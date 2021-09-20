Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull Следующая / Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия
Формула 1 Новость

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

Автор:
, Ответственный редактор

Кими Райкконен известен своим прохладным отношением к СМИ. Но порой у журналистов все же получается «раскачать» гонщика на эмоции

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

Финский пилот был вынужден покинуть паддок Формулы 1 прямо по ходу уик-энда в Зандфорте из-за положительного анализа на коронавирус, посте чего пропустил еще и этап а Монце. Он вернется за руль в Сочи, где проведет свою 342-ю гонку в карьере.

Читайте также:

В паддоке российского Гран При у репортеров вновь будет возможность пообщаться с гонщиком, интервью которого редко получаются яркими и эмоциональными. Кими, безусловно, отвечает на заданные вопросы, но крайне редко его цитаты оказываются такими же сочными, как у Даниэля Риккардо или Гюнтера Штайнера. 

И все же, иногда Кими можно ненадолго сбить с толку, и тогда вместо молчуна мы можем увидеть в нем того человека, какого в чемпионе мира 2007 года знают лишь его близкие.

Именно так получилось во время интервью для издания Top Gear. Журналист начал с вопроса, хороший ли человек Кими Райкконен.

«Это зависит от того, кого вы спрашиваете, – с улыбкой ответил тот. – У меня нет никаких проблем с самим собой, а это самое главное».

Дальше беседа продолжалась в том же тоне.

Кими странный?

Хмм. Уверен, что если вы спросите сто человек, кто-то из них скажет, что я странноват. Говорил ли хоть кто-то такое мне лично? Вообще-то да.

Почему Кими популярен?

Потому что он ездит на машинах. Я всегда говорил, что для меня идеалом было бы заниматься тем же делом, что сейчас, но жить при этом самой обычной жизнью. С годами ты учишься делать свою жизнь более нормальной, но если бы это было возможно, я выбрал бы вариант «никакой славы и популярности» и делал бы то же, что сейчас.

Однако следующий вопрос рассердил Райкконена. Гонщика спросили, за что люди любят его.

«Почему я должен отвечать на это? – недовольно проворчал Кими. – Я просто стремлюсь оставаться самим собой. И делаю то, что считаю правильным. Иногда мои боссы считают иначе, но это меня не заботит. Если ты сам доволен, значит, все хорошо».

После окончания нынешнего сезона финский пилот покинет Формулу 1. Он еще не объявил, чем будет заниматься дальше, но вот спорту будет очень не хватать его харизмы…

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

Предыдущая новость

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

Следующая новость

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

3 ч
2
Формула 1

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

22 ч
3
Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

1 ч
4
DTM

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки

1 дн
5
Формула 1

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

2 ч
Самое важное:
Бергер назвал режим VSC «полной чушью»
Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

1 ч
Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия
Формула 1

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

2 ч
«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими
Формула 1

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

3 ч
Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull
Формула 1

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

22 ч
Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса
Формула 1

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса

23 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Бергер назвал режим VSC «полной чушью»
Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия
Формула 1

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда Лагуна Сека
IndyCar

Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда

Кими Райкконен Больше от
Кими Райкконен
Райкконен вернется в Формулу 1 на Гран При России Гран При России
Формула 1

Райкконен вернется в Формулу 1 на Гран При России

Кубица заменит Райкконена и на Гран При Италии Гран При Италии
Формула 1

Кубица заменит Райкконена и на Гран При Италии

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Инженер Alfa Romeo: Отличия болидов 2022 года будут скрыты
Формула 1

Инженер Alfa Romeo: Отличия болидов 2022 года будут скрыты

Анализ: как Чжоу убрать главное препятствие на пути в Alfa Romeo
Формула 1

Анализ: как Чжоу убрать главное препятствие на пути в Alfa Romeo

Чжоу против Джови: битва за последнее место в Ф1 в самом разгаре
Формула 1

Чжоу против Джови: битва за последнее место в Ф1 в самом разгаре

Самое читаемое Сегодня

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими
Формула 1 Формула 1

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull
Формула 1 Формула 1

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»
Формула 1 Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки
DTM DTM

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

Как Сенна взял свой лучший титул в борьбе с Williams
Формула 1 Формула 1

Как Сенна взял свой лучший титул в борьбе с Williams

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса
Формула 1 Формула 1

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса

Раньше Ф1 была лучше? Прост объяснил почему
Формула 1 Формула 1

Раньше Ф1 была лучше? Прост объяснил почему

Самое важное:

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»
Формула 1 Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими
Формула 1 Формула 1

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull
Формула 1 Формула 1

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.