее».
Фернандо Алонсо финишировал в Катаре на шестой позиции.
Дополнительная информация: Адам Купер
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
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