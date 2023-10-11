Подгоревшее сиденье Алонсо поставило Aston Martin в тупик

Примерно на середине воскресной гонки Фернандо Алонсо сообщил по радио, что ощущает своей пятой точкой явный перегрев.

«Сиденье горит, парни, – сказал испанский чемпион. – Может, что-то получится сделать на пит-стопе? Плеснуть воды или что-то еще».

К сожалению для испанца, Aston Martin не удалось что-то придумать. Более того, уже после финиша руководитель команды Майк Крак рассказал, что такой эффект проявлялся и прежде – и пока неясно, как от него избавиться.

«Это правда, он и прежде говорил о проблеме, – отметил он. – Мы работаем над ней и вовсе не сидим сложа руки. Что-то похожее мы видели и в Сингапуре, хотя там масштаб был не столь серьезным.

Понятно, что сказались и экстремальные условия Катара. Мы полагаем, что все это как-то связано с вопросами охлаждения».

Он продолжил: «Под сиденьем проходят гидравлические линии, рядом расположены элементы системы рекуперации. Все это нагревается. Мы пробуем защитить сиденье от перегрева, но повышать интенсивность охлаждения тоже не хочется, это ведь лишний вес».

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Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Ландо Норрис, McLaren, на стартовой решетке Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сам Алонсо рассказал, что ему припекало с правой стороны, а началось все после первой четверти дистанции.

«Думаю, проблемы с температурой были и у меня, и у Лэнса [Стролла], – сказал гонщик. – В районе 15-го круга мне стало жечь всерьез, я даже спросил команду по радио, нельзя ли плеснуть в кокпит водички или что-то сделать. К сожалению, это было невозможно. Так что гонка вышла во всех смыслах экстремальной.

Что-то похожее мы отмечали и прежде, но сейчас припекало гораздо сильнее».

Фернандо Алонсо финишировал в Катаре на шестой позиции.

Дополнительная информация: Адам Купер

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images