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Формула 1 Новость

Почему ждать в RBR лучше, чем гоняться в слабой команде? Риккардо ответил

Австралийский пилот рассказал, почему сделал непростой выбор и предпочел провести год без гонок

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Почему ждать в RBR лучше, чем гоняться в слабой команде? Риккардо ответил
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В понедельник стало окончательно ясно, что Даниэль Риккардо не сможет выступать в Формуле 1 в 2023 году. Впрочем, сам австралиец уже давно дал понять, что не ищет возможность продолжить карьеру любой ценой.  

Более того, сейчас гонщик находится в финальной стадии переговоров со своей бывшей командой Red Bull Racing, где намерен стать третьим пилотом. Формально контракт еще не подписан, но все указывает, что стороны скоро договорятся.

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Между тем, после увольнения из McLaren Риккардо называли кандидатом в несколько команд. В частности, его кандидатуру были готовы рассматривать в Haas.

По просьбе Motorsport.com гонщик объяснил, почему предпочел вернуться в Red Bull, а не бороться за места во второй половине пелотона: «Я понял, что хочу на какое-то время остаться без гонок и вообще без соревнований. 

За последнюю пару лет я порядком устал от всевозможных сложностей, и уже после летних каникул мне стало ясно, чего именно я ищу и что будет для меня самым лучшим.

И тогда я спросил себя: "Хорошо, но должна же быть большая цель?". И чем больше думал об этом, тем больше понимал, что это должна быть программа в одной из топ-команд».

Австралиец добавил: «Но пока ничего не подписано. Когда мы договоримся, я сразу все объявлю. Сейчас я могу лишь честно сказать, что этот вариант [с Red Bull] сейчас выглядит наиболее вероятным».

Даниэль Риккардо, McLaren

Даниэль Риккардо, McLaren

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Гонщик объяснил, что сезон без выступлений позволит ему лучше понять, чем он хочет заниматься дальше. Он допустил, что может вовсе не вернуться в чемпионат.

«Возможно и такое, – признал Даниэль. – Наверное, это хорошо. Перерыв или зажжет во мне новый огонь и сделает голодным, придав мотивации, или даст понять: "Пожалуй, ты все сделал правильно". В обоих случаях я буду рад. 

Пусть в гонках я прохожу через взлеты и падения, но по-прежнему очень доволен жизнью. Мне повезло иметь такую. Так что если не возникнет желания вернуться – займусь еще чем-нибудь крутым».

Он отметил, что расширение календаря очень здорово сказывается на нагрузке: «Прошлый год уже был сложным, а этот оказался еще сложнее. И чем больше проходит времени, тем больше я ощущаю, что люблю этот спорт, но в то же время должен выступать здесь на самом высоком уровне и сохранять свежесть.

Сейчас число гонок достигло 24. И нагрузка все растет и растет. И несмотря на всю любовь к гонкам я понимаю, что мне все сложнее быть наилучшей версией себя.  

Именно поэтому мне захотелось сделать шаг назади не стал торопиться. Лучше прислушаться к своим ощущениям, чем гоняться за первую попавшуюся команду».

Риккардо завершил чемпионат-22 на 11-й строчке, заработав 37 очков против 122 у Ландо Норриса на такой же машине.

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