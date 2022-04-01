Почему возвращение Росберга в Ф1 – не совсем первоапрельская шутка

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Нико Росберг стал чемпионом Формулы 1 в 2016 и после того сезона неожиданно завершил свою карьеру. С тех пор он ни разу всерьез не допускал возвращения в Королевские автогонки.

Потому, увидев сегодня в одном из западных СМИ новость о том, что команда Williams решила заменить на Росберга Николаса Латифи и вспомнив какое сегодня число, мы приняли данное сообщение за первоапрельскую шутку.

Действительно, никакого подтверждения возвращению Росберга в Формулу 1 и конкретно в команду Williams нам найти не удалось. Почти не удалось.

Дело в том, что сегодняшней первоапрельской шутке предшествовала вчерашняя вполне официальная новость о том, что с 2023 года в календаре Формулы 1 появится этап, проходящий в Лас Вегасе.

При чем здесь Росберг? Дело в том, что еще в 2017 году гонщик в твиттере в ответ на вопрос о том, какой город стоит вернуть в календарь заявил, что это должен быть Лас-Вегас, и что если это произойдет, ему придется вернуться в Формулу 1.

Более того, в январе 2018 года он Росберг повторил свое обещание вернуться в Ф1 в случае появления этапа в Лас-Вегасе, отвечая на вопросы болельщиков уже на своем канале в YouTube.

Все же мы не считаем, что те старые обещания Росберга стоит воспринимать всерьез. Более того, у нас нет никаких данных о том, чтобы гонщик действительно предпринял какие-либо шаги для возвращения после вчерашнего известия из Лас-Вегаса.