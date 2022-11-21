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В понедельник стало окончательно ясно, что Даниэль Риккардо не сможет выступать в Формуле 1 в 2023 году. Впрочем, сам австралиец уже давно дал понять, что не ищет возможность продолжить карьеру любой ценой.

Более того, сейчас гонщик находится в финальной стадии переговоров со своей бывшей командой Red Bull Racing, где намерен стать третьим пилотом. Формально контракт еще не подписан, но все указывает, что стороны скоро договорятся.

Между тем, после увольнения из McLaren Риккардо называли кандидатом в несколько команд. В частности, его кандидатуру были готовы рассматривать в Haas.

По просьбе Motorsport.com гонщик объяснил, почему предпочел вернуться в Red Bull, а не бороться за места во второй половине пелотона: «Я понял, что хочу на какое-то время остаться без гонок и вообще без соревнований.

За последнюю пару лет я порядком устал от всевозможных сложностей, и уже после летних каникул мне стало ясно, чего именно я ищу и что будет для меня самым лучшим.

И тогда я спросил себя: "Хорошо, но должна же быть большая цель?". И чем больше думал об этом, тем больше понимал, что это должна быть программа в одной из топ-команд».

Австралиец добавил: «Но пока ничего не подписано. Когда мы договоримся, я сразу все объявлю. Сейчас я могу лишь честно сказать, что этот вариант [с Red Bull] сейчас выглядит наиболее вероятным».

Даниэль Риккардо, McLaren Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Гонщик объяснил, что сезон без выступлений позволит ему лучше понять, чем он хочет заниматься дальше. Он допустил, что может вовсе не вернуться в чемпионат.

«Возможно и такое, – признал Даниэль. – Наверное, это хорошо. Перерыв или зажжет во мне новый огонь и сделает голодным, придав мотивации, или даст понять: "Пожалуй, ты все сделал правильно". В обоих случаях я буду рад.

Пусть в гонках я прохожу через взлеты и падения, но по-прежнему очень доволен жизнью. Мне повезло иметь такую. Так что если не возникнет желания вернуться – займусь еще чем-нибудь крутым».

Он отметил, что расширение календаря очень здорово сказывается на нагрузке: «Прошлый год уже был сложным, а этот оказался еще сложнее. И чем больше проходит времени, тем больше я ощущаю, что люблю этот спорт, но в то же время должен выступать здесь на самом высоком уровне и сохранять свежесть.

Сейчас число гонок достигло 24. И нагрузка все растет и растет. И несмотря на всю любовь к гонкам я понимаю, что мне все сложнее быть наилучшей версией себя.

Именно поэтому мне захотелось сделать шаг назади не стал торопиться. Лучше прислушаться к своим ощущениям, чем гоняться за первую попавшуюся команду».

Риккардо завершил чемпионат-22 на 11-й строчке, заработав 37 очков против 122 у Ландо Норриса на такой же машине.