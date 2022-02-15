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Почему Williams не показала реальный болид? Он сломался!

Команда подготовила ходовой образец машины 2022 года, но у него возникли проблемы с электроникой

Почему Williams не показала реальный болид? Он сломался!
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На презентации команды Williams нам показали лишь шоу-кар 2021 года в новой ливрее. Однако, как оказалось, у команды был и готовый ходовой образец болида 2022 года. На сегодня же была запланирована его выкатка на трассу, однако заезды пришлось немного отложить из-за проблем с электроникой.

Судя по всему, как и в случае с Alfa Romeo, Williams собиралась выкатить болид в камуфляже, а ливрею изначально планировалось представить именно на шоу-каре.

«Нам было важно представить ливрею, сделать ее идеальной, – заявил журналистам после презентации глава команды Йост Капито. – И пока для этого мы могли использовать только шоу-кар, так как реальная машина еще не готова к раскраске.

Но в целом гоночный болид уже почти готов. Мы уже сегодня собираемся впервые выкатить его на трассу и поделиться с вами его фотографиями. Мы просто хотели, чтобы ливрея с самого начала выглядела идеально.

На самом деле реальная гоночная машина уже должна была выехать на трассу, в 13:00 (16:00 по московскому времени). Но у нас возникли с ней проблемы с электроникой, из-за этого выкатка задержалась на час. Теперь она полностью исправна».

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