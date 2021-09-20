«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

Финский пилот был вынужден покинуть паддок Формулы 1 прямо по ходу уик-энда в Зандфорте из-за положительного анализа на коронавирус, посте чего пропустил еще и этап а Монце. Он вернется за руль в Сочи, где проведет свою 342-ю гонку в карьере.

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В паддоке российского Гран При у репортеров вновь будет возможность пообщаться с гонщиком, интервью которого редко получаются яркими и эмоциональными. Кими, безусловно, отвечает на заданные вопросы, но крайне редко его цитаты оказываются такими же сочными, как у Даниэля Риккардо или Гюнтера Штайнера.

И все же, иногда Кими можно ненадолго сбить с толку, и тогда вместо молчуна мы можем увидеть в нем того человека, какого в чемпионе мира 2007 года знают лишь его близкие.

Именно так получилось во время интервью для издания Top Gear. Журналист начал с вопроса, хороший ли человек Кими Райкконен.

«Это зависит от того, кого вы спрашиваете, – с улыбкой ответил тот. – У меня нет никаких проблем с самим собой, а это самое главное».

Дальше беседа продолжалась в том же тоне.

Кими странный?

Хмм. Уверен, что если вы спросите сто человек, кто-то из них скажет, что я странноват. Говорил ли хоть кто-то такое мне лично? Вообще-то да.

Почему Кими популярен?

Потому что он ездит на машинах. Я всегда говорил, что для меня идеалом было бы заниматься тем же делом, что сейчас, но жить при этом самой обычной жизнью. С годами ты учишься делать свою жизнь более нормальной, но если бы это было возможно, я выбрал бы вариант «никакой славы и популярности» и делал бы то же, что сейчас.

Однако следующий вопрос рассердил Райкконена. Гонщика спросили, за что люди любят его.

«Почему я должен отвечать на это? – недовольно проворчал Кими. – Я просто стремлюсь оставаться самим собой. И делаю то, что считаю правильным. Иногда мои боссы считают иначе, но это меня не заботит. Если ты сам доволен, значит, все хорошо».

После окончания нынешнего сезона финский пилот покинет Формулу 1. Он еще не объявил, чем будет заниматься дальше, но вот спорту будет очень не хватать его харизмы…